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Prestakuntza fisikoa
Halaxe esan zuen Rudyard Kiplingek: "Pentsatu ahal duzula eta ahal duzula, dena dago egoera mentalean". Lehenik eta behin, gure gorputza prestatu behar dugu Bideak eskatuko digun ahaleginerako.
Kirola maiz egiten baduzu, bi hilabete lehenago gutxienez, bidexkak egitea komeni da, bidera eramango dituzun oinetako eta motxilekin.
Kirolik egiten ez dutenek hiru hilabete lehenago entrenamendu progresiboa hasi beharko dute, iraupenari eta intentsitateari dagokienez:
- Esfortzu-proba bat egitea komeni da. Done Jakue bidea ez da igandeetako pasealekua, 5 edo 6 km/h-ko abiaduran.
- Lanera oinez joan ahal bazara, egin ezazu, hasi duzu zure prestakuntza. Igogailua alde batera utzi eta eskailerak igotzera animatzen bazara, pauso ikaragarria eman duzu.
- Lehenengo hamabost egunetan, astean lau aldiz, motxilarik gabe eta leku lauetan paseatu. Ordubetez hasten da, eta bi ordu edo gehiago irauten du pixkanaka. Ez obsesionatu abiaduragatik, bidean ez duzu behar izango. Sakonera lortu eta muskuluak indartu behar dira.
- Hurrengo hamabost egunetan ibilaldi horiek egiten jarraituko du, baina ibilbidea aldatu egingo da eta egunen batean iraupena luzatu. Lautada gora eta behera doazen trazadurak aukeratzen ditu. Lehen hilabetea igaro ondoren, hiru orduz ibili ahal izango zara edozein lurretatik. Ibilaldien aurretik, ez ahaztu artikulazioak mugitzeko ariketak egitea, lepoan, sorbaldetan, gerrian, belaunetan eta orkatiletan eraginez. Era berean, egin luzaketa leunak irteera bakoitzaren aurretik eta sakonagoak esfortzuaren ondoren. Erlaxatu egiten dute, malgutasuna ematen dute eta lesioak saihesteko eraginkorrak dira.
- Bigarren hilabetean gutxienez hiru ibilaldi luze egin behar dira aste barruan, eta asteburua aprobetxatu mendi-ibilaldi egokiak egiteko. Oso komenigarria da bidean eraman behar dituzun oinetako eta motxilarekin egitea. Bi orduko ibilbideekin hasi eta 3-4 orduko ibilbideekin amaitzen da.
- Hirugarren hilabetean, eutsi aurrekoaren kargari, eta joan zaitez azken bi asteetan, 500 eta 800 metroko desnibela duten mendi batzuk igotzera behartu gabe. 90 egun hauetan bihotza, muskuluak eta tendoiak indartuko zenituen, eta prest egongo zara erromesaldiaz gozatzeko.
Garrantzitsua da ariketan hidratatzea eta iraupen luzeagoko ibilaldietan elikatzea.
Jarrera egokia izan behar da, tente ibili behar da aurrera edo bidera begira, batez ere.
Eskuak libre eramatea, ibiltzea naturala izan dadin. Irteera luzea bada, makila bati edo, hobeto esanda, biri lagun dakioke. Eremu inklinatuetan, % 20 edo 30 arteko gainkarga murrizten dute hanketan.