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Quant costa fer el camí de Sant Jaume
30/04/2026Imagen: Freepik
Si tens una idea aproximada de quant costa fer el camí de Sant Jaume serà més senzill planificar cada dia, controlant les despeses i ajustant-los a la teva butxaca.
Per això, una de les primeres qüestions que has de resoldre abans d'embarcar-te en la peregrinació, és el pressupost que necessitaràs.
La clau a l'hora de crear un bon pressupost, és recopilar i incloure en ell tota la informació d'interès que vagi a influir en els costos, perquè poden variar considerablement en funció de les decisions que prenguis.
Et comptem quines són les despeses habituals i com adaptar-los a diferents tipus de pressupost.
Quant costa fer el camí de Sant Jaume. Factors que afecten el pressupost
Foto de Katemangostar
No existeix un preu tancat per a fer el camí de Sant Jaume. No obstant això, entendre quines variables condicionaran el cost total és important per a no deixar res a l'atzar.
- La ruta i la durada: optar per una ruta popular i més coneguda com el Camí Francès, amb més serveis i infraestructures que altres menys transitades, i destinar més o menys dies a l'experiència, influirà directament en les despeses.
- La temporada: realitzar el Camí en temporada alta o en temporada baixa, també impactarà en els preus dels allotjaments i restaurants.
Els mesos de juny a setembre, amb major afluència de pelegrins, es registren els preus més elevats. No obstant això, des de novembre a febrer els preus baixen i hi ha una major disponibilitat dels serveis.
- L'allotjament: hi ha diferents alternatives entre les quals triar. Els tradicionals albergs religiosos i públics, serien les més econòmica (de 10 a 15 euros). Els albergs privats (de 15 a 25 euros), les pensions i els hostals (entre 45 i 70 euros), les de despesa intermèdia. Finalment, les cases rurals i els hotels, serien les opcions més cara, amb imports per nit de 90 euros per a dalt.
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- L'alimentació: una bona part del pressupost anirà destinat a l'alimentació. Les opcions gastronòmiques són variades i més o menys econòmiques. Des de menjar en restaurants de renom o menjar el menú del pelegrí (de 15 a 20 euros), a cuinar en els mateixos albergs o comprar menjar en els supermercats.
- El transport i la logística: molts pelegrins decideixen usar un mitjà de transport com transfer per a traslladar-se a la localitat de partida, i per a tornar a casa en acabar el Camí. També és freqüent utilitzar-ho per a cobrir distàncies estant ja fent una ruta.
El cost és molt variable i pot ascendir de 20 a 50 euros si s'usen autobusos o trens, i de 50 euros a 100 euros si es recorre a transport privat.
L'opció de contractar el servei de transport d'equipatge entre els allotjaments cada dia, també suposa un altre extra a considerar. Per exemple, serveis com el Pack motxilla Correu-vos, té un preu aproximat d'uns 5 a 10 euros diaris.
- Activitats culturals, experiències gastronòmiques i compres: si t'interessa veure monuments emblemàtics (com la visita guiada al Pòrtic de la Glòria), gaudir de la gastronomia d'una manera més especial i elaborada, entrar a museus, assistir a festivals de música o comprar records, veuràs lògicament incrementats les despeses en el pressupost total.
- Despeses inesperades: calçat que causi molèsties o es trenqui i calgui substituir-ho, una lesió que requereixi tractament, un malestar que requereixi medicació, un canvi de plans en el viatge, etc. Són imprevistos habituals que cal contemplar amb un petit fons d'emergència dins del pressupost.
Pressupost diari a mesura de cada pelegrí
Foto de jcomp
Les preferències i la situació personal de cada pelegrí condicionaran el pressupost que podrà destinar al viatge.
Les alternatives poden ser econòmiques, intermèdies o més cares. Del que es tracta és de planificar l'experiència sent realista i optant pel tipus de pressupost que s'adapti millor als teus desitjos i circumstàncies.
