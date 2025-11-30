Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
El camí de Sant Jaume amb gos: recomanacions per a una aventura extraordinària
30/11/2025
Realitzar el camí de Sant Jaume amb gos és una alternativa que trien molts pelegrins. I la veritat és que, si et ronda la idea d'emprendre l'aventura, és una oportunitat única per a incloure-ho en el pla, i enfortir més el vincle que us uneix.
Perquè sí, és possible fer-ho, no existeixen prohibicions que no ho permetin. No obstant això, perquè tot surti com a esperes i l'experiència sigui gratificant per a tu i per a la teva mascota, és necessari organitzar tot amb antelació.
Viatjar amb gos requereix tenir molt clar quins condicionants pot haver-hi. També quines seran les seves necessitats i com vetllar pel benestar de l'animal al llarg de tota la travessia. De tal manera que hagis de ser tu el que hagi d'adaptar-se al gos, i no al revés.
En aquest article hem recopilat una sèrie de consells i informació d'interès que et serviran com a guia per als preparatius del Camí, acompanyat del teu lleial amic de quatre potes. Comencem!
Camí de Santiago amb gos: claus d'una bona preparació prèvia
Una òptima i completa organització del viatge no pot deixar res a l'atzar i ha d'englobar diferents aspectes. Uns relacionats amb l'estat de salut del gos, amb l'entrenament o l'alimentació, i altres, amb els elements que no poden faltar en l'equipatge, per a la seva cura i per a garantir la seva comoditat.
1. Revisió veterinària, documentació bàsica necessària i microxip
El primer que cal fer és una revisió mèdica veterinària. Tenir informació actualitzada sobre el seu estat físic, sobre si les vacunes estan al dia o si té algun problema de salut o lesió prèvia, serà fonamental per a conèixer com arriba al començament de l'aventura i valorar si podrà completar-la sense problemes.
Cal tenir molt present que un gos major, un cadell o un gos que tingui alguna limitació física o una malaltia, potser no estan preparats per a dur a terme la peregrinació. Però si decidim embarcar-los en ella, ha de ser sabent que caldrà portar un ritme molt més lent o que haurem d'ajudar-los portant-los en carros o carregats amb nosaltres en una motxilla.
Entre els documents que han de portar-se en el viatge no pot faltar el passaport caní o certificat veterinari amb la cartilla de vacunació. El gos també ha de tenir implantat un microxip per a poder ser identificat i que faciliti el contacte amb el seu amo en cas de pèrdua.
2. Prevenció contra paràsits
El camí de Sant Jaume transcorre per moltes zones naturals i algunes travessen boscos. En estar a l'aire lliure, el ca estarà molt més exposat a infectar-se de paràsits tant interns (cucs, tènies, etc.) com a externs (puces, paparres, àcars, etc.).
Per a evitar-ho, ha d'estar correctament desparasitado i protegit. A nivell intern amb medicaments anti-paràsits que prescrigui el veterinari, i a nivell extern, amb xampús, pipetes o collarets repel·lents que ajudin a combatre puces i paparres.
3. Entrenament, aclimatació i estat emocional
La travessia durarà diversos dies i haureu d'afrontar trams del recorregut més llargs, exigents o de major dificultat.
Amb l'objectiu que el teu gos aguanti bé el sobresfuerzo i resisteixi cada jornada sense contratemps, cal que entreni setmanes abans. Es pot començar amb caminades més curtes de manera regular, per a anar augmentant-les en temps i intensitat.
És necessari posar-li a prova en diferents superfícies perquè les seves potes es vagin acostumant i observar com respon a les diferències de terreny i de temperatura.
També és important valorar la seva disposició mental. Conèixer si podrà enfrontar imprevistos com a canvis en el temps o jornades de cansament excessiu. En aquest sentit, has de saber que la paciència, l'acompanyament en positiu i la flexibilitat si sorgeixen problemes d'aquest tipus, seran fonamentals per a continuar l'aventura de la millor manera.
4. Equipatge caní.
Igual que nosaltres hem de preparar la motxilla amb una sèrie de coses bàsiques i imprescindibles, el gos també necessitarà el seu propi equipatge.
Entre els seus estris han d'estar inclosos un arnès (més còmode que un collaret) i una corretja robusta que et permeti manejar-li bé en zones amb molts pelegrins o si hi ha guanyat a prop.
Tampoc poden faltar botes o protectors per a les potes. Indispensables perquè els coixinets no es danyin o sofreixin ferides en caminar sobre asfalt calent o en terrenys irregulars i difícils.
