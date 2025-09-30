Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Donejakue bideari buruzko bitxikeriak
2025/09/30Imagen: xtberlin
Donejakue bidearen garrantzia eta sinbolismoa ulertzeko, eta bidea egiten duzun bitartean aurkituko dituzun gauzetako asko interpretatzen jakiteko, Donejakue bideari buruzko bitxikeriak jaso ditugu artikulu honetan, eta ezin dituzu ikusi gabe utzi.
Alderdi historikoak, originalak eta harrigarriak dira, zuk ezagutzea komeni da, eta esperientziari zentzua emango diote. Gainera, zure Bide osoa aberastuko dute hasieratik amaierara.
Abentura bat hasi aurretik, ohikoena beste bidaiari batzuen informazioa eta gomendioak bilatzea bada, zergatik ez sartu xehetasun bitxiak ere? Abian gara!
agian ezagutzen ez dituzun Donejakue Bideari buruzko 12 bitxikeria.
Jakin-minak ikastera garamatza eta gauza berriak aurkitzera bultzatzen gaitu. Eta gaur oheratuko zara, zure bizitzako erromesaldia izan daitekeenari buruz askoz gehiago jakinda.
1. Bide bat, ibilbide anitz
Donejakue bideari buruz hitz egiten den arren, Donejakue Bidea, izatez, hainbat ibilbidek osatzen dute, eta hainbat lekutatik abiatzen dira. Azken helmuga bera dute: Santiago de Compostelako katedrala, Obradoiro plazan.Ofizialki aitortutako 12 ibilbide daude, baina badira gehiago ere.
Ibilbideak Espainian hasi ziren, baina gaur egun Europan zehar ere zabaltzen dira,Santiago beste herrialde batzuekin lotuz, hala nola Frantzia eta Portugalekin.
2. Santiago apostolua
Bideak Santiago apostoluari zor dio bere izena, Jesusen hamabi dizipuluetako bat. Bere gorpuzkiak Galizian daude, Santiago de Compostelako katedraleko aldare nagusiaren azpian. Bertan, Jerusalemdik egindako bidaia baten ondoren aurkitu zuten hilobia.Ebanjelioa predikatzeagatik eta kristau fedea defendatzeagatik zigortu zuten Santiago, eta Herodes Agripa I. erregearen aginduz lepoa moztuta hil zen.
Bidea bere hilobirainoko erromesaldia da, bidaia espiritual batean, hausnarketa pertsonalekoa eta barne-bakekoa.
3. Campus Stellae-n, izarren eremuan
Compostela hitza Campus Stellae-tik dator, eta izar-zelaia esan nahi du latinez.Kondairak dioenez, ermitau batek aurkitu zuen Santiago apostoluaren hilobia, zeruan argi-lorratz batek gidatuta.
Une horretatik aurrera, leku hori sakratu bihurtu zen, eta lehenengo erromesgunearen jatorria izan zen.
4. Ultreia, “Bide Ona”
Erromesak bidean gurutzatzean, ohikoa da bi hitzen trukea entzutea: Bide ona!. Etapetan animoak emateko agurra da hau, Ultreia termino latinotik jaisten dena. Honela itzul daiteke: “Goazen haratago, “Segi aurrera” edo “Goazen hara”, Santiagorainoko erromesaldiari erreferentzia eginez.
5. Oskolen eta bieiraren zalduna
Stuxren kondairak Donejakue bidearen eta erromesaldiaren sinbolo unibertsal gisa azaltzen du vieiraren jatorria.Bouzasen, ezkontza batean, hasi da istorioa, Vigoko arrantzale-herri batean.
Gonbidatuentzako denbora-pasa horietako bat zaldi gainean egiten zen jolas bat zen: lantza edo kanabera bat airera bota eta lurra ukitu aurretik berreskuratu. Mutil-lagunari parte hartzea egokitu zitzaionean, haize-kolpe batek lantza itsasora desbideratu zuen, eta ez galtzeko haren bila joan zenean, uretan hondoratuta desagertu zen, bere zaldiaren ondoan.
