Com fer el camí de Sant Jaume amb mobilitat reduïda
14/11/2025
Fer el camí de Sant Jaume amb mobilitat reduïda és un repte complicat, però molts pelegrins aconsegueixen completar-lo amb una bona planificació prèvia.
En aquest sentit, conèixer bé les diferents condicions del terreny en cada etapa, l'accessibilitat de cada ruta i els recursos de suport i suport, com l'ajuda relacionada amb la logística o els allotjaments adaptats, seran fonamentals per a organitzar el viatge de manera eficient i segura.
Presa nota de les claus més rellevants i comença a organitzar el teu camí!
6 claus per a fer el camí de Sant Jaume amb mobilitat reduïda
A l'hora de començar amb els preparatius cal tenir clars quins són els reptes, les necessitats i les condicions en les quals cal arribar a l'inici de l'experiència.
1. Estat físic, preparació i entrenament
Per a afrontar cada tram del Camí en el millor estat de forma, és necessari tenir una bona preparació física anterior. Una tasca per a la qual es pot comptar amb l'ajuda d'un professional especialitzat en mobilitat reduïda o d'un fisioterapeuta.
La resistència i la força són vitals. Sobretot, per a persones que hagin de desplaçar-se en una cadira de rodes o en una bicicleta adaptada.
Uns mesos abans és recomanable començar a treballar braços i la part superior del tronc amb exercicis de força que incloguin pesos o bandes elàstiques. Tenir uns braços forts ajudarà a manejar i propulsar millor el dispositiu d'assistència.
És igual d'important entrenar la resistència per a millorar la capacitat cardiovascular. Una bona manera de fer-ho és realitzant sortides per terrenys o camins similars als que es trobaran al llarg del Camí. Amb grava, en pendent, etc. Aquests passejos han de ser més curts al principi, per a anar augmentant progressivament la seva durada. Així el cos anirà acostumant-se a poc a poc al que li espera en l'experiència real.
A més, perquè les articulacions i els músculs tinguin la suficient flexibilitat i aguantin sense riscos de lesions cada etapa, també cal controlar i realitzar exercicis per a estirar bé.
2. Accessibilitat de les rutes
D'entre totes les rutes que componen el camí de Sant Jaume, hi ha algunes que estan més ben preparades per a persones amb mobilitat reduïda.
Entre les destacades es troba el Camí Francès. En ser un dels més transitats, amb els anys ha anat millorant les seves infraestructures i serveis per a oferir una experiència adaptada de més qualitat.
El Camí Portuguès i la Via de la Plata són altres dues rutes que mereixen un esment especial. Ambdues tenen trams millorats i més accessibles al llarg del seu traçat per a persones que el necessiten.
L'elecció de la ruta ha de fer-se valorant tres consideracions importants:
1. L'estat del terreny i l'accessibilitat de les senderes.
2. L'existència d'infraestructures accessibles o adaptades.
3. Una bona senyalització per a orientar-se sense problemes.
3. Millors èpoques de l'any per a fer el camí de Sant Jaume
Quant a les estacions de l'any més adequades, és important saber que les condicions climatològiques poden influir molt en l'experiència i el confort de les persones amb mobilitat reduïda.
Els mesos de primavera i tardor són les més recomanats.
D'una banda, tenen una menor afluència de pelegrins. Una cosa important a tenir en compte perquè resulta més fàcil accedir a serveis i allotjaments adaptats. Per un altre, posseeixen un temps més estable, amb temperatures mitjanes, més suaus, i menys precipitacions que puguin complicar l'accessibilitat de les rutes i el trànsit per les senderes.
L'estiu i l'hivern són les estacions a evitar.
L'estiu és l'època que acumula major nombre de pelegrins i temperatures caloroses que poden complicar les etapes quan es tenen problemes de mobilitat. L'hivern en el Camí és l'estació més inestable i exigent pel clima fred i la possibilitat de pluges.
