Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Donejakue bideko mitoak eta kondairak
2026/01/31
Folklorea, sinesmenak, magia, eta mirariren bat edo beste Donejakue bideko mito eta kondairetan datza.
Done Jakueren ibilbideak Erdi Aroan sortu ziren, IX. mendean Santiago apostoluaren hilobia aurkitu zenean, eta, ordutik, ugariak dira inguruan dituzten istorio bitxiak.
Narrazio fantastikoak, kontakizun epikoak eta harrigarriak, Bidean zehar esperientzia aberasten dutenak, eta are bereziagoa eta sakonagoa egiten dutenak.
Kondaira horiek erromesa lotzen dute zeharkatzen duen eskualde bakoitzaren historiarekin, kultura-tradizioarekin eta tradizio espiritualarekin.
Mendeetan zehar belaunaldiz belaunaldi pasa diren narrazioek, istorioak bizirik gorde eta mantendu dituzte. Duela mendeetako erromesen eta gaur egungo erromesen arteko lotura-puntua ezartzea.
Gaur egun mito eta kondaira ugari daude, baina gaur egun ezagunenak eta besteren bat partekatuko ditugu. Goza itzazu!
La leyenda de Fuente Reniega

Iruñetik gertu igarotzen da, Erreniega gainean. Iturri baten bila arrakastarik gabe zebilen erromes akitu eta egartsu bat bezala deskribatzen du.
Une hartan, deabrua agertu zitzaion tentatzeko, edatea eskainiz, baldin eta, ordainetan, Jainkoarengan, Ama Birjinarengan eta Santiago apostoluarengan zuen fedeari uko egiten bazion.
Erromesak hiru aldiz egin zion uko, eta deabrua zorabiatzea lortu zuen, sufre-hodei bat utzita. Orduan Santiago apostolua agertu zen eta iturri bat ernarazi zuen hidratatu ahal izateko.
Kontxetako Zaldunaren kondaira
Istorioa Bouzasen kokatuta dago, Vigoko arrantzale-herri batean.
Ezkontza bateko gonbidatuak entretenitzeko joko batean, mutil-laguna bere zaldiaren ondoan desagertu zen, itsasoan hondoratuta haizeak joandako airera jaurtitako lantza bat hartu nahian.
Teodoro eta Atanasio, Santiago apostoluaren bi dizipuluak, Palestinatik txalupa batean zebiltzan gorpua ehorztera. Une horretan, eta denbora larri baten ondoren, gaztea onik atera zen uretatik, bieira-maskorrez estalitako bere zaldiaren gainean. Gertaera hura jainkozko seinaletzat hartu zuten eta zalduna kristautasunera bihurtu zen.
Kontakizun honek bieirako maskorraren jatorria azaltzen du Donejakue bidearen eta erromesaren babes eta fedearen sinbolo gisa.
La leyenda de la reina Lupa y los idieyes
Kondairak dioenez, Lupa erregina pagano ahaltsua zen. Iria Flavian gobernatzen zuen, Galizian Santiago apostoluaren ehorzketa geldiarazten saiatu zenean.
Teodorok eta Athanasiok, Santiagoren bi dizipuluek, eskorga bat eta idi batzuk eskatu zizkioten. Apostoluaren gorpua eramateko behar zituzten, hura ehorzteko leku baten bila.
Lupa erreginak amore eman zuen, baina gezurretan eta proban jarriz, animalia basatiak eskaini zizkielako. Beren otoitzekin idiak otzandu eta uztarria jartzea lortu zuten.
Erreginak jainkozko botereari egotzi zion hori, eta kristautasunera bihurtu zen.
Oilarraren eta oiloaren mirariaren kondaira

