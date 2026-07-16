Hacer el Camino de Santiago en solitario. Aspectos clave que debes tener en cuenta

Hacer el Camino de Santiago en solitario puede que no sea una aventura apta para todo el mundo, pero si te ronda la idea en la cabeza, es posible que sí lo será para ti.

Cada peregrino o peregrina inicia el Camino hasta Santiago con una motivación distinta. Algunos lo viven como una experiencia espiritual y religiosa. A otras les empuja descubrir la riqueza cultural de las rutas, o las ganas de intercambiar vivencias con otras personas y forjar nuevas amistades. También hay quienes buscan desconectar de la rutina, simplemente para disfrutar de paisajes naturales únicos.

Sea cual sea la razón que te mueva a ti, dar el paso de completar el Camino sin más compañía que tus pensamientos, es algo de lo que no te arrepentirás. Porque tendrás una oportunidad extraordinaria para dedicarte tiempo de calidad, mientras conectas con otros peregrinos y con la naturaleza que te rodea.

Si es tu primera escapada en solitario, debes saber que es muy normal que te surjan dudas o tengas inseguridades. Que te plantees cuestiones como: ¿Y si me pierdo o me ocurre algo?, ¿habrá tramos peligrosos?, ... Combátelas con planificación, información adecuada y algunas recomendaciones y consejos básicos de seguridad.

A lo largo de las siguientes líneas encontrarás todo lo necesario para que puedas organizar un viaje seguro y placentero con total tranquilidad. ¡Comencemos!

Beneficios de hacer el Camino de Santiago en solitario



Si el Camino es una experiencia transformadora, realizarlo en soledad, te pondrá a prueba como nunca. Será un viaje de autodescubrimiento y de crecimiento personal en el que te conocerás más y saldrás de tu zona de confort.

Podrás saber cuál es tu capacidad de adaptación y tu fortaleza física y mental ante los retos que te encuentres, dónde están tus límites, y cómo afrontas los desafíos cuando sólo dependes de ti y no tienes compañía.

Caminar solo, además, te permitirá mirar hacia dentro y tener tiempo para conectar contigo de una manera profunda y auténtica. Escuchar tus pensamientos y reflexionar sobre tu vida, tus deseos y tus metas personales de manera pausada, en un entorno natural relajante y sanador.

Nadie te marcará el paso. Serás tú, atendiendo a tu mente y tu propio cuerpo, quien decidirá a qué ritmo avanzar, cuando parar a descansar o a contemplar el paisaje, o en qué momento retomar la marcha. No depender de ninguna otra persona, te dará confianza y una libertad de acción y de movimiento muy gratificante.

No es casualidad que muchos peregrinos veteranos recomienden hacer el Camino en solitario al menos una vez en la vida.

Primeras decisiones al comenzar la planificación del Camino de Santiago en soledad

Para llegar con seguridad al principio de la aventura debes reducir al máximo la incertidumbre y el miedo. Consíguelo informándote bien, no dejando nada al azar y teniendo controlados algunos aspectos básicos.

Lo primero en lo que debes enfocarte es en conocer cuál será la ruta más idónea y la mejor época del año para caminar. En segundo lugar, planifica bien cada etapa y selecciona e intenta cerrar dónde te alojarás cada día.

1. Elección de la ruta



Foto de Gaspar Zaldo

Ante tanta ruta disponible, ¿cuál elegir?. Nuestra recomendación es que te decantes por una que sea popular y que cuente con buenas infraestructuras.

El Camino Francés, por ejemplo, es el más famoso y transitado, con un ambiente peregrino incomparable. Sentir la presencia de otros caminando cerca, hará que te olvides de cierta sensación de inseguridad y disfrutes cada paso tranquilamente.

Además, también está muy bien señalizado y es el más preparado, al contar con una amplia red de servicios (más albergues, restaurantes, …).

Otros caminos, como el Camino del Norte o el Camino Portugués, también son muy conocidos, pero suponen un desafío mayor. Ofrecen menos opciones para hospedarse y atraen a un menor número de personas.

Elegir una ruta menos concurrida como el Camino Primitivo, puede brindarte una experiencia mucho más íntima y conectada con la naturaleza. Sin embargo, tienes que ser consciente de las limitaciones y los posibles riesgos asociados. Dispondrás de menos instalaciones y servicios, y sentirás una sensación más grande de aislamiento, con tramos complicados que requieren una mejor preparación física.



2. Mejor época del año para caminar en soledad

La época del año elegida influirá mucho en la experiencia y es importante conocer a que te enfrentarás en cada estación.

