Haurrekin Done Jakue Bidea egitea
2025/07/31Imagen: Val Vesa
Haurrekin Donejakue Bidea familia osoarentzako abentura berezia izan daiteke, etxeko txikienentzako bizipen paregabe eta gogoangarriz betea.
Donejakue Bidea haurrekin egiteko balentrian
erabakitzeak bertigo pixka bat eman dezake, baina familia-oporretarako plan ezin hobea. Bizi- eta ikaskuntza-lezio baliotsua haientzat.
Natura, une partekatuak, pasadizoak, barreak eta egindako etapa bakoitzean gainditutako zailtasunak uztartzea, ezin ahantzizko gertaera izango da. Gainera, eguneroko errutinatik kanpo harremanak estutzeko eta loturak sendotzeko aukera handia da.
Hala ere, esperientzia borobila izan dadin ezin da ezer ausaz utzi. Alde horretatik, plangintza eta aurretiko antolaketa funtsezkoak dira hori lortzeko, eta badira kontuan hartu beharreko zenbait faktore eta aholku. Dena kontatuko dizugu.
Donejakue bidea haurrekin egitearen onurak
Done Jakue Bidea familian egiteak, gurasoen eta seme-alaben arteko konplizitatea handitzeaz eta familia-batasuna indartzeaz gain, etorkizunean kontatzeko istorio ugari emango dizkie haurrei.
Erromesaldian, beste ibiltari batzuekin esperientziak trukatuz, solidaritatea, enpatia eta adiskidetasuna bezalako balioen garrantziaz jabetuko dira. Hain dira garrantzitsuak eta beharrezkoak beren garapen pertsonalerako.
Beste pertsona batzuengana hurbilduko dira, kasu batzuetan beste kultura batzuetakoengana, eta aniztasuna eta elkarbizitza zer diren ezagutuko dute.
Inguru naturaletan aire zabalean ibilita, ingurumena eta natura babestu eta zaindu beharreko ondasuna direla ikasiko dute.
Argazkia Benjamin Elliott
Bidea haurrekin prestatzeko oinarrizko aholkuak
Haur txikiak barne hartzen dituen opor-plan batek ondo antolatuta egon behar du haientzat egokia izan dadin. Sei aholku hauek abiapuntu ezin hobea dira hasteko:
1- Gomendatutako gutxieneko adina
Bidea egiteko adin mugarik ez badago ere, haurrek gutxienez 3 urte izatea gomendatzen da. Adin horretatik aurrera hasten dira gauza guztiez pixka bat kontzienteago izaten, eta inguruan dutenarekin goza dezakete.
2- Haurrentzako mendi-gurditxoa erabiltzea
Nekatuta daudenean sei urtetik beherako haurrak eramateko modu segurua eta oso erosoa dira mendiko orgatxoak. Alternatiba oso praktikoa da, eta guraso askok erabiltzen dute mugikortasuna errazteko eta bizkarrean eraman beharko luketen pisua murrizteko.
Lur orotarako orga hauek zoru irregularretan erabiltzeko diseinatuta daude, ibilbideko zenbait lekutan daudenak bezalakoak. Erresistentzia handiagoa, esekidura aurreratua, trakzio ona eta gurpil handiagoak dituzte. Ura, elikagai batzuk eta funtsezko beste elementu batzuk garraiatzeko biltegiratzeko espazio gehigarria izateaz gain.
3- Aurretiko prestakuntza fisikoa
Helduek bezala, haurrak ere fisikoki prestatu behar dira bidean egun batzuetan egoera onean egoteko.
Haiekin entrenatzeko modu bikaina da txangoak edo ibilaldi laburrak egitea. Aste batzuk lehenago hasteak jarduerarekin ohitzen joateko eta zain duten esfortzuaz jabetzeko balioko die. Aldi berean, haien konfiantza indartuko dute, eta itxaropen positiboak sortuko dituzte biziko duten abentura handiaren inguruan.
4- Oinetako egokietara egokitzea
Oinetakoak aukeratuta, ezin da inprobisatu; izan ere, funtsezkoa da. Distantzia luzeetan ibiltzeko egokia izan behar du, eta oinerako euskarri, erosotasun, indargetze eta egonkortasun ona eskaini behar ditu.
Gomendagarria da haurrek bidaia hasi aurretik behin baino gehiagotan erabiltzea, proba egiteko, oinak ohitzeko eta, ondoren, urradurarik eta babarik ez izateko.
5- Ekipajea eta motxila propioa
Aldez aurretik pentsatzea zer arropa eta gauza ezin diren falta bagajean, behar-beharrezkoa dena sartuta, mugikortasuna erraztuko du eta bidea askoz atseginagoa egiten lagunduko du.
Haurrek beren motxila propioa eraman behar dute, beren adinaren, altueraren edo tamainaren eta karga dezaketenaren araberako pisuarekin.