4. Dispositiu i equipament adequat
Les persones que es desplacen en cadira de rodes han de preparar els seus dispositius de mobilitat perquè estiguin adaptats i ben equipats per al Camí.
Les senderes no tenen les mateixes condicions de l'asfalt. En aquest sentit, el primer que cal saber és si la cadira de rodes rendirà igual per diferents terrenys, si es pot adaptar, i si està en condicions d'aguantar tot el viatge.
Si no és el cas, hi ha solucions, com optar per un model especialitzat o per una bicicleta de mà, que atorga una major mobilitat. Les bicicletes de mà són com a bicicletes, però de tres rodes, que es dirigeixen, propulsen i frenen amb els braços. Existeixen en tres modalitats, manuals, elèctriques i hibrides.
És necessari ajustar la cadira de rodes a les necessitats del seu propietari per a garantir la comoditat i reduir possibles lesions. Regular l'altura del seient, del manillar, dels reposabraços, etc.
A més, és aconsellable portar rodes de recanvi i recanvis per a frens (amb les eines reglamentàries).
Dins de l'equipament tampoc poden faltar un sistema de protecció contra la pluja, una motxilla amb la subjecció adequada, accessoris de suport per als peus i coixins ergonòmics que garanteixin la comoditat.
5. Logística, vehicles de suport i suport humà
Les persones amb mobilitat reduïda necessiten determinats serveis i una ajuda complementària que els faciliti el recorregut.
La logística simplifica molt l'organització. Per exemple, poder comptar amb un vehicle de suport que traslladi l'equipatge entre allotjaments fa possible gaudir de les senderes sense càrregues addicionals i amb una major comoditat. Alguna cosa a tenir en compte és que Correus ofereix fa anys un servei de trasllat de motxilles que es diu Pack Motxilla de Correus.
Una altra de les funcions dels vehicles de suport és el transport de persones. Indicats quan se sofreix molt cansament, hi ha trams difícils o el temps canvia i fa complicat continuar avançant en les condicions normals.
L'assistència d'un company de viatge, que conegui les necessitats del pelegrí, també és una cosa beneficiosa durant el trajecte.
Finalment, un pla de suport ben organitzat ha de ser flexible i adaptable per a reprogramar les etapes si és necessari. Pot ocórrer que les condicions meteorològiques o l'estat físic en un moment donat no siguin els idonis, i cal disposar d'un pla B.
6. Selecció d'allotjaments adaptats
Aquesta és una de les claus més importants per a gaudir del Camí sense preocupacions ni contratemps.
En buscar els allotjaments és essencial investigar si són adequats per a persones amb mobilitat reduïda.
Cal saber si l'entrada a l'edifici no té barreres i compta amb rampes d'accés i portes amples. Si hi ha ascensor i les estades de l'interior posseeixen l'espai suficient per a moure's amb una cadira de rodes. I si les habitacions estan adaptades correctament, amb banys accessibles.
Un altre aspecte a contemplar abans de fer les reserves, és la distància a la qual estan situats els allotjaments respecte als finals de l'etapa, per a evitar desplaçaments llargs, més enutjosos.
El camí de Sant Jaume és una aventura única que permet compartir la travessia amb altres viatgers en un ambient inclusiu i divers.
La Fundació Enki, una entitat sense ànim de lucre per l'esport inclusiu, sap molt d'això, i organitza des de 2020 “ENKI no Camiño”. Una ruta anual del Camí que serveix per a sensibilitzar i donar visibilitat a un col·lectiu que vol gaudir sense barreres de la vida, de la naturalesa, de l'esport i de l'oci.
Atreveix-te a realitzar algun tram del Camí, superant pors i les teves pròpies limitacions. Viuràs una experiència extraordinària de superació i realització personal.
Tinguis o no tinguis una discapacitat, recorda sempre que la perseverança i la passió per a afrontar un repte poden ajudar-te a complir un somni. Veu a per això!