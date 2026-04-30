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Zenbat kostatzen den Donejakue Bidea egitea
2026/04/30Imagen: Freepik
Gutxi gorabehera zenbat kostatzen den Donejakue Bidea egitea pentsatzen baduzu, errazagoa izango da egun bakoitzeko plangintza egitea, gastuak kontrolatuz eta zure poltsikora egokituz.
Horregatik, erromesaldian sartu aurretik konpondu beharreko lehenengo arazoetako bat, beharko duzun aurrekontua da.
Aurrekontu on bat sortzeko gakoa da kostuetan eragina izango duen informazio interesgarri guztia biltzea eta bertan sartzea, hartzen dituzun erabakien arabera asko alda baitaitezke.
Ohiko gastuak zeintzuk diren eta aurrekontu mota desberdinetara nola egokitu azalduko dizugu.
Zenbat kostatzen den Donejakue Bidea egitea. Aurrekontuari eragiten dioten faktoreak
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Ez dago prezio itxirik Donejakue Bidea egiteko. Hala ere, kostu osoa zein aldagaik baldintzatuko duten ulertzea garrantzitsua da ezer ez uzteko zoriaren esku.
- Ibilbidea eta iraupena: ibilbide herrikoia eta Bide Frantsesa izenaz ezagunagoa dena aukeratzeak, gutxiago erabiltzen diren beste batzuek baino zerbitzu eta azpiegitura gehiago dituena, eta egun gehiago edo gutxiago esperientziara bideratzeak, zuzenean eragingo du gastuetan.
- Denboraldia: Bidea goi-denboraldian edo behe-denboraldian egiteak ere eragina izango du ostatuen eta jatetxeen prezioetan.
Ekainetik irailera bitartean izaten dira preziorik garestienak, erromes gehiago joaten baitira. Hala ere, azarotik otsailera prezioek behera egiten dute eta zerbitzuen erabilgarritasun handiagoa dago.
- Ostatua: aukera bat baino gehiago dago. Betiko aterpetxe erlijioso eta publikoak izango lirateke merkeenak (10 eta 15 euro artean). Aterpetxe pribatuak (15 eta 25 euro artean), pentsioak eta hostalak (45 eta 70 euro artean), gastu ertainekoak. Azkenik, landetxeak eta hotelak izango lirateke aukerarik garestienak, 90 euro balio baitute gau bakoitzeko.
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- Elikadura: aurrekontuaren zati handi bat elikadurara bideratuko da. Aukera gastronomikoak askotarikoak dira, eta merkeagoak edo merkeagoak. Izen handiko jatetxeetan jatea edo erromesaren menua jatea (15 eta 20 euro artean), aterpetxeetan bertan janaria prestatzea edo supermerkatuetan janaria erostea, besteak beste.
- Garraioa eta logistika: erromes askok garraiobide gisa erabiltzea erabakitzen dute, hasierako herrira joateko eta Bidea amaitutakoan etxera itzultzeko. Ibilbide bat egiten ari zarela distantziak betetzeko ere maiz erabiltzen da.
Kostua oso aldakorra da: 20 eta 50 euro artekoa izan daiteke autobusak edo trenak erabiliz gero, eta 50 eta 100 euro artekoa garraio pribatua.
Ostatuen artean ekipajea garraiatzeko zerbitzua egunero kontratatzea ere kontuan hartzeko beste aukera bat da. Adibidez, Pack mochila Correos zerbitzuak egunean 5-10 euro inguru balio du.
- Kultura-jarduerak, esperientzia gastronomikoak eta erosketak: monumentu enblematikoak ikusi nahi badituzu (Aintzaren Elizpera bisita gidatua, adibidez), gastronomiaz modu berezi eta landuagoan gozatu nahi baduzu, museoetara sartu nahi baduzu, musika-jaialdietara joan nahi baduzu edo oroigarriak erosi nahi badituzu, gastuak aurrekontu osoan handituko dira, noski.
- Ustekabeko gastuak: ondoeza eragiten duten edo apurtu eta ordezkatu behar diren oinetakoak, tratamendua behar duen lesioa, medikazioa behar duen ondoeza, bidaia-planak aldatzea, etab. Ohiko ustekabeak dira, eta aurrekontuan larrialdietarako funts txiki bat jarri behar da.
Erromes bakoitzaren neurrirako eguneroko aurrekontua
Jcomp-en argazkia
Erromes bakoitzaren zaletasunek eta egoerak baldintzatuko dute bidaiarako aurrekontua.
Alternatibak ekonomikoak, tartekoak edo garestiagoak izan daitezke. Kontua da esperientzia planifikatzea, errealista izanez eta zure nahi eta egoeretara ondoen egokitzen den aurrekontua aukeratuz.
