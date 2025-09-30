Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Curiositats sobre el camí de Sant Jaume
30/09/2025Imagen: xtberlin
Per a entendre la importància i el simbolisme del Camí, i saber interpretar moltes de les coses que t'aniràs trobant mentre ho recorres, hem recollit en aquest article, algunes curiositats sobre el camí de Sant Jaume que no et pots perdre.
Es tracta d'aspectes històrics, originals i sorprenents que convé que coneguis i que donaran sentit a l'experiència, a més d'enriquir tot el teu Camí de principi a fi.
Si abans de començar una aventura, l'habitual és buscar informació i recomanacions d'altres viatgers, per què no incloure també els detalls curiosos? Arrenquem!
12 curiositats sobre el camí de Sant Jaume que potser no coneixes.
La curiositat ens porta a aprendre i ens empeny a descobrir coses noves. I avui et ficaràs al llit sabent molt més sobre la que pot arribar a ser la peregrinació de la teva vida.
1. Un camí, múltiples rutes
Encara que es parla del Camí de Santiago en singular, el Camí realment està compost per diverses rutes que parteixen de diferents parts que comparteixen un destí final: la Catedral de Santiago de Compostel·la en la plaça de l'Obradoiro.
Hi ha 12 rutes reconegudes oficialment encara que existeixen més. Les rutes van començar a Espanya, però actualment s'estenen també per Europa, connectant Santiago amb altres països com França i Portugal.
2. L'apòstol Santiago
El Camí deu el seu nom a l'apòstol Santiago, un dels dotze deixebles de Jesús. Les seves restes descansen a Galícia, sota l'altar major de la catedral de Santiago de Compostel·la, on van trobar sepultura després d'un viatge des de Jerusalem.
Santiago va ser condemnat per predicar l'evangeli i defensar la fe cristiana, i va morir decapitat per ordre del Rei Herodes Agripa I. El Camí és la peregrinació fins a la seva tomba, en un viatge espiritual, de reflexió personal i pau interior.
3. Campus Stellae, el camp d'estrelles
La paraula Compostela procedeix de Campus Stellae, que significa camp d'estrelles en llatí.
Compte la llegenda que va ser un ermità qui va trobar la tomba de l'apòstol Santiago guiat per un deixant de llum en el cel. Des d'aquest moment el lloc es va tornar sagrat i va ser l'origen del primer centre de peregrinació.
4. Ultreia, “Bon Camí”
En creuar-se pelegrins en ruta, és habitual escoltar un intercanvi de dues paraules, Bon camí!. Aquest, és una salutació per a infondre ànim durant les etapes, que descendeix del terme llatí Ultreia. Es pot traduir com “Anem més enllà, “Segueix endavant” o “Allà anem” en referència al pelegrinatge fins a Santiago.
5. El Cavaller de les Petxines i la petxina de pelegrí
Foto de stux
La llegenda del Cavaller de les Petxines explica l'origen de la petxina de pelegrí com a símbol universal del Camí de Santiago i de la peregrinació.
La història comença en Bouzas, una vila marinera a Vigo, durant unes noces. Un dels entreteniments per als convidats era un joc que es desenvolupava a cavall, i que consistia a llançar a l'aire una llança o canya, i recuperar-la abans que toqués el sòl. Quan li va tocar participar al nuvi, un cop de vent va desviar la seva llança a la mar i, en anar a recollir-la per a no perdre-la, va desaparèixer enfonsat en l'aigua al costat del seu cavall.
Després d'un temps angoixant, i coincidint amb el pas de la barca que transportava les restes de l'apòstol Santiago des de Jerusalem, va emergir cobert de petxines de petxina de pelegrí a lloms del seu cavall. Atanasio i Teodoro, els deixebles de l'apòstol, el van considerar un senyal diví i van manifestar que tot aquell que visités la tomba portant petxines de petxina de pelegrí seria reconegut per Déu. El cavaller es va convertir al cristianisme i la petxina de veiés es va consagrar com el símbol de la fe i la protecció del pelegrí.
6. Còdex Calixtino
Escrit en el segle XII, el Còdex Calixtino és un manuscrit medieval considerat la primera guia del Camí de Santiago. En ell es recull informació de l'època sobre història, tradicions, costums i les rutes a França i Espanya.
7. Les fletxes grogues
Foto de schnurzipurz
Les fletxes grogues es troben al llarg de tot el Camí, pintades sobre diferents superfícies (troncs d'arbres, roques, fites i parets).
Relativament recents, de principis dels 80, són senyals distintius perquè els pelegrins puguin orientar-se i seguir correctament les rutes sense desviar-se.
8. La credencial i la Compostela
Tot pelegrí ha de portar amb si la credencial per a registrar cada etapa del Camí completada en qualsevol de les seves rutes.
Aquest imprès es va segellant en els albergs, parròquies, etc., i quan s'arriba a Santiago, i es presenta emplenat correctament en l'Oficina d'Acolliment del Pelegrí, s'obté la Compostela. Un document que certifica que s'ha realitzat el Camí, complint amb una sèrie de condicions necessàries.
9. Camí Antàrtic o Camí Blanc
Amb un punt de partida a 14.075 km de Santiago de Compostel·la, a l'Illa Decepció a l'Antàrtida, el Camí Antàrtic és la ruta més llunyana exigent. Encara que no està reconeguda com una de les oficials. Inaugurat en 2016, el primer grup de pelegrins el van formar científics i militars espanyols.
10. L'abraçada a l'Apòstol
La tradicional abraçada a l'apòstol, que es troba en la Catedral de Santiago, marca el final del Camí per als pelegrins. És un acte emocionant després de l'esforç realitzat, l'experiència viscuda i haver completat amb èxit la gesta.
11. El quilòmetre zero i el Cap de Finisterre
Foto de Le sixième rêve
El quilòmetre zero marca el final del Camí per a la gran majoria dels pelegrins. Està situat en la Catedral de Santiago, sota l'altar major, en la tomba de l'apòstol Santiago. No obstant això, alguns pelegrins continuen uns quilòmetres més per a donar per conclosa la travessia, fins al Cap de Finisterre.
També conegut com la fi del món, aquest màgic lloc enfront de l'Oceà Atlàntic, està ple de simbolisme i convida a la reflexió i a fer balanç de tot el viscut. El comiat perfecte a una aventura inoblidable mentre es contempla el bell horitzó.
12. Pelegrins i nacionalitats
Es baten rècords de visitants cada any. En 2025, fins a juliol, més de 180 nacionalitats han recollit la seva Compostela (prop de 300.000 persones). La majoria dels pelegrins han estat espanyols, i a nivell internacional, els primers han estat els arribats dels Estats Units, seguits d'Alemanya i Portugal.
Les diverses curiositats sobre el camí de Sant Jaume contribueixen a fer l'experiència encara més especial. Història, tradicions i llegendes d'antany que persisteixen en l'actualitat, entremesclades amb altres més recents, per a connectar-te amb un llegat que perdura després de molts segles.
Foto de zally