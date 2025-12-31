Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
zein da Donejakue Bideko biderik politena?
Hainbeste dira, eta hain desberdinak ofizialki onartutako 12 bideetako bakoitza osatzen duten etapak, ezen Done Jakue Bideko ibilbiderik politena zein den erabakitzea ia ezinezkoa baita.
Horiek guztiek berezko ezaugarriak dituzte, eta mendiko, kostaldeko, landako eta hiriko paisaiak zeharkatzen dituzte, liluratzeko eta harritzeko xarma berezia ematen dietenak.
Gainera, edertasunaren pertzepzioa desberdina da pertsona bakoitzarentzat, eta osagai subjektibo garrantzitsua du. Horregatik, aurreko esperientziak, erromesaldian ikusi, bizi edo aurkitzea espero duguna, erabakigarria izango da azken balantzea egin eta iritzi bat osatzerakoan.
Hala ere, badira ibilbide batzuk, beren edertasunagatik, ezagunagoak direnak. Horietan zentratuko dugu artikulu hau, ingurunea kontuan hartuta, baina baita zailtasun-maila eta zein erromes motatara egokituko liratekeen hobeto ere.
Helburua da, post hau irakurtzen bukatzean, argi izatea zein bide aukeratuko zenukeen.
Donejakue bideko ibilbide politena egiteko bost hautagai
Ederrenak izateagatik eta ingurune eta paisaia ikusgarriak edukitzeagatik nabarmentzen diren ibilbideak Bide Frantsesa, Bide Primitiboa, Iparraldeko Bidea, Bide Portugaldarra eta Bide Ingelesa dira. Ikus dezagun zehatz-mehatz zer den horietako bakoitza.
1 Bide Frantsesa
Bide Frantsesa da ibilbiderik ezagunena, animatuena eta erromesek ibilia.
Frantzian jaio zen eta bi hasiera puntu ditu. Zatirik luzeena (940 km) Somportetik-Santiago de Compostelaraino doa. Txikixeagoa dena, 800 km inguru dituena, Donibane Garazitik Port.-era doa
Pirinioak, Galiziako landa-eremuak eta basoak, Errioxako mahastiak, Gaztelako goi-lautada edo Leongo mendiak gurutzatzen ditu. Paisaia naturalen aniztasun, eta ondare historiko eta kultural handiko herrietatik igarotzen den eremu honek, hala nola Iruñea, Logroño, Burgos eta Leonetik.
Gainera, zerbitzu gehien dituena da, eta hobeto seinaleztatuta dago.
Ezagunena izateari garrantzia kentzen badiogu eta besteak baino jende gehiago ibiltzen bada, aukera bikaina da Donejakue Bidea lehen aldiz egiteko. Hasiberrientzat aproposa.
2 Jatorrizko bidea
Bide Primitiboa da guztietan zaharrena. Ezagutzen den lehen bidea da, eta benetakoena eta gordinena dela esaten da.
Oviedotik abiatzen da, eta 321 km-ko ibilbidea du. Mendi-bideak, baso hostotsuak eta ibar berde ederrak zeharkatzen ditu, Naturarekin zuzeneko eta etengabeko loturan.
, eta ahalegin handiagoa eskatzen du, malda handiko zatiak baititu, igoera eta jaitsiera askotakoak. Baina edertasun handiko paisaia menditsu eta barnealdekoetan aurrera egiten du, higadura fisiko handiagoa aise konpentsatzen dutelarik.
Gomendagarria da prestakuntza fisiko ona eta esperientzia duten pertsonentzat, eta erromesaldi lasaiago, intimoago eta bakartiago bat.
3 Iparraldeko bidea
Iparraldeko Bidea Kantabriako kostalde ikusgarria zeharkatzen dute. Ia 815 km ditu. Abiapuntua Irun da eta ibilbidearen amaiera Arzua, A Coruña, Galizian dago.
Erromesek itsasoaren ikuspegi ikaragarriak, itsaslabarrak eta hondartza ederrak ikus ditzakete, zelai berdeak, mendixkak eta mendietako eta Galiziako barnealdeko paisaia paregabeak alde batera utzita.
Ibilbidean zehar, Bilbo eta beste hainbat hiri ere bisita daitezke, baita Donostia, Zarautz, Castro Urdiales, Laredo edo Santander bezalako kostaldeko herri ederrak eta marinel herriak ere, hala nola Comillas, Llanes edo Cudillero.
Bide Primitiboa bezala, nahiko zaila eta zorrotza da,lursail irregularra eta desnibelak ditu. Hori dela eta, ezinbestekoa da aldez aurretik ondo prestatzea.
Iparraldeko Bidea oso ongi seinaleztatuta dago, nahiz eta Donejakue Bideko beste ibilbideek baino ostatu-aukera gutxiago dituen.
4 Portugalgo bidea
Portugalgo Bidea Santiagoraino, hiru abiapuntu hartuta egin daiteke. , 600 km-ko ibilbidean, Portotik, 240 km-ra murriztuta, edo zatirik laburrena aukeratu. Azken hori da Tuitik abiatuta, Espainiatik, abiatzen dena, eta 120 km besterik ez ditu. 6 etapa ditu eta jendetsuena da.
Hala ere, egin daitezkeen ibilbideen artean, Portotik kostaldeko bidea ikusgarria da.. Ozeano Atlantikoa inguratzen du Portugalgo eta Galiziako kostaldetik, eta itsas paisaia zoragarriak, hondartza irekiak, dunak, itsaslabarrak eta eguzki-sartze harrigarriak eskaintzen ditu. Era berean, herri arrantzaleak eta hiri historikoak ere bisitatzen ditu, xarma handiz, hala nola Viana do Castelo, A Guarda, Baiona edo Pontevedra.
Desnibel gutxien dituen ibilbideetako bat da, leunena eta irisgarriena,beraz profil desberdinetako pertsonentzat egokia da. Bide Frantsesaren atzetik erromes gehien hartzen dituena da.
5 Bide Ingelesa
Bide Ingelesa aukerak laburrena eskaintzen du..Ingelesez Ibilbidearen bi etapa txiki nabarmentzen dira. Ferroletik Santiagora doana 122 km da, eta Coruñako tartetik beste 34 km gehitzea gomendatzen da. Bi bideek bat egiten dute puntu batean, Hospital de Bruma.
Ibilbide honek Ferrol, Ares, Betanzos eta A Coruña itsasadarren eskualde naturala zeharkatzen du, Xubia, Eume, Lbre eta Mandeo ibaien bokaleak, ibai paisaia ikusgarriak, padurak, parke naturalak, barnealdeko baso hostotsuak, Pontedeume eta Betanzos bezalako udalerriak eta landa-herri liluragarriak.
Zeharkaldi ederra, masifikazio gutxiagokoa, erromesek egun gutxiago dutenean esperientzia laburretarako aproposa da.
Puntu honetara iritsita, jakin duzu ez dagoela Done Jakue Bideko ibilbiderik ederrena.
Eta bost aukera horiek ohore hori lortzeko duinak direla. Informazio horrekin, gure xedea bete izana espero dugu: aukeratzen laguntzea.
Izan zaitez zure lehen aldia, edo izan zaitez berriro esperientzia errepikatu nahi duten horietakoa, paisaia naturalak, aparteko inguruneak, jendea, historia eta horietan guztietan presente dagoen kultura, aurkitu zain daude.
prest al zaude zain duzunerako? Hasteko, zuretzat zein bide den perfektua erabaki behar duzu.