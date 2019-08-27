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Preparación física
Xa o dixo Rudyard Kipling: "Pensa que podes e poderás, todo está no estado mental". Primeiro fai falta vontade e preparar o noso corpo para o esforzo que nos requirirá o Camiño.
Si realizas deporte con regularidade é aconsellable, polo menos un par de meses antes, facer sendeirismo co calzado e a mochila que vaias levar ao Camiño.
Os que non practiquen deporte deberán comezar tres meses antes un adestramento progresivo en duración e intensidade:
- Convén que realices unha proba de esforzo. O Camiño de Santiago non é un paseo dominical a 5 ou 6 km/hora.
- Si podes ir camiñando ao traballo, faino, xa comezarías a túa preparación. Si prescindes do ascensor e anímasche a subir as escaleiras tamén darías un paso de xigante.
- O primeiros quince días, catro veces por semana, realiza paseos sen mochila e por lugares chan. Comeza cunha hora e aumenta a duración de forma gradual até as dúas horas ou máis. Non te obsesiones pola velocidade, no Camiño non a vas a necesitar. Trátase de adquirir fondo e de fortalecer os músculos.
- Durante o seguintes quince días continúa con estes paseos pero varía o itinerario e aumenta algún día a duración. Escolle trazados que alternen chan con subidas e baixadas. Pasado o primeiro mes xa poderás camiñar facilmente tres horas por calquera terreo. Antes das camiñadas non esquezas facer exercicios de mobilidade articular incidindo no pescozo, os ombreiros, a cintura, os xeonllos e os nocellos. Á súa vez realiza estiramentos suaves antes de cada saída e máis profundos tras o esforzo. Relaxan, achegan flexibilidade e son eficaces para evitar lesións.
- O segundo mes realiza polo menos tres paseos longos entre semana e aproveita o fin de semana para facer rutas de sendeirismo alcanzables. É moi conveniente facelas co calzado e a mochila que vaias levar ao Camiño. Comeza con rutas dun par de horas e termina con percorridos de entre 3 e 4 horas.
- O terceiro mes mantén a carga do anterior e atréveche as últimas dúas semanas, sen forzar, a subir algunhas montañas que teñan un desnivel de entre 500 e 800 metros. Nestes 90 días fortalecerías o teu corazón, os teus músculos e tendóns, e xa estarás a punto para gozar da peregrinación.
É importante hidratarse durante o exercicio e tamén alimentarse nas excursións de maior duración.
Hai que manter unha postura axeitada, camiñar ergueito mirando á fronte ou ao camiño principalmente.
Levar as mans libres para que o andar sexa natural. Si a saída é longa, pódese axudar dun bastón ou, mellor aínda, de dous. En terreos inclinados reducen até un 20 ou un 30% de sobrecarga ás pernas.