Folclore, creencias, magia, y algún que otro milagro residen en los mitos y leyendas del Camino de Santiago.

Las rutas jacobeas surgieron en la Edad Media, cuando se descubrió la tumba del Apóstol Santiago en el siglo IX, y, desde entonces, son numerosas las historias insólitas que las rodean.

Narraciones fantásticas, relatos épicos y sorprendentes, que enriquecen la experiencia durante el Camino y la hacen mucho más especial y profunda.

Leyendas que conectan al peregrino con la historia, la tradición cultural y espiritual de cada región que atraviesa.

8 mitos y leyendas del Camino de Santiago

Las narraciones que han ido pasando de generación en generación a lo largo de los siglos, han preservado y mantenido vivas las historias. Estableciendo un nexo de unión entre los peregrinos de hace siglos con los peregrinos de hoy.

En la actualidad existe un buen número de mitos y leyendas, aunque hoy compartiremos las más populares y alguna más. ¡Disfrútalas!

La leyenda de Fuente Reniega





Foto de Consumer

Transcurre cerca de Pamplona, en el Alto del Perdón. Describe como un peregrino exhausto y sediento buscaba sin éxito una fuente.

En ese momento, se presentó el diablo para tentarle, ofreciéndole beber si, a cambio, renunciaba a su fe en Dios, en la Virgen y en el apóstol Santiago.

El peregrino renegó las tres veces y lo rechazó, consiguiendo que el diablo se desvaneciera dejando una nube de azufre. Entonces, el apóstol Santiago, apareció e hizo brotar una fuente para que pudiera hidratarse.

La leyenda del Caballero de las Conchas

Foto de Consumer

La historia está localizada en Bouzas, una villa marinera de Vigo.

Durante un juego para entretener a los invitados de una boda, el novio desapareció junto a su caballo, hundido en el mar al intentar coger una lanza arrojada al aire que se desplazó por el viento.

Por el lugar pasaban Teodoro y Atanasio, los dos discípulos del apóstol Santiago, que trasladaban su cuerpo en una barca desde Palestina para darle sepultura. En ese instante, y tras un tiempo angustioso, el joven emergió sano y salvo de las aguas a lomos de su caballo, cubierto de conchas de vieira. Un acontecimiento que consideraron una señal divina y por el que el caballero se convirtió al cristianismo.

Este relato explica el origen de la concha de vieira como el símbolo del Camino de Santiago y de la protección y la fe del peregrino.

La leyenda de la reina Lupa y los bueyes

Foto de Mondadori

Cuenta la leyenda que Lupa era una poderosa reina pagana. Gobernaba en Iria Flavia, cuando intentó frenar el entierro del apóstol Santiago en Galicia.

Teodoro y Atanasio, los dos discípulos de Santiago, recurrieron a ella pidiéndole una carretilla y unos bueyes. Los necesitaban para poder portar el cuerpo del apóstol, en busca de un lugar donde darle sepultura.

La reina Lupa accedió, pero falsamente y poniéndoles a prueba, porque les ofreció unos animales salvajes. Con sus rezos consiguieron que los bueyes se volvieran dóciles, y colocarles un yugo.

La reina atribuyó este hecho al poder divino y se convirtió al cristianismo.

La leyenda del milagro del gallo y la gallina





Foto de Luistxo

Este relato se desarrolla en La Rioja. Se remonta al S. XIV y es de las más populares del Camino.

Un joven alemán estaba haciendo la peregrinación a Santiago junto a sus padres. Al llegar a Santo Domingo de la Calzada, pararon a descansar en una posada, donde una sirvienta se quedó prendada del muchacho nada más verlo.

Al no corresponderle, ella robó una copa de plata como venganza, y la metió en su zurrón para poder acusarle de ladrón. A pesar de su inocencia, el joven fue detenido, juzgado y sentenciado a muerte en la horca.

Los padres, desolados, rezaron por él al apóstol Santiago. Cuando más tarde acudieron a despedirse de su hijo, que colgaba ya sin vida de un árbol, él les habló, contándoles que estaba vivo gracias a la intercesión del mismo Santiago.

Sorprendidos por lo que consideraron un milagro, fueron a contárselo al corregidor de la ciudad. Él se burló de ellos diciéndoles que su hijo estaba tan vivo como el gallo y la gallina asados que estaba a punto de comer. En ese momento, ambas aves revivieron y se pusieron a cacarear y cloquear. Por lo que el milagro se produjo por partida doble, y esta historia pasó a ser un símbolo de esperanza y justicia.