Los meses de mayo a octubre son los que reciben una mayor afluencia de peregrinos y peregrinas y tendrás mucha más gente a tu alrededor. Por un lado, te sentirás más arropada y podrás socializar fácilmente, pero, por otro, te costará encontrar tranquilidad y momentos de calma, si es lo que has ido a buscar. También escaseará más el alojamiento por la alta demanda.

Para alguien que quiera caminar teniendo las mínimas interacciones, es mejor optar por otros meses. Aunque en este caso, hay que estar preparado para tener menos servicios disponibles, días más cortos y tiempo más inestable.



3. Planificación diaria de las etapas

Es importante que planifiques con antelación todo el itinerario. La distancia a recorrer en cada etapa y los puntos de descanso. Nuestro planificador puede serte de gran ayuda.

Una media ideal de kilómetros diarios suele rondar los 20-25, pero la cifra definitiva debe ser realista y depende de tu experiencia previa y tu preparación física.



4. Alojamiento en el Camino



Foto de Ketut Subiyanto

Conocer los alojamientos y cerrar de antemano las reservas para dormir al final de cada jornada, te evitará la sorpresa desagradable de quedarte sin un lugar donde pasar la noche.

La tranquilidad de saber que llegues a la hora que llegues tendrás una cama esperándote, no tiene precio.

Claves de seguridad personal durante la ruta

La seguridad personal es el factor más importante a considerar cuando viajamos en solitario. Y sentirnos protegidas y a salvo, será vital para disfrutar el camino en toda su plenitud. En este sentido, hay una serie de claves de seguridad que conviene tener en cuenta.



1. Comparte el plan de viaje y mantén la comunicación

Antes de salir hacia el Camino, comparte el plan de viaje con tus familiares y amigos. Infórmales de la ruta elegida, del itinerario completo con el número de etapas, y de cuál te corresponde cada día. Incluyendo las paradas que tengas previsto hacer. Diles también el tiempo estimado de travesía, y la hora aproximada en la que llegarás al final de cada jornada.

De esta manera, tendrás al tanto de cada paso que des a tus seres queridos, para tu tranquilidad y para la suya.



2. Evita caminar de noche

Es mejor comenzar cada jornada al amanecer, caminar durante las horas de luz y asegurarse de llegar de día al final de cada etapa. Al marchar por la noche, es más fácil desorientarse y perderse o tener tropiezos y caídas.

También será beneficioso evitar zonas aisladas o menos transitadas.



3. Toma precauciones con otros peregrinos desconocidos

Aunque tu deseo sea realizar el Camino en solitario, será inevitable que interactúes con otras personas. En estos momentos establece límites claros, sé prudente y mantén ciertas reservas. No des información sensible sobre ti, para protegerte y mantener tu seguridad.



4. Selecciona alojamientos seguros

Antes de hacer una reserva en un albergue, lee reseñas de otros peregrinos y elige aquellos que tengan buenas opiniones y sean conocidos.

Infórmate bien de cuál es su experiencia en el alojamiento y si se encuentra en un entorno seguro para descansar sin preocupaciones.



5. Utiliza recursos, herramientas y busca apoyo en situaciones difíciles



Foto de cottonbro studio

Lleva siempre encima y bien cargado el móvil, con apps y mapas que no necesiten datos, ni conexión wifi para funcionar. En caso de que surja algún inconveniente, será tu mejor aliado para alertar y para que te localicen.

Es esencial que tengas a mano números de teléfonos de emergencia. También la ubicación de hospitales, centros de salud o refugios seguros.

Además, contar con un dispositivo de seguimiento o localizador personal puede brindarte una mayor seguridad.



6. Seguridad para peregrinas

La seguridad en el Camino no entiende de géneros, pero lamentablemente la realidad se impone y en 2021 surgió la campaña “No Caminas Sola” para reforzar la seguridad de las peregrinas que emprenden el Camino en soledad. Esta es una iniciativa conjunta de las Unidades contra la Violencia de Género de las delegaciones del Gobierno de España, en algunas comunidades por las que transitan las rutas más populares del Camino. En ella también colaboran ayuntamientos, oficinas de turismo, centros de salud, albergues, hoteles y farmacias, ofreciendo información sobre recursos de ayuda y protección.

Por otra parte, Alertcops es una app para móviles con la que se puede pedir ayuda en tiempo real, y compartiendo la ubicación, a la Policía Nacional o a la Guardia Civil, en caso de emergencia o situación de peligro. Además, en todo el Camino de Santiago hay dispositivos específicos de ambos cuerpos velando por la seguridad de todos los peregrinos.

Organiza todo con detalle, usa el sentido común y prepárate para disfrutar al máximo de tu compañía en una experiencia de crecimiento personal que te dejará huella. Que tus miedos no frenen una aventura tan desafiante como inolvidable. ¡Atrévete a dar el primer paso!