Bertan sartu beharreko gauzen artean ez luke falta behar: ur botila bat, snack txikiak, eguzkitako betaurrekoak eta krema babeslea, txapela eta zira, eta aldatzeko kamiseta arin bat.Jolasen bat edo marrazki-koadernoren bat eramatea ere balora daiteke entretenitzeko.
6- Haurrekin ibiltzeko urte-sasoirik onena
Donejakue Bidea egiteko geltokia ondo aukeratzea funtsezkoa da, bertako klimak eta erromesen kopuruak esperientzia asko baldintzatu baitezakete.
Bidea urteko edozein sasoitan egin badaiteke ere, haurrekin eguraldi ona edo epela egiten duten hilabeteak aukeratzea komeni da. Eta udaberria eta udazkena dira egokienak haurrek bidaia arazorik gabe goza dezaten.
- Tenperaturak atseginak dira: ez dago udako bero itogarria edo neguan egin dezakeen hotza jasateko arriskurik.
- Ez dago hainbeste jende: etapa bakoitzaz, ingurune naturalaz eta igarotzeko herriez estutasunik gabe gozatzeko aukera ematen du horrek.
- Paisaiak oso bereziak dira: loreek, zuhaitzek eta zelai berdeek kolore biziz betetzen dute guztia udaberrian; udazkenak, berriz, tonu gorri, urre koloreko eta marroiz tindatzen du natura.
Haurrak dituzten familientzat gomendatutako ibilbideak
Donejakue Bideak hainbat ibilbide eskaintzen ditu Santiagoraino erromesaldia egiteko, baina Bide Frantsesa, Iparraldeko Bidea eta Bide Portugesa dira egokienak, erosoenak eta haurrentzat egokienak.
Bide Frantsesa
Frantziako Bidea ezagunenetako bat da, eta urtero jende gehien ibiltzen da bertatik. Hori dela eta, zerbitzu eta ostatu-aukera gehiago ditu, haurrak dituzten familien beharrei erantzuteko ongi hornituak.
Zati leunak eta eramangarriak ditu, gurditxoari bultza egiteko ezin hobeak. Dena den, komeni da jakitea, baita ere, badirela aldapa batzuk, Orreagarainoko etapetan eta O Cebreiron, aparteko ahalegina ekar dezaketenak.
Iparraldeko Bidea eta Portugalgo Bidea
Ibilbide horiek Bide Frantsesak baino erliebe nabarmenagoa dute, baina baita landaredi oparoko kostaldeko paisaiak ere, etapa batzuetan, txikienak liluratzeko modukoak.
Iparraldeko bidea Kantauri itsasoaren ondoan dago. Bide Portugaldarra kostaldea, itsaslabarrak, barrualdeko landa-paisaiak, herriak eta hiriak xarma handiz konbinatzen ditu, eta bidaia aberastu egiten du kultura eta historia mailan.
Bi ibilbideek etapa malguak egiteko aukera ematen dute, haurren erritmora egokitu daitezkeenak.
Bidearen eguneroko etapak haurrekin planifikatzea
Bidaia planifikatzeko orduan gakoetako bat egunero beteko diren distantziak aldez aurretik ezartzea da, errealistak izanez.
Garrantzitsua da etapa bakoitzeko kilometroak haurren erritmo eta gaitasunen arabera doitzea, ustekaberik eta arazorik ez izateko etapa hori osatzean.
Hona hemen lagungarri izan daitezkeen gomendioak :
1- Distantzia laburrak finkatzea: etapak gehienez 10-15 km-koak badira, errazago beteko dituzte haurrek, nekea asko nabaritu gabe. Distantzia luzeagoak ezartzen badizkiegu, nekatu egingo dira, eta, gainera, gogoa jaitsaraz diezaiekete eta ez dute jarraitu nahi izango.
2- Ohiko geldialdiak: atseden hartzeko geldialdiek ohikoak izan behar dute. Une horiek aprobetxatu behar dira inguruaz gozatzeko, ondo hidratatzeko eta zerbait jateko.
3- Zerbitzuez informatzea: bidean eskura dauden zerbitzuei buruzko informazio interesgarria izatea (iturriak, atsedenguneak edo erromesentzako laguntza) funtsezkoa da non gelditu erabakitzeko.
4- Ordutegien malgutasuna: onena da oinez goiz hastea eta eguerdian gelditzea, baina haurrekin ordutegiak egokitu egin behar dira, haien energia-mailaren, nekearen edo gogo-aldartearen arabera.
Familian beste opor plan bat egin nahi baduzu, Done Jakue Bidea aukera bikaina izango da.
Erronka ederra eta aberasgarria da, haurrek eta helduek oroitzapen ahaztezinak sor ditzazuen Galiziako natura, historia eta kulturarekin lotuta.