Mites i llegendes del Camí de Santiago
31/01/2026
Folklore, creences, màgia, i algun miracle resideixen en els mites i llegendes del Camí de Santiago.
Les rutes jacobeas van sorgir en l'Edat mitjana, quan es va descobrir la tomba de l'Apòstol Santiago en el segle IX, i, des de llavors, són nombroses les històries insòlites que les envolten.
Narracions fantàstiques, relats èpics i sorprenents, que enriqueixen l'experiència durant el Camí i la fan molt més especial i profunda.
Llegendes que connecten al pelegrí amb la història, la tradició cultural i espiritual de cada regió que travessa.
8 mites i llegendes del Camí de Santiago
Les narracions que han anat passant de generació en generació al llarg dels segles, han preservat i mantingut visquis les històries. Establint un nexe d'unió entre els pelegrins de fa segles amb els pelegrins d'avui.
En l'actualitat existeix un bon nombre de mites i llegendes, encara que avui compartirem les més populars i alguna més. Gaudeix-les!
La llegenda de Font Renega
Foto de Consumer
Transcorre prop de Pamplona, en l'Alt del Perdó. Descriu com un pelegrí exhaust i assedegat buscava sense èxit una font.
En aquest moment, es va presentar el diable per a temptar-li, oferint-li beure si, a canvi, renunciava a la seva fe en Déu, en la Verge i en l'apòstol Santiago.
El pelegrí va renegar les tres vegades i el va rebutjar, aconseguint que el diable s'esvaís deixant un núvol de sofre. Llavors, l'apòstol Santiago, va aparèixer i va fer brollar una font perquè pogués hidratar-se.
La llegenda del Cavaller de les Petxines
Foto de Consumer
La història està localitzada en Bouzas, una vila marinera de Vigo.
Durant un joc per a entretenir als convidats d'unes noces, el nuvi va desaparèixer al costat del seu cavall, enfonsat en la mar en intentar agafar una llança llançada a l'aire que es va desplaçar pel vent.
Pel lloc passaven Teodoro i Atanasio, els dos deixebles de l'apòstol Santiago, que traslladaven el seu cos en una barca des de Palestina per a donar-li sepultura. En aquest instant, i després d'un temps angoixant, el jove va emergir sa i estalvi de les aigües a lloms del seu cavall, cobert de petxines de petxina de pelegrí. Un esdeveniment que van considerar un senyal diví i pel qual el cavaller es va convertir al cristianisme.
Aquest relat explica l'origen de la petxina de petxina de pelegrí com el símbol del Camí de Santiago i de la protecció i la fe del pelegrí.
La llegenda de la reina Lupa i els bous
Foto de Mondadori
Compte la llegenda que Lupa era una poderosa reina pagana. Governava en Iria Flavia, quan va intentar frenar l'enterrament de l'apòstol Santiago a Galícia.
Teodoro i Atanasio, els dos deixebles de Santiago, van recórrer a ella demanant-li un carretó i uns bous. Els necessitaven per a poder portar el cos de l'apòstol, a la recerca d'un lloc on donar-li sepultura.
La reina Lupa va accedir, però falsament i posant-los a prova, perquè els va oferir uns animals salvatges. Amb els seus resos van aconseguir que els bous es tornessin dòcils, i col·locar-los un jou.
La reina va atribuir aquest fet al poder diví i es va convertir al cristianisme.
La llegenda del miracle del gall i la gallina
Foto de Luistxo
Aquest relat es desenvolupa a La Rioja. Es remunta al S. XIV i és de les més populars del Camí.
Un jove alemany estava fent la peregrinació a Santiago al costat dels seus pares. En arribar a Santo Domingo de la Calzada, van parar a descansar en una posada, on una serventa es va quedar corpresa del noi res més veure-ho.
Al no correspondre-li, ella va robar una copa de plata com a venjança, i la va ficar en el seu sarró per a poder acusar-lo de lladre. Malgrat la seva innocència, el jove va ser detingut, jutjat i sentenciat a mort en la forca.
Els pares, desolats, van resar per ell a l'apòstol Santiago. Quan més tard van acudir a acomiadar-se del seu fill, que penjava ja sense vida d'un arbre, ell els va parlar, explicant-los que estava viu gràcies a la intercessió del mateix Santiago.
Sorpresos pel que van considerar un miracle, van anar a explicar-l'hi al corregidor de la ciutat. Ell es va burlar d'ells dient-los que el seu fill estava tan viu com el gall i la gallina rostits que estava a punt de menjar. En aquest moment, tots dos ocells van reviure i es van posar a escatainar i cloquejar. Pel que el miracle es va produir per partida doble, i aquesta història va passar a ser un símbol d'esperança i justícia.
