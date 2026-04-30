Si tienes una idea aproximada de cuánto cuesta hacer el Camino de Santiago será más sencillo planificar cada día, controlando los gastos y ajustándolos a tu bolsillo.

Por eso, una de las primeras cuestiones que debes resolver antes de embarcarte en la peregrinación, es el presupuesto que vas a necesitar.

La clave a la hora de crear un buen presupuesto, es recopilar e incluir en él toda la información de interés que vaya a influir en los costes, porque pueden variar considerablemente en función de las decisiones que tomes.

Te contamos cuáles son los gastos habituales y cómo adaptarlos a distintos tipos de presupuesto.

Cuánto cuesta hacer el Camino de Santiago. Factores que afectan el presupuesto



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No existe un precio cerrado para hacer el Camino de Santiago. Sin embargo, entender qué variables condicionarán el coste total es importante para no dejar nada al azar.

La ruta y la duración: optar por una ruta popular y más conocida como el Camino Francés, con más servicios e infraestructuras que otras menos transitadas, y destinar más o menos días a la experiencia, influirá directamente en los gastos.

optar por una ruta popular y más conocida como el Camino Francés, con más servicios e infraestructuras que otras menos transitadas, y destinar más o menos días a la experiencia, influirá directamente en los gastos. La temporada: realizar el Camino en temporada alta o en temporada baja, también impactará en los precios de los alojamientos y restaurantes.

Los meses de junio a septiembre, con mayor afluencia de peregrinos, se registran los precios más elevados. Sin embargo, desde noviembre a febrero los precios bajan y hay una mayor disponibilidad de los servicios.

El alojamiento: hay distintas alternativas entre las que elegir. Los tradicionales albergues religiosos y públicos, serían las más económica (de 10 a 15 euros). Los albergues privados (de 15 a 25 euros), las pensiones y los hostales (entre 45 y 70 euros), las de gasto intermedio. Por último, las casas rurales y los hoteles, serían las opciones más cara, con importes por noche de 90 euros para arriba.

En nuestra página web disponemos de un listado actualizado de albergues, organizado por caminos y etapas, al que puedes echar un vistazo

La alimentación : una buena parte del presupuesto irá destinado a la alimentación. Las opciones gastronómicas son variadas y más o menos económicas. Desde comer en restaurantes de renombre o comer el menú del peregrino (de 15 a 20 euros), a cocinar en los mismos albergues o comprar comida en los supermercados.

una buena parte del presupuesto irá destinado a la alimentación. Las opciones gastronómicas son variadas y más o menos económicas. Desde comer en restaurantes de renombre o comer el menú del peregrino (de 15 a 20 euros), a cocinar en los mismos albergues o comprar comida en los supermercados. El transporte y la logística: muchos peregrinos deciden usar un medio de transporte como transfer para trasladarse a la localidad de partida, y para volver a casa al terminar el Camino. También es frecuente utilizarlo para cubrir distancias estando ya haciendo una ruta.

El coste es muy variable y puede ascender de 20 a 50 euros si se usan autobuses o trenes, y de 50 euros a 100 euros si se recurre a transporte privado.

La opción de contratar el servicio de transporte de equipaje entre los alojamientos cada día, también supone otro extra a considerar. Por ejemplo, servicios como el Pack mochila Correos, tiene un precio aproximado de unos 5 a 10 euros diarios.

Actividades culturales, experiencias gastronómicas y compras: si te interesa ver monumentos emblemáticos (como la visita guiada al Pórtico de la Gloria), disfrutar de la gastronomía de una manera más especial y elaborada, entrar a museos, asistir a festivales de música o comprar recuerdos, verás lógicamente incrementados los gastos en el presupuesto total.

si te interesa ver monumentos emblemáticos (como la visita guiada al Pórtico de la Gloria), disfrutar de la gastronomía de una manera más especial y elaborada, entrar a museos, asistir a festivales de música o comprar recuerdos, verás lógicamente incrementados los gastos en el presupuesto total. Gastos inesperados: calzado que cause molestias o se rompa y haya que sustituirlo, una lesión que requiera tratamiento, un malestar que precise medicación, un cambio de planes en el viaje, etc. Son imprevistos habituales que hay que contemplar con un pequeño fondo de emergencia dentro del presupuesto.

Presupuesto diario a medida de cada peregrino



Foto de jcomp



Las preferencias y la situación personal de cada peregrino condicionarán el presupuesto que podrá destinar al viaje.

Las alternativas pueden ser económicas, intermedias o más caras. De lo que se trata es de planificar la experiencia siendo realista y optando por el tipo de presupuesto que se adapte mejor a tus deseos y circunstancias.

