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Preparació física
Ja ho va dir Rudyard Kipling: "Pensa que pots i podràs, tot està en l'estat mental". Primer fa falta voluntat i preparar el nostre cos per a l'esforç que ens requerirà el Camí.
Si realitzes esport amb regularitat és aconsellable, almenys un parell de mesos abans, fer senderisme amb el calçat i la motxilla que vagis a portar al Camí.
Els que no practiquin deporti hauran de començar tres mesos abans un entrenament progressiu en durada i intensitat:
- Convé que realitzis una prova d'esforç. El camí de Sant Jaume no és un passeig dominical a 5 o 6 km/hora.
- Si pots anar caminant al treball, fes-lo, ja hauràs començat la teva preparació. Si prescindeixes de l'ascensor i t'animes a pujar les escales també hauràs fet un pas de gegant.
- Els primers quinze dies, quatre vegades per setmana, realitza passejos sense motxilla i per llocs plans. Comença amb una hora i augmenta la durada de manera gradual fins a les dues hores o més. No t'obsessionis per la velocitat, en el Camí no la necessitaràs. Es tracta d'adquirir fons i d'enfortir els músculs.
- Durant els següents quinze dies continua amb aquests passejos però varia l'itinerari i augmenta algun dia la durada. Tria traçats que alternin pla amb pujades i baixades. Passat el primer mes ja podràs caminar fàcilment tres hores per qualsevol terreny. Abans de les caminades no oblidis fer exercicis de mobilitat articular incidint en el coll, les espatlles, la cintura, els genolls i els turmells. Al seu torn realitza estiraments suaus abans de cada sortida i més profunds després de l'esforç. Relaxen, aporten flexibilitat i són eficaces per a evitar lesions.
- El segon mes realitza almenys tres passejos llargs entre setmana i aprofita el cap de setmana per a fer rutes de senderisme assequibles. És molt convenient fer-les amb el calçat i la motxilla que vagis a portar al Camí. Comença amb rutes d'un parell d'hores i acaba amb recorreguts d'entre 3 i 4 hores.
- El tercer mes mantingues la càrrega de l'anterior i atreveix-te les últimes dues setmanes, sense forçar, a pujar algunes muntanyes que tinguin un desnivell d'entre 500 i 800 metres. En aquests 90 dies hauràs enfortit el teu cor, els teus músculs i tendons, i ja estaràs a punt per a gaudir de la peregrinació.
És important hidratar-se durant l'exercici i també alimentar-se en les excursions de major durada.
Cal mantenir una postura adequada, caminar alçat mirant al capdavant o al camí principalment.
Portar les mans lliures perquè el caminar sigui natural. Si la sortida és llarga, es pot ajudar d'un bastó o, millor encara, de dos. En terrenys inclinats redueixen fins a un 20 o un 30% de sobrecàrrega a les cames.