Son tantas, y tan distintas las etapas que componen cada uno de los 12 caminos reconocidos oficialmente, que decidir cuál es la ruta más bonita del Camino de Santiago es prácticamente imposible.

Todas ellas tienen características propias, y atraviesan paisajes de montaña, de costa, rurales y urbanos, que les otorgan un encanto particular con el que maravillarse y sorprenderse.

Además, la percepción de la belleza es distinta para cada persona y tiene un componente subjetivo importante. Por eso, las experiencias anteriores, lo que esperamos ver, vivir o encontrar durante la peregrinación, será determinante al hacer el balance final y formar una opinión.

Sin embargo, hay algunas rutas que por su belleza, sí gozan de una mayor popularidad. Centraremos este artículo en ellas, teniendo en cuenta el entorno, pero también el nivel de dificultad y el tipo de peregrino al que se adaptarían mejor.

El objetivo es que, al terminar de leer este post, tengas claro cuál es la ruta por la que te decantarías.

Cinco candidatas a la ruta más bonita del Camino de Santiago

Las rutas que destacan por ser las más bellas y tener entornos y paisajes impresionantes son el Camino Francés, el Camino Primitivo, el Camino del Norte, el Camino Portugués y el Camino Inglés. Veamos con detalle qué caracteriza cada una de ellas.

1 Camino Francés

EL Camino Francés es la ruta más conocida, animada y recorrida por los peregrinos.

Nace en Francia y tiene dos puntos de inicio. El tramo más largo, con sus 940 km hasta Santiago de Compostela, parte desde Somport. El que es algo más reducido, con cerca de 800 km, lo hace desde Saint Jean Pied de Port.

Cruza los Pirineos, zonas rurales y bosques de Galicia, viñedos en La Rioja, la meseta castellana o las montañas leonesas. Esta variedad de paisajes naturales, y que discurre por localidades con un gran patrimonio histórico y cultural como Pamplona, Logroño, Burgos y León, la hacen muy completa.

Además, es la que dispone de un mayor número de servicios y está mejor señalizada.

Si quitamos importancia a que sea la más popular y esté más transitada que las demás, esta es una estupenda elección para recorrer el Camino de Santiago por primera vez. Ideal para principiantes.

2 Camino Primitivo

El Camino Primitivo es la ruta más antigua de todas. Es el primer camino conocido, y está considerada la más auténtica y cruda.

Parte desde Oviedo, y, con un trazado de 321 km, atraviesa senderos de montaña, bosques frondosos y hermosos valles verdes, en una conexión directa y continua con la Naturaleza.

Es una ruta dura, bien señalizada, que exige un esfuerzo mayor porque tiene tramos con desniveles fuertes, de muchas subidas y bajadas. Pero avanza por paisajes montañosos y de interior de gran belleza, que compensan con creces el mayor desgaste físico.

Está recomendada para personas con una buena preparación física y con experiencia, y para aquellas que quieren disfrutar de una peregrinación más tranquila, íntima y solitaria.



Foto de Freepik



3 Camino del Norte

Los casi 815 km del Camino del Norte recorren la espectacular costa cantábrica. El punto de partida es Irún y el final de la ruta está en Arzúa, A Coruña, Galicia.

Los peregrinos pueden disfrutar de impresionantes vistas del mar, de acantilados y bellas playas en contraste con verdes prados, colinas y los paisajes únicos de montaña y del interior de Galicia.

A lo largo de la travesía también se pueden explorar ciudades como Bilbao y conocer bellas localidades costeras como San Sebastián, Zarautz, Castro Urdiales, Laredo o Santander, y pueblos marineros como Comillas, Llanes o Cudillero.

Al igual que el Camino Primitivo, es una ruta de cierta dificultad y bastante exigente, con terreno irregular y desniveles. Esto hace necesario un buen nivel de preparación previo.

El Camino del Norte está muy bien señalizado, aunque cuenta con menos opciones de alojamiento que otras rutas jacobeas.



Foto de Tirachard

4 Camino Portugués

El Camino Portugués hasta Santiago de Compostela se puede hacer desde tres puntos de partida. Desde Lisboa, en un trayecto de 600 km, desde Oporto, reduciéndolo a unos 240 km, o elegir el tramo más corto. Éste último es el que parte desde Tui, ya en España, y tiene solo unos 120 km. Consta de 6 etapas y es el más concurrido.

Sin embargo, de los itinerarios posibles, el Camino por la costa desde Oporto es de una belleza espectacular. Bordea el Océano Atlántico por el litoral portugués y gallego, ofreciendo paisajes marítimos espléndidos, playas abiertas, dunas, acantilados y puestas de sol increíbles. También pasa por pueblos pesqueros y ciudades históricas con mucho encanto como Viana do Castelo, A Guarda, Baiona o Pontevedra.

Es una de las rutas que menos desniveles tiene, más suave y accesible, por lo que es apta para personas de distintos perfiles. Por detrás del Camino Francés es el que más peregrinos recibe.



Foto de Wirestock

5 Camino Inglés

El Camino Inglés brinda la opción más corta. Destacan dos pequeñas etapas de la ruta. La que parte desde Ferrol a Santiago, de 122 km, es una distancia llevadera a la que se recomienda sumar otros 34 km más del tramo de A Coruña. Ambos caminos convergen en un punto, Hospital de Bruma.

Este recorrido atraviesa la comarca natural de las rías de Ferrol, Ares, Betanzos y A Coruña, las desembocaduras de los ríos Xubia, Eume, Lambre y Mandeo, con sus paisajes fluviales espectaculares, marismas, parques naturales, bosques frondosos de interior, municipios como Pontedeume y Betanzos y pueblos rurales cautivadores.

Una hermosa travesía, menos masificada, que es ideal para experiencias breves cuando los peregrinos disponen de menos días.



Foto de Freepik

Llegados a este punto, has podido conocer que no existe una ruta del Camino de Santiago de mayor belleza por excelencia. Y que estas cinco alternativas son dignas aspirantes a disputarse ese honor. Con esta información esperamos haber cumplido nuestra misión: ayudarte a elegir.

Sea tu primera vez, o seas de los que desean volver a repetir la experiencia, los paisajes naturales, los entornos extraordinarios, la gente, la historia y la cultura presente en todas ellas, aguardan a ser descubiertos.

¿Estás listo para lo que te espera? Solamente tienes que empezar por decidir qué camino es perfecto para ti.