Kontakizun hau Errioxan gertatzen da. Hegoaldera jotzen du. XIV. mendea da, eta Bideko ezagunenetakoa.
Gazte alemaniar bat gurasoekin batera ari zen Santiagorako erromesaldia egiten. Santo Domingo de la Calzadara iritsi zirenean, ostatu batera joan ziren atseden hartzera, eta han neskame bat mutikoaz maitemindu zen hura ikusi orduko.
Hari ez zegokionez, neskak zilarrezko kopa bat lapurtu zuen mendeku gisa, eta bere zorroan sartu zuen lapurra zela esan ahal izateko. Errugabea izan arren, gaztea atxilotu, epaitu eta urkamendira kondenatu zuten.
Gurasoek, atsekabeturik, haren alde otoitz egin zioten Santiago apostoluari. Gero semeari agur esatera joan zirenean, zeina zuhaitz batetik zintzilik baitzegoen ordurako, hark hitz egin zien, Santiago beraren bitartekotzari esker bizirik zegoela kontatuz.
Miraritzat zutenaz harriturik, hiriko korrejidoreari kontatzera joan ziren. Hark barre egin zien semea jatear zegoen oilar eta oilo errea bezain bizirik zegoela esanez. Une horretan, bi hegaztiak berpiztu egin ziren, eta kakaraka eta klokaka hasi ziren. Beraz, miraria bi aldiz gertatu zen, eta istorio hau itxaropenaren eta justiziaren sinbolo bihurtu zen.
Apostoluaren astoaren kondaira
Bidean, senar-emazte frantziar batzuk eta haien bi seme-alabak Iruñeko ostatu batean gelditu ziren atseden hartzeko. Hain zorte txarrarekin, emakumea gaixotu egin da, eta uste baino egun gehiago eman behar izan dituzte han.
Azkenik, emakumea hil egin da, eta, bidaiari ekin aurretik, ostatuaren jabeak diru-kopuru handia eskatu dio senarrari egonaldia ordaintzeko. Zorra kitatzeko ezer ez duenez, astoa utzi eta seme-alabekin jarraitu du bidaia.
Egoera horretan, familiak Santiago apostoluari otoitz egiten dio laguntza eskatuz. Egun batzuk geroago, agure bat gurutzatu da bidean, eta astoa eskaini die, ibilaldiko etaparik gogorrenak hobeto igaro ahal izan ditzaten.
Santiagora iristean, aitak ikuspen moduko bat du, eta bertan Santiago apostolua ikusten du, lagundu eta itxaropena eman zien gizona ezagutzen duelarik bertan.
Etxera itzultzean, Iruñean ostatu hartu zuten tokitik pasatzean, konturatuko dira ostalaria istripuz hil dela, eta hango jendeak jainkozko zigorrari egozten diola, diru-goseagatik eta eskuzabaltasun faltagatik.
O Cebreiroren miraria. Galiziako grial santua

Lugoko O Cebreiro herrixkan gertatu zen, Bide Frantsesa-ko lehen herri galiziarrean.
Neguko egun batean, Barxamaiorreko bizilagun bat elizkizunera joatekotan zen O Cebreiron, 1.300 metroko altitudean. Baina eguraldi txarrak eta aurreko gauean botatako elurte handiak eragotzi egin zioten puntual egotea, eta eukaristia sagaratzeko unean iritsi zen.
Apaizak bere bizia arriskuan jarriko zukeen nekazariari meza entzutera joateko grina egin zion, bere sakrifizioa gutxietsiz, eta une horretan ogia haragi bihurtu zen patenan, eta ardoa odol kalizan. Galiziako Grial Santuaren kondaira bezala ezagutzen hasi zen miraria.
Mitoa Galiziako armarrian dago, kalizaren irudiarekin irudikatuta.
Erromesaren itzalaren kondaira
Erromesa Kintana plazan Kintana plazan, Santiago de Compostelan bertan, eguzkia ezkutatzen denean presentzia bat agertzen da.
Erlojuaren Dorrearen oinarrian ikus daiteke, Ate Santuaren ondoan.
Erdi Aroko erromes baten irudia gogorarazten duen itzal bat da, bordoia, kapela eta kapa.
Agerpen honek hainbat kondaira sortu ditu, baina ezagunena Katedraleko elizgizon bat protagonista duena da. Apaiz hau San Paio komentuko klausurako moja batez maiteminduta zegoen, komentua eta Katedrala lotzen zituen pasabide bat zeharkatuz berarekin zita egiten zuelarik.
Denbora aurrera zihoan, eta egoera jasanezina zela ikusita, apaizak maiteari elkarrekin ihes egitea proposatu dio. Gau batean ihes egitea erabaki dute, eta erromes baten arropaz jantzita itxaron dio, oharkabean pasatzeko, baina neska ez da azaldu.
Itzalak atsekabean irudikatuko luke bere arima, gauero Kintana Plazan bere maitearen zain jarraitzen duena.
Irudi hori, berez, katedralaren gaueko argiztapenaren ondorioz sortzen da, eta Santiagoko argazkirik ospetsuenetako bat da.
Lizarrako artzainen kondaira
Kondaira honek Lizarran (Nafarroa) Puyko Andre Mariaren Basilika nola eraiki zen kontatzen du.
1083. urtea zen, eta, ohitura zuten bezala, artzain batzuk beren ardien ondoan egoten ziren gauez, Puy mendiaren magalean. Bat-batean, mendi-tontorrera erortzen ari zen izar-jasa ikusi zuten, eta begiratu bat ematera gerturatzea erabaki zuten. Hara iristean, kobazulo bat aurkitu zuten eta barruan birjinaren irudi bat aurkitu zuten.
Erretoreari deitu zioten, eta mugitzen saiatu ziren, baina ez zen posible izan. Handik alde egiteko gogorik ez zuela ematen zuen, eta hura utzi eta ohoratzeko basilika bat eraikitzea erabaki zuten.
Done Jakue Bidea ez da bidaia fisiko bat soilik; natura- eta hiri-ingurune ederrak eta askotarikoak ezagutzeko aukera ematen du, baina badu osagai espiritual bat ere, pertsonak eraldatzeko balio duena, eta fededunek bete-betean bizi dute fedea.
Ibilaldia aberasten duten kontakizunak dira Bideko mitoak eta kondairak. Esperientziaren funtsezko zati bat, erromesaldia are bizipen apartekoagoa eta esanahiz betea bihur dadin.