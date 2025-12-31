Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Quina és la ruta més bonica del Camí de Santiago?
31/12/2025Imagen: Wirestock
Són tantes, i tan diferents les etapes que componen cadascun dels 12 camins reconeguts oficialment, que decidir quina és la ruta més bonica del Camí de Santiago és pràcticament impossible.
Totes elles tenen característiques pròpies, i travessen paisatges de muntanya, de costa, rurals i urbans, que els atorguen un encant particular amb el qual meravellar-se i sorprendre's.
A més, la percepció de la bellesa és diferent per a cada persona i té un component subjectiu important. Per això, les experiències anteriors, la qual cosa esperem veure, viure o trobar durant la peregrinació, serà determinant en fer el balanç final i formar una opinió.
No obstant això, hi ha algunes rutes que per la seva bellesa, sí que gaudeixen d'una major popularitat. Centrarem aquest article en elles, tenint en compte l'entorn, però també el nivell de dificultat i el tipus de pelegrí al qual s'adaptarien millor.
L'objectiu és que, en acabar de llegir aquest post, tinguis clar quina és la ruta per la qual et decantaries.
Cinc candidates a la ruta més bonica del Camí de Santiago
Les rutes que destaquen per ser les més belles i tenir entorns i paisatges impressionants són el Camí Francès, el Camí Primitiu, el Camí del Nord, el Camí Portuguès i el Camí Anglès. Vegem amb detall què caracteritza cadascuna d'elles.
1 Camí Francès
EL Camí Francès és la ruta més coneguda, animada i recorreguda pels pelegrins.
Neix a França i té dos punts d'inici. El tram més llarg, amb els seus 940 km fins a Santiago de Compostel·la, part des de Somport. El que és una mica més reduït, amb prop de 800 km, ho fa des de Saint Jean Pied de Port.
Creua els Pirineus, zones rurals i boscos de Galícia, vinyes a La Rioja, l'altiplà castellà o les muntanyes lleoneses. Aquesta varietat de paisatges naturals, i que discorre per localitats amb un gran patrimoni històric i cultural com Pamplona, Logronyo, Burgos i Lleó, la fan molt completa.
A més, és la que disposa d'un major nombre de serveis i està més ben senyalitzada.
Si llevem importància al fet que sigui la més popular i estigui més transitada que les altres, aquesta és una estupenda elecció per a recórrer el camí de Sant Jaume per primera vegada. Ideal per a principiants.
2 Camí Primitiu
El Camí Primitiu és la ruta més antiga de totes. És el primer camí conegut, i és considerada la més autèntica i crua.
Part des d'Oviedo, i, amb un traçat de 321 km, travessa senderes de muntanya, boscos frondosos i bells valls verdes, en una connexió directa i contínua amb la Naturalesa.
És una ruta dura, ben senyalitzada, que exigeix un esforç major perquè té trams amb desnivells forts, de moltes pujades i baixades. Però avança per paisatges muntanyencs i d'interior de gran bellesa, que compensen amb escreix el major desgast físic.
Està recomanada per a persones amb una bona preparació física i amb experiència, i per a aquelles que volen gaudir d'una peregrinació més tranquil·la, íntima i solitària.
Foto de Freepik
3 Camí del Nord
Els gairebé 815 km del Camí del Nord recorren l'espectacular costa cantàbrica. El punt de partida és Irun i el final de la ruta està a Arzúa, la Corunya, Galícia.
Els pelegrins poden gaudir d'impressionants vistes de la mar, de penya-segats i belles platges en contrast amb verds prats, pujols i els paisatges únics de muntanya i de l'interior de Galícia.
Al llarg de la travessia també es poden explorar ciutats com Bilbao i conèixer belles localitats costaneres com Sant Sebastià, Zarautz, Castro Urdiales, Laredo o Santander, i pobles mariners com a Cometes, Llanes o Cudillero.
Igual que el Camí Primitiu, és una ruta d'una certa dificultat i bastant exigent, amb terreny irregular i desnivells. Això fa necessari un bon nivell de preparació previ.
El Camí del Nord està molt ben senyalitzat, encara que compta amb menys opcions d'allotjament que altres rutes jacobeas.
Foto de Tirachard
4 Camí Portuguès
El Camí Portuguès fins a Santiago de Compostel·la es pot fer des de tres punts de partida. Des de Lisboa, en un trajecte de 600 km, des de Porto, reduint-ho a uns 240 km, o triar el tram més curt. Aquest últim és el que part des de Tui, ja a Espanya, i té només uns 120 km. Consta de 6 etapes i és el més concorregut.
No obstant això, dels itineraris possibles, el Camí per la costa des de Porto és d'una bellesa espectacular. Voreja l'Oceà Atlàntic pel litoral portuguès i gallec, oferint paisatges marítims esplèndids, platges obertes, dunes, penya-segats i postes de sol increïbles. També passa per pobles pesquers i ciutats històriques amb molt d'encant com Viana do Castelo, A Guarda, Baiona o Pontevedra.
És una de les rutes que menys desnivells té, més suau i accessible, per la qual cosa és apta per a persones de diferents perfils. Per darrere del Camí Francès és el que més pelegrins rep.
Foto de Wirestock
5 Camí Anglès
El Camí Anglès brinda l'opció més curta. Destaquen dues petites etapes de la ruta. La que part des de Ferrol a Santiago, de 122 km, és una distància suportable a la qual es recomana sumar altres 34 km més del tram de la Corunya. Tots dos camins convergeixen en un punt, Hospital de Boira.
Aquest recorregut travessa la comarca natural de les ries de Ferrol, Ares, Betanzos i la Corunya, les desembocadures dels rius Xubia, Eume, Lambre i Mandeo, amb els seus paisatges fluvials espectaculars, marenys, parcs naturals, boscos frondosos d'interior, municipis com Pontedeume i Betanzos i pobles rurals captivadors.
Una bella travessia, menys massificada, que és ideal per a experiències breus quan els pelegrins disposen de menys dies.
Foto de Freepik
Arribats a aquest punt, has pogut conèixer que no existeix una ruta del Camí de Santiago de major bellesa per excel·lència. I que aquestes cinc alternatives són dignes aspirants a disputar-se aquest honor. Amb aquesta informació esperem haver complert la nostra missió: ajudar-te a triar.
Sigui la teva primera vegada, o siguis dels quals desitgen tornar a repetir l'experiència, els paisatges naturals, els entorns extraordinaris, la gent, la història i la cultura present en totes elles, esperen a ser descoberts.
Estàs llest per al que t'espera? Solament has de començar per decidir quin camí és perfecte per a tu.