Pressupost diari low cost
Els pelegrins que volen una opció assequible, minimitzant les despeses, han de planejar el seu Camí ateses les variables més barates. Això inclou:
- Allotjament en albergs religiosos o públics: senzills, amb serveis bàsics (lliteres, bany compartit i, a vegades, cuina). Una opció perfectament vàlida per a descansar, en la qual invertir entre 10 i 15 euros per nit. Els religiosos funcionen amb donatius o amb la voluntat, però no es recomana pagar menys de 10 euros per a contribuir al seu manteniment.
En general no es pot reservar, es van completant per ordre d'arribada, i només és possible allotjar-se una nit. Els pelegrins a peu solen tenir preferència sobre els quals van amb bicicleta.
En ells l'ambient de comunitat i agermanament és major.
- Menjar econòmic: comprar en supermercats aliments per a la jornada, cuinar el sopar en els albergs amb cuina disponible o menjar una tapa, un entrepà o prendre algun cafè en un bar, pot reduir considerablement la despesa. Que pot ascendir a uns 15 o 20 euros diaris.
- Transport mínim: limitar al màxim l'ús de trens o autobusos i caminar gairebé totes les etapes, faria que la despesa en transport fos gairebé nul.
Amb aquestes opcions de baix cost, el pressupost diari per a cobrir totes les necessitats bàsiques sense cap capritx, pot ser de 35 o 40 euros diaris.
Pressupost diari mig
Perfecte per a aquells pelegrins que disposen d'un pressupost menys ajustat, i tenen un major marge per a gastar. És l'alternativa que combina el control de la despesa i el gaudi de més comoditats.
- Allotjament en albergs privats: més confortables i tranquils, amb menys llits per habitació i amb major privacitat que els albergs públics.
Els albergs de gestió privada solen tenir un cost que oscil·la entre els 15 i els 25 euros per nit. Tenen l'avantatge que sí que permeten reservar amb antelació, i solen oferir serveis com a wifi, bugaderia, cuina i, en alguns casos, fins i tot desdejuni.
- Menjar : amb un desdejuni en el bar d'uns 5 euros, el menú pelegrí al migdia, amb preus de 15 a 20 euros, i un sopar senzill que costi de 10 a 15 euros, la despesa en alimentació rondarà els 35 euros al dia.
- Transport ocasional: l'ús esporàdic de trens o autobusos per a reduir llargues distàncies caminant, pot tenir una despesa afegida de 20 a 30 euros.
- Extres: la compra d'algun capritx, prendre alguna cosa en un bar o el servei de transport de motxilla, poden suposar uns 10 euros més.
En aquest cas, el pressupost diari ascendiria a 60-70 euros, permetent una experiència més enriquidora i còmoda, sense excessos.
Pressupost diari sense límit
A mesura dels pelegrins amb total llibertat econòmica per a gaudir de la major comoditat i millors serveis.
- Allotjament en habitació privada en alberg, en pensions, hostals o hotels: en qualsevol d'aquestes opcions preval la tranquil·litat que dona disposar d'un dormitori propi, serveis personalitzats i un confort superior.
La forqueta de preus és àmplia, i pot variar dels 45 als 100 euros en funció de l'alternativa i la temporada triada.
- Menjar: fer els desdejunis complets, triar menús elaborats o menjar a la carta en restaurants destacats, i sopar en locals de tapeo, pot tenir una factura d'uns 50 euros al dia.
- Transport privat i logística: l'ús de transport privat per a portar l'equipatge entre dos punts i per a cobrir trams d'algunes etapes, pot tenir una despesa de 50 a 80 euros per trajecte, depenent de les distàncies.
- Extres: donar-se capritxos com a massatges, no privar-se d'entrades a museus, esglésies o fer compres, suposarà un extra a considerar en el pressupost total.
Els pelegrins sense límit de pressupost, poden estimar una despesa diària entre 120 i 200 euros.
Recorda, analitza amb antelació totes les despeses previsibles i així, podràs prendre millors decisions. D'aquesta manera, serà molt més fàcil organitzar a mesura el que pot ser el viatge de la teva vida.
No deixis per a demà el que puguis començar a planificar avui!