Low cost eguneko aurrekontua
Aukera eskuragarria nahi duten erromesek, gastuak minimizatuz, aldagai merkeenei erreparatuz planifikatu behar dute beren Bidea. Horren barruan sartzen dira:
- Aterpetxe erlijioso edo publikoetan ostatu ematea: soilak, oinarrizko zerbitzuekin (ohatzeak, bainugela partekatua eta, batzuetan, sukaldea). Atseden hartzeko aukera ezin hobea da, eta gaueko 10 eta 15 euro artean balio du. Erlijiosoek dohaintzekin edo borondatearekin funtzionatzen dute, baina ez da gomendatzen 10 euro baino gutxiago ordaintzea horiek mantentzen laguntzeko.
Normalean ezin da erreserbatu, iritsi ahala osatzen dira, eta gau bakar batean har daiteke ostatu. Oinezko erromesek bizikletazaleek baino lehentasun handiagoa izaten dute.
Horietan komunitate eta senidetze giroa handiagoa da.
- Janari ekonomikoa: supermerkatuetan egunerako elikagaiak erosteak, aterpetxeetan afaria sukaldean egiteak (sukaldea libre dagoela) edo tapa bat jateak, ogitarteko bat jateak edo taberna batean kaferen bat hartzeak gastua nabarmen murriztu dezake. Egunean 15 edo 20 euro inguru izan daiteke.
- Gutxieneko garraioa: trenen edo autobusen erabilera ahalik eta gehien mugatzeak eta ia etapa guztietan ibiltzeak garraioko gastua ia nulua izatea eragingo luke.
Kostu txikiko aukera hauekin, oinarrizko behar guztiak inolako kapritxorik gabe asetzeko eguneko aurrekontua 35 edo 40 eurokoa izan daiteke egunean.
Eguneroko batez besteko aurrekontua
Ezin hobea da aurrekontu txikiagoa eta gastatzeko marjina handiagoa duten erromesentzat. Gastuaren kontrola eta erosotasun gehiagoz gozatzea konbinatzen dituen alternatiba da.
- Aterpetxe pribatuetako ostatua: erosoagoak eta lasaiagoak, gela bakoitzeko ohe gutxiagokoak eta aterpetxe publikoak baino pribatutasun handiagokoak.
Kudeaketa pribatuko aterpetxeek 15 eta 25 euro arteko kostua izaten dute gau bakoitzeko. Badute abantaila bat: aldez aurretik erreserbatu daitezke, eta zerbitzuak eskaintzen dituzte, hala nola wifia, garbitegia, sukaldea eta, kasu batzuetan, gosaria ere bai.
- Bazkaria : gosari bat (5 euro inguru), erromesen menua eguerdian (15-20 euro) eta afari xume bat (10-15 euro). Elikadura-gastua 35 euro ingurukoa izango da egunean.
- Noizbehinkako garraioa: trenak edo autobusak noizbehinka erabiliz gero distantzia luzeak oinez murrizteko, 20 eta 30 euro bitarteko gastu erantsia izan daiteke.
- Estrak: gutiziaren bat erosteak, taberna batean zerbait hartzeak edo motxila garraiatzeko zerbitzuak 10 euro gehiago balio dezakete.
Kasu honetan, eguneko aurrekontua 60-70 eurokoa izango litzateke, gehiegikeriarik gabeko esperientzia aberasgarri eta erosoagoa ahalbidetuz.
Eguneko aurrekontua mugarik gabe
Erromesen neurrira, askatasun ekonomiko osoz, erosotasunik handienaz eta zerbitzurik onenez gozatzeko.
- Ostatua aterpetxe, pentsio, ostatu edo hoteletan: hauetako edozeinetan logela propioa, zerbitzu pertsonalizatuak eta erosotasun handiagoa izateak ematen duen lasaitasuna gailentzen da.
Prezio-tartea handia da, eta 45 eurotik 100 eurora artekoa izan daiteke, aukeratutako alternatibaren eta denboraldiaren arabera.
- Bazkaria: gosariak osorik egin, menu prestatuak aukeratu edo jatetxe nabarmenetan nahieran bazkaldu eta tapeo lokaletan afaltzeak eguneko 50 euro inguruko faktura izan dezake.
- Garraio pribatua eta logistika: ekipajea bi punturen artean eramateko eta etapa batzuetako tarteak betetzeko garraio pribatua erabiltzeak 50-80 euroko gastua izan dezake ibilbide bakoitzeko, distantzien arabera.
- Estrak: masajeak bezalako kapritxoak hartzea, museo edo elizetarako sarrerarik ez izatea edo erosketak egitea, aurrekontu osoan kontuan hartu beharreko gehigarria izango da.
Aurrekontu mugarik ez duten erromesek, egunean 120 eta 200 euro arteko gastua zenbatetsi dezakete.
Gogoratu, aldez aurretik aztertu aurreikus daitezkeen gastu guztiak eta, horrela, erabaki hobeak hartu ahal izango dituzu. Horrela, askoz errazagoa izango da zure bizitzako bidaia izan daitekeena neurrira antolatzea.
Ez utzi biharko gaur planifikatzen has zaitezkeenak!