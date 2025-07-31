Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Fer el camí de Sant Jaume amb nens
31/07/2025Imagen: Val Vesa
El camí de Sant Jaume amb nens pot ser una aventura familiar molt especial, plena de vivències úniques i memorables per als més petits de la casa.
Decidir embarcar-se en la gesta de fer el camí de Sant Jaume amb nens pot donar una mica de vertigen, però serà un pla de vacances familiar perfecte. Tota una valuosa lliçó de vida i d'aprenentatge per a ells.
Combinar naturalesa, moments compartits, anècdotes, riures i dificultats superades en cada etapa realitzada, serà un esdeveniment impossible d'oblidar. A més d'una gran oportunitat per a estrènyer llaços i enfortir vincles fora de la rutina diària.
No obstant això, per a fer que l'experiència sigui rodona no es pot deixar res a l'atzar. En aquest sentit, la planificació i l'organització prèvia són essencials per a aconseguir-lo i existeixen una sèrie de factors i consells que has de tenir en compte. T'ho expliquem tot.
Beneficis de fer el camí de Sant Jaume amb nens
Realitzar el camí de Sant Jaume en família, a més d'augmentar la complicitat entre pares i fills i potenciar la unió familiar, dotarà als nens d'innombrables històries que contar en el futur.
Durant el pelegrinatge, intercanviant experiències amb altres caminantes, descobriran la importància de valors com la solidaritat, l'empatia i la companyonia. Tan importants i necessaris per al seu desenvolupament personal.
S'acostaran a altres persones, en alguns casos d'altres cultures, i coneixeran el que és la diversitat i la convivència.
Caminant a l'aire lliure per paratges naturals també aprendran que el medi ambient i la Naturalesa són un bé que cal protegir i cuidar.
Foto de Benjamin Elliott
Consells bàsics per a preparar el Camí amb nens
Un pla de vacances que inclogui nens petits ha d'estar ben organitzat perquè sigui adequat per a ells. Aquests sis consells són el punt de partida perfecte pel qual començar:
1- Edat mínima recomanada
Encara que no existeix una edat límit per a fer el Camí, es recomana que els nens tinguin almenys 3 anys. A partir d'aquesta edat és quan comencen a ser una mica més conscients de tot i poden gaudir del que els envolta.
2- Ús d'un carret infantil per a la muntanya
Els carrets de muntanya són una manera segura i molt còmoda de portar a nens menors de sis anys quan estan cansats. Una alternativa molt pràctica a la qual molts pares recorren per a facilitar la mobilitat i reduir el pes que els tocaria portar a coll.
Aquests carros tot terreny estan dissenyats per a ser usats en sòls irregulars, com els que es troben en algunes parts del recorregut. Tenen una major resistència, suspensió avançada, bona tracció i rodes més grans. A més de comptar amb espai extra d'emmagatzematge per a poder transportar aigua, alguns aliments i altres elements essencials.
3- Preparació física prèvia
Igual que els adults, els nens també han de preparar-se físicament per a aguantar en bones condicions diversos dies de camí.
Una estupenda manera d'entrenar amb ells és realitzar excursions o caminades curtes. Començar unes setmanes abans els servirà per a anar familiaritzant-se amb l'activitat i ser conscients de l'esforç que els espera. Reforçaran alhora la seva confiança i aniran creant expectatives positives sobre la gran aventura que viuran.
4- Adaptació al calçat adequat
Amb l'elecció del calçat no es pot improvisar, de fet és una cosa fonamental. Ha de ser adequat per a caminar llargues distàncies i oferir un bon suport per al peu, comoditat, amortiment i estabilitat.
És recomanable que els nens ho usin diverses vegades abans de començar el viatge per a posar-lo a prova, acostumar els peus, i evitar possibles problemes de rascades i butllofes després.
5- Equipatge i motxilla pròpia
Pensar per endavant que roba i articles no poden faltar en l'equipatge, ficant l'estrictament necessari, facilitarà la mobilitat i ajudarà a fer el Camí molt més agradable.
Els nens han de portar la seva pròpia motxilla amb un pes concorde a la seva edat, a la seva alçada o grandària i al que puguin carregar.