La llegenda de l'ase de l'apòstol
Foto de Consumer
Durant el Camí, un matrimoni francès i els seus dos fills van parar en un hostalatge a Pamplona per a descansar. Amb tan mala fortuna que la dona cau malalta i han de romandre allí més dies dels previstos.
Finalment ella mor i, abans d'emprendre de nou el viatge, l'amo de l'allotjament exigeix al marit una gran suma de diners per a pagar la seva estada. Al no tenir amb què saldar el deute, li deixa el seu ase i continua el viatge amb els seus fills.
En aquesta situació, la família resa a l'apòstol Santiago demanant-li ajuda. Dies més tard es creua en el seu camí un ancià que els ofereix el seu propi ase perquè puguin suportar millor les etapes més dures de la travessia.
En arribar a Santiago, el pare té una espècie de visió en la qual veu a l'apòstol Santiago, reconeixent en ella a l'home que els va ajudar i els va donar esperança.
De retorn a casa, en tornar a passar pel lloc en el qual es van allotjar a Pamplona, descobreixen que el mesonero ha mort en un accident, i que la gent del lloc l'atribueix a un càstig diví per la seva avarícia i la seva falta de generositat.
El miracle d'O Cebreiro. El sant greal gallec
Foto de Consumer
Va succeir en el llogaret de Lugo d'O Cebreiro, primer poble gallec del Camí Francès.
Un dia d'hivern, un veí de Barxamaior es disposava a assistir a l'ofici religiós en O Cebreiro, situat a uns 1.300 metres d'altitud. Però les males condicions del temps i la gran nevada caiguda la nit anterior li van impedir estar puntual, arribant just en el moment de la consagració de l'eucaristia.
El sacerdot va enlletgir al pagès que hagués posat en risc la seva vida per assistir a la missa, menyspreant el seu sacrifici i, en aquest instant el pa es va transformar en carn en la patena, i el vi en sang en el calze. Un miracle que es va començar a conèixer com la llegenda del Sant Greal gallec.
El mite és present en l'escut de Galícia, representat amb la imatge del calze.
La llegenda de l'ombra del pelegrí
Pelegrí en la Plaça de la Quintana
En la Plaça de la Quintana, al mateix Santiago de Compostel·la, una presència apareix quan el sol s'amaga. Es pot veure en la base de la Torre del Rellotge, al costat de la Porta Santa.
És una ombra que recorda la imatge d'un pelegrí medieval amb el seu bordó, el seu barret i la seva capa.
Aquesta aparició ha donat peu a diverses llegendes, però la més popular és la que té com a protagonista a un clergue de la Catedral. Aquest religiós estava enamorat d'una monja de clausura del convent de San Paio, amb la qual se citava travessant un passadís que comunicava el convent i la Catedral.
Passava el temps, i en veure que la situació era insostenible, el sacerdot li proposa a la seva estimada fugir junts. Queden a escapar una nit, en la qual ell l'espera vestit amb l'abillament d'un pelegrí per a passar desapercebut, però ella no es presenta.
L'ombra representaria la seva ànima en pena, que nit rere nit continua esperant a la seva estimada en la Plaça de la Quintana.
Aquesta imatge, que en realitat es produeix per la il·luminació nocturna de la catedral, és una de les més fotografiades de Santiago.
La llegenda dels pastors d'Estella
Foto de Consumer
Aquesta llegenda narra com es va aixecar la Basílica de la nostra Senyora del Puy a Estella, Navarra.
Era l'any 1083, i, com tenien per costum, uns pastors estaven a la nit al costat de les seves ovelles en la faldilla del mont Puy. De sobte, van visualitzar una pluja d'estrelles caient sobre el cim de la muntanya i van decidir acostar-se a donar un cop d'ull. En arribar, van trobar una cova i en el seu interior van descobrir una imatge de la verge.
Van avisar al rector, i van intentar moure-la, però no va ser possible. Era com si la seva voluntat li impedís allunyar-se d'allí, i van decidir deixar-la i construir en el lloc una basílica per a honrar-la.
El camí de Sant Jaume no és només un viatge físic en el qual descobrir bells i variats entorns naturals i urbans, també té un component espiritual i de transformació personal, on els més creients viuen la fe de manera intensa.
Els mites i les llegendes del Camí són relats que enriqueixen la travessia. Una part essencial de l'experiència perquè la peregrinació es converteixi en una vivència encara més extraordinària i plena de significat.