A més, cal no oblidar un impermeable per a protegir-lo de la pluja i una tovallola d'assecat ràpid. De major necessitat a les regions del Camí de Santiago on pot ploure més o el temps pot ser inestable. Netejar el seu pelatge si està molt mullat, o si s'embruta durant alguna caminada, és essencial perquè els gossos humits es poden constipar amb facilitat.
5. Alimentació i cures.
Per a la cura diària del ca, serà imprescindible portar suficient menjar de qualitat. És aconsellable que es distribueixi en diferents preses al llarg de tota la jornada perquè mantingui l'energia.
També necessitarem un abeurador d'aigua plegable. Donar-li beure en les parades per a descansar garantirà que estigui ben hidratat.
Un altre element fonamental és preparar una petita farmaciola. Hauria d'incloure, entre altres coses, benes i gases, esparadrap, pomades cicatritzants i antisèptics per a tractar possibles ferides, sèrum fisiològic en monodosis i qualsevol medicació concreta que el gos pugui precisar.
Selecció de la ruta adequada
Seleccionar quina ruta és la més idònia per a realitzar el camí de Sant Jaume amb la companyia d'un gos requereix informar-se molt bé.
Existeixen 12 rutes oficials, i un total de 172 etapes, cadascuna amb les seves pròpies característiques per descobrir i analitzar. El nivell de facilitat, la seva accessibilitat, la seva extensió, l'entorn pel qual discorren, i, si són amigables per als animals, són algunes d'elles.
En la nostra Guia del Camí de Santiago, tens disponibles tots els detalls que et permetran triar aquella que s'adapti millor a tu i al teu gos, en funció del temps del qual disposis per a completar la travessia.
Allotjaments dog friendly
Trobar allotjaments en els quals es permetin gossos és una de les parts més importants del viatge. Un hostalatge adequat serà aquell que es preocupi per la comoditat i el benestar de la mascota, però també per la bona convivència amb altres pelegrins.
Les places en albergs, hostals i hotels que permeten gossos, poden ser limitades, i, per a no quedar-te sense una, és imprescindible reservar amb bastant antelació. Sobretot, en els mesos de temporada alta, com els d'estiu.
En contactar amb els establiments és recomanable facilitar la raça, la grandària i el pes del gos, per si pogués haver-hi algun inconvenient. Així com demanar-los detalls sobre la normativa específica que tinguin sobre animals, perquè pot variar d'uns allotjaments a uns altres.
Credencial i Compostela Canina
Foto de paradoxahumana
Els últims anys ha augmentat tant el nombre de pelegrins que fan el Camí amb els seus gossos, que la Credencial i la Compostela Canina o Perregrina és una realitat des de 2018.
La iniciativa la va impulsar l'Associació Protectora d'Animais do Camiño (APACA). Encara que no té un caràcter oficial, és una manera de reconèixer de manera especial l'esforç dels peluts de quatre potes i que el camí de Sant Jaume, per què no?, també és per a ells.
APACA té un paper importantíssim en la regulació i la cura dels animals que realitzen el Camí. Promou i facilita el registre de mascotes, ofereix informació d'interès i consells als amos de gossos per a preparar el viatge, sobre allotjaments que accepten mascotes, i ajuda amb l'obtenció de la Credencial i la Compostela Canina.
Per a aconseguir la Credencial o el passaport perregrino és necessari registrar primer el gos amb la seva documentació i, després, sol·licitar-la en APACA o en els punts establerts per a això al llarg del Camí (botigues especialitzades en animals, albergs, hostals, oficines de Turisme i Atenció al Pelegrí, associacions, etc.).
La Credencial funciona de la mateixa manera que la de les persones. És un document que consta de caselles que s'han d'anar segellant al final de cada jornada en els allotjaments, oficines de turisme, ajuntaments, bars i restaurants, etc. La Compostela s'obté en arribar al final del Camí, a Santiago, després de mostrar la credencial correctament segellada.
La Credencial i la Compostela per a gossos tenen un cost de 3€ cadascuna, i tots els diners que es recapta té una fi solidària. S'utilitza per a ajudar als animals abandonats en el Camí.
🐾 Realitzar el camí de Sant Jaume amb el teu gos com a company de viatge, serà una manera formidable de connectar amb ell i de gaudir com mai, mentre sumes noves i enriquidores vivències junts. Una aventura memorable que, sens dubte, recordaràs per sempre.