Denbora larri baten ondoren, eta Jerusalemdik Santiago apostoluaren gorpuzkinak zeramatzan txalupa igarotzearekin batera, bere zaldiaren gainean bieira-oskolez estalita irten zen. Atanasiok eta Teodorok, apostoluaren dizipuluek, jainkozko seinaletzat hartu zuten eta adierazi zuten Jainkoak ezagutuko zuela hilobira maskorrak zeramatzan edonor. Zalduna kristautasunera bihurtu zen, eta Mirabearen maskorra fedearen eta erromesaren babesaren sinbolo gisa finkatu zen.
6. Kalistoren kodizea
XII. mendean idatzia, Kalixtino Kodizea Erdi Aroko eskuizkribua da, Done Jakue Bidearen lehen gidaritzat hartzen dena. Bertan, Frantziako eta Espainiako historia, tradizio, ohitura eta ibilbideei buruzko informazioa biltzen da.
7. Gezi horiak
Argazkia: schnurzipurz
Gezi horiak Bide osoan zehar daude, hainbat azaleren gainean margotuta (zuhaitz enborrak, arrokak, mugarriak eta hormak).
dira, desbideratu gabe.
8. Kredentziala eta Compostela
Erromes orok aldean eraman behar du kredentziala, Bidearen etapa bakoitza erregistratzeko, edozein ibilbidetan egina.Inprimaki hau aterpetxeetan, parrokietan eta abarretan zigilatzen da, eta Santiagora iristean, eta Erromesaren Harrera Bulegoan behar bezala beteta aurkezten bada, Konpostela lortzen da.
, beharrezko baldintza batzuk beteta.
9. Bide Antartikoa edo Bide Zuria
Abiapuntua Santiago de Compostelatik 14.075 km-ra dago, Decepcion uhartean (Antartika). Antartikako bidea da biderik urrunena eskakizun handiko bide-zorrotza. Nahiz eta ez dagoen ofizialetako bat bezala aitortuta. 2016an inauguratu zen, eta lehen erromes taldea Espainiako zientzialari eta militarrek osatu zuten.
10. Apostoluaren besarkada
Apostoluaren besarkada tradizionala Santiagoko katedralean dago, eta erromesentzako bidearen amaiera markatzen du. Ekintza zirraragarria da, egindako ahaleginaren, bizitako esperientziaren eta balentria arrakastaz osatu izanaren ondoren.
11. Zero kilometroa eta Finisterre lurmuturra
Argazkia: Le sixième rêve Zero kilometroak bidearen amaiera markatzen du erromes gehienentzat.
Santiago Katedralean dago, aldare nagusiaren azpian, Santiago apostoluaren hilobian. Hala ere, zenbait erromesek kilometro batzuk gehiago egin behar izaten dituzte zeharkaldia amaitutzat emateko, Finisterre lurmuturreraino.Ozeano Atlantikoaren aurrean dagoen leku magiko hau munduaren amaiera
izenez ere ezaguna da, sinbolismoz beterik dago, eta hausnarketarako eta bizi izandako guztiaren balantzea egiteko gonbita egiten du.
Agur perfektua abentura ahaztezin bati, zerumuga ederrari begira dagoen bitartean.
12. Erromesak eta nazionalitateak
Bisitari errekorrak egiten dira urtero. 2025ean, uztailera arte, 180 nazionalitatek baino gehiagok jaso dute Compostela (300.000 pertsona inguru). Erromes gehienak espainiarrak izan dira, eta nazioarte mailan, lehenak Estatu Batuetatik etorritakoak izan dira, ondoren Alemania eta Portugal.Done Jakue Bideari buruzko bitxikeriek esperientzia are bereziagoa egiten laguntzen dute.
Antzinako historia, tradizio eta kondairak, gaur egun ere badirenak, berriagoekin nahastuta, mende askoren ondoren irauten duen ondarearekin bat egiteko. Argazkia: zally