Entre les coses que incloure en ella no hauria de faltar: una ampolla d'aigua, petits snacks, ulleres de sol i crema protectora, una gorra i un impermeable, i una samarreta lleugera de canvi. Es pot valorar també portar algun joc o quadern de dibuix per a entretenir-se.
6- Millor època de l'any per a caminar amb nens
Triar bé l'estació en la qual realitzar el camí de Sant Jaume és vital, perquè el clima i el nombre de pelegrins que et pots trobar pot condicionar molt l'experiència.
Encara que el Camí es pot fer qualsevol època de l'any, amb nens és recomanable triar mesos en què el temps és més benigne o temperat. I els de primavera i tardor són els més idonis perquè els petits gaudeixin sense problemes el viatge.
- Les temperatures són agradables: no hi ha risc de sofrir la calor sufocant d'estiu o el fred que pot fer a l'hivern.
- No hi ha tantes persones: el que permet gaudir de cada etapa, de l'entorn natural i dels pobles de pas sense aclaparaments.
- Els paisatges són molt especials: les flors, els arbres i camps verds inunden tot de vius colors a la primavera, mentre que la tardor tenyeix la naturalesa d'espectaculars tons vermells, daurats i marrons.
Rutes recomanades per a famílies amb nens
El Camí ofereix multitud de rutes per a realitzar el pelegrinatge fins a Santiago de Compostel·la, però el Camí Francès, el Camí del Nord i el Camí Portuguès són els més adequats, còmodes i accessibles per als més petits.
Camí Francès
El Camí Francès és un dels més populars i pel qual cada any transita el major nombre de persones. Això fa que compti amb més serveis i possibilitats d'allotjament ben equipats per a atendre les necessitats de les famílies amb nens.
Es caracteritza per tenir trams suaus i suportables, perfectes per a empènyer un carret. Encara que també convé saber que hi ha alguns pendents, en etapes fins a Roncesvalles i en O Cebreiro, que poden suposar un esforç extra.
Camí del Nord i Camí Portuguès
Aquestes rutes tenen un relleu més pronunciat que el Camí Francès però, també, uns paisatges costaners de vegetació exuberant en algunes etapes que entusiasmessin als més petits.
El Camí del Nord discorre al costat de la mar Cantàbrica. El Camí Portuguès combina costa, penya-segats, paisatges rurals d'interior, pobles i ciutats amb molt d'encant, que enriquiran el viatge a nivell cultural i històric.
Totes dues rutes ofereixen la possibilitat de fer-les en etapes flexibles, que es poden adaptar al ritme dels nens.
Planificar les etapes diàries del Camí amb nens
Una de les claus a l'hora de planificar el viatge és establir per endavant les distàncies que es cobriran cada dia, sent realistes.
És important ajustar els quilòmetres de cada etapa al ritme i les capacitats dels nens per a evitar sobresalts i problemes a l'hora de completar-les.
Algunes recomanacions que poden servir d'ajuda:
1- Fixar distàncies curtes: si les etapes són de 10 a 15 km com a molt, serà més fàcil que els més petits les completin sense acusar molt el cansament. Imposar-los distàncies més llargues, a més de fatigar-los, pot fer que el seu ànim decaigui i que no desitgin continuar.
2- Parades freqüents: els alts per a descansar han de ser habituals. Aquests moments han d'aprofitar-se per a gaudir de l'entorn, hidratar-se bé i menjar alguna cosa.
3- Informar-se dels serveis: comptar amb informació d'interès relacionada amb els serveis disponibles al llarg del camí (fonts, àrees de descans o assistència al pelegrí) és essencial per a establir en quins punts parar.
4- Flexibilitat d'horaris: l'ideal és començar a caminar primerenc i parar al migdia, però amb nens es fa necessari adaptar els horaris en funció del seu nivell d'energia, el cansament o l'estat d'ànim.
Si tens al cap realitzar un pla de vacances diferent en família que us uneixi més, el camí de Sant Jaume serà una gran elecció.
Un repte bell i enriquidor amb el qual nens i majors creareu junts records inesborrables en connexió amb la naturalesa, la història i la cultura de Galícia.