La leyenda del asno del apóstol





Foto de Consumer

Durante el Camino, un matrimonio francés y sus dos hijos pararon en un hospedaje en Pamplona para descansar. Con tan mala fortuna que la mujer cae enferma y tienen que permanecer allí más días de los previstos.

Finalmente ella fallece y, antes de emprender de nuevo el viaje, el dueño del alojamiento exige al marido una gran suma de dinero para pagar su estancia. Al no tener con qué saldar la deuda, le deja su asno y continúa el viaje con sus hijos.

En esa situación, la familia reza al apóstol Santiago pidiéndole ayuda. Días más tarde se cruza en su camino un anciano que les ofrece su propio asno para que puedan sobrellevar mejor las etapas más duras de la travesía.

Al llegar a Santiago, el padre tiene una especie de visión en la que ve al apóstol Santiago, reconociendo en ella al hombre que les ayudó y les dio esperanza.

De regreso a casa, al volver a pasar por el lugar en el que se alojaron en Pamplona, descubren que el mesonero ha fallecido en un accidente, y que la gente del lugar lo atribuye a un castigo divino por su avaricia y su falta de generosidad.

El milagro de O Cebreiro. El santo grial gallego

Foto de Consumer

Sucedió en la aldea lucense de O Cebreiro, primer pueblo gallego del Camino Francés.

Un día de invierno, un vecino de Barxamaior se disponía a asistir al oficio religioso en O Cebreiro, situado a unos 1.300 metros de altitud. Pero las malas condiciones del tiempo y la gran nevada caída la noche anterior le impidieron estar puntual, llegando justo en el momento de la consagración de la eucaristía.

El sacerdote afeó al campesino que hubiera puesto en riesgo su vida por asistir a la misa, menospreciando su sacrificio y, en ese instante el pan se transformó en carne en la patena, y el vino en sangre en el cáliz. Un milagro que se empezó a conocer como la leyenda del Santo Grial gallego.

El mito está presente en el escudo de Galicia, representado con la imagen del cáliz.



La leyenda de la sombra del peregrino



Peregrino en la Plaza de la Quintana



En la Plaza de la Quintana, en el mismo Santiago de Compostela, una presencia aparece cuando el sol se esconde. Se puede ver en la base de la Torre del Reloj, junto a la Puerta Santa.

Es una sombra que recuerda la imagen de un peregrino medieval con su bordón, su sombrero y su capa.

Esta aparición ha dado pie a diversas leyendas, pero la más popular es la que tiene como protagonista a un clérigo de la Catedral. Este religioso estaba enamorado de una monja de clausura del convento de San Paio, con la que se citaba atravesando un pasadizo que comunicaba el convento y la Catedral.

Pasaba el tiempo, y al ver que la situación era insostenible, el sacerdote le propone a su amada huir juntos. Quedan en escapar una noche, en la que él la espera vestido con el atuendo de un peregrino para pasar desapercibido, pero ella no se presenta.

La sombra representaría su alma en pena, que noche tras noche sigue esperando a su amada en la Plaza de la Quintana.

Esta imagen, que en realidad se produce por la iluminación nocturna de la catedral, es una de las más fotografiadas de Santiago.



La leyenda de los pastores de Estella

Foto de Consumer

Esta leyenda narra cómo se levantó la Basílica de nuestra Señora del Puy en Estella, Navarra.

Era el año 1083, y, como tenían por costumbre, unos pastores estaban por la noche junto a sus ovejas en la falda del monte Puy. De repente, visualizaron una lluvia de estrellas cayendo sobre la cima del monte y decidieron acercarse a echar un vistazo. Al llegar, encontraron una cueva y en su interior descubrieron una imagen de la virgen.

Avisaron al párroco, e intentaron moverla, pero no fue posible. Era como si su voluntad le impidiera alejarse de allí, y decidieron dejarla y construir en el lugar una basílica para honrarla.



El Camino de Santiago no es sólo un viaje físico en el que descubrir bellos y variados entornos naturales y urbanos, también tiene un componente espiritual y de transformación personal, donde los más creyentes viven la fe de manera intensa.

Los mitos y las leyendas del Camino son relatos que enriquecen la travesía. Una parte esencial de la experiencia para que la peregrinación se convierta en una vivencia aún más extraordinaria y llena de significado.