Presupuesto diario low cost

Los peregrinos que quieren una opción asequible, minimizando los gastos, deben planear su Camino atendiendo a las variables más baratas. Esto incluye:

Alojamiento en albergues religiosos o públicos: sencillos, con servicios básicos (literas, baño compartido y, a veces, cocina). Una opción perfectamente válida para descansar, en la que invertir entre 10 y 15 euros por noche. Los religiosos funcionan con donativos o con la voluntad, pero no se recomienda pagar menos de 10 euros para contribuir a su mantenimiento.

Por lo general no se puede reservar, se van completando por orden de llegada, y solo es posible alojarse una noche. Los peregrinos a pie suelen tener preferencia sobre los que van en bicicleta.

En ellos el ambiente de comunidad y hermanamiento es mayor.

Comida económica: comprar en supermercados alimentos para la jornada, cocinar la cena en los albergues con cocina disponible o comer una tapa, un bocadillo o tomar algún café en un bar, puede reducir considerablemente el gasto. Que puede ascender a unos 15 o 20 euros diarios.

comprar en supermercados alimentos para la jornada, cocinar la cena en los albergues con cocina disponible o comer una tapa, un bocadillo o tomar algún café en un bar, puede reducir considerablemente el gasto. Que puede ascender a unos 15 o 20 euros diarios. Transporte mínimo: limitar al máximo el uso de trenes o autobuses y caminar casi todas las etapas, haría que el gasto en transporte fuera casi nulo.

Con estas opciones de bajo coste, el presupuesto diario para cubrir todas las necesidades básicas sin ningún capricho, puede ser de 35 o 40 euros diarios.

Presupuesto diario medio

Perfecto para aquellos peregrinos que disponen de un presupuesto menos ajustado, y tienen un mayor margen para gastar. Es la alternativa que combina el control del gasto y el disfrute de más comodidades.

Alojamiento en albergues privados: más confortables y tranquilos, con menos camas por habitación y con mayor privacidad que los albergues públicos.

Los albergues de gestión privada suelen tener un coste que oscila entre los 15 y los 25 euros por noche. Tienen la ventaja de que sí permiten reservar con antelación, y suelen ofrecer servicios como wifi, lavandería, cocina y, en algunos casos, incluso desayuno.

Comida : con un desayuno en el bar de unos 5 euros, el menú peregrino al mediodía, con precios de 15 a 20 euros, y una cena sencilla que cueste de 10 a 15 euros, el gasto en alimentación rondará los 35 euros al día.

con un desayuno en el bar de unos 5 euros, el menú peregrino al mediodía, con precios de 15 a 20 euros, y una cena sencilla que cueste de 10 a 15 euros, el gasto en alimentación rondará los 35 euros al día. Transporte ocasional: el uso esporádico de trenes o autobuses para reducir largas distancias caminando, puede tener un gasto añadido de 20 a 30 euros.

el uso esporádico de trenes o autobuses para reducir largas distancias caminando, puede tener un gasto añadido de 20 a 30 euros. Extras: la compra de algún capricho, tomar algo en un bar o el servicio de transporte de mochila, pueden suponer unos 10 euros más.

En este caso, el presupuesto diario ascendería a 60-70 euros, permitiendo una experiencia más enriquecedora y cómoda, sin excesos.

Presupuesto diario sin límite

A medida de los peregrinos con total libertad económica para disfrutar de la mayor comodidad y mejores servicios.

Alojamiento en habitación privada en albergue, en pensiones, hostales u hoteles: en cualquiera de estas opciones prevalece la tranquilidad que da disponer de un dormitorio propio, servicios personalizados y un confort superior.

La horquilla de precios es amplia, y puede variar de los 45 a los 100 euros en función de la alternativa y la temporada elegida.

Comida: hacer los desayunos completos, elegir menús elaborados o comer a la carta en restaurantes destacados, y cenar en locales de tapeo, puede tener una factura de unos 50 euros al día.

hacer los desayunos completos, elegir menús elaborados o comer a la carta en restaurantes destacados, y cenar en locales de tapeo, puede tener una factura de unos 50 euros al día. Transporte privado y logística: el uso de transporte privado para llevar el equipaje entre dos puntos y para cubrir tramos de algunas etapas, puede tener un gasto de 50 a 80 euros por trayecto, dependiendo de las distancias.

el uso de transporte privado para llevar el equipaje entre dos puntos y para cubrir tramos de algunas etapas, puede tener un gasto de 50 a 80 euros por trayecto, dependiendo de las distancias. Extras: darse caprichos como masajes, no privarse de entradas a museos, iglesias o hacer compras, supondrá un extra a considerar en el presupuesto total.

Los peregrinos sin límite de presupuesto, pueden estimar un gasto diario entre 120 y 200 euros.

Recuerda, analiza con antelación todos los gastos previsibles y así, podrás tomar mejores decisiones. De esta forma, será mucho más fácil organizar a medida el que puede ser el viaje de tu vida.

¡No dejes para mañana lo que puedas empezar a planificar hoy!