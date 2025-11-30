El Camino de Santiago con perro: recomendaciones para una aventura extraordinaria

Realizar el Camino de Santiago con perro es una alternativa que eligen muchos peregrinos. Y lo cierto es que, si te ronda la idea de emprender la aventura, es una oportunidad única para incluirlo en el plan, y fortalecer más el vínculo que os une.

Porque sí, es posible hacerlo, no existen prohibiciones que no lo permitan. Sin embargo, para que todo salga como esperas y la experiencia sea gratificante para ti y para tu mascota, es necesario organizar todo con antelación.

Viajar con perro requiere tener muy claro qué condicionantes puede haber. También cuáles serán sus necesidades y cómo velar por el bienestar del animal a lo largo de toda la travesía. De tal manera que debas ser tú el que tenga que adaptarse al perro, y no al revés.

En este artículo hemos recopilado una serie de consejos e información de interés que te servirán como guía para los preparativos del Camino, acompañado de tu leal amigo de cuatro patas. ¡Comencemos!

Camino de Santiago con perro: claves de una buena preparación previa

Una óptima y completa organización del viaje no puede dejar nada al azar y debe englobar distintos aspectos. Unos relacionados con el estado de salud del perro, con el entrenamiento o la alimentación, y otros, con los elementos que no pueden faltar en el equipaje, para su cuidado y para garantizar su comodidad.

Foto de christina0chiz

1. Revisión veterinaria, documentación básica necesaria y microchip

Lo primero que hay que hacer es un chequeo veterinario. Tener información actualizada sobre su estado físico, sobre si las vacunas están al día o si tiene algún problema de salud o lesión previa, será fundamental para conocer como llega al comienzo de la aventura y valorar si podrá completarla sin problemas.

Hay que tener muy presente que un perro mayor, un cachorro o un perro que tenga alguna limitación física o una enfermedad, quizás no estén preparados para llevar a cabo la peregrinación. Pero si decidimos embarcarlos en ella, debe ser sabiendo que habrá que llevar un ritmo mucho más lento o que tendremos que ayudarles llevándoles en carros o cargados con nosotros en una mochila.

Entre los documentos que deben portarse en el viaje no puede faltar el pasaporte canino o certificado veterinario con la cartilla de vacunación. El perro también debe tener implantado un microchip para poder ser identificado y que facilite el contacto con su dueño en caso de pérdida.

2. Prevención contra parásitos

El Camino de Santiago transcurre por muchas zonas naturales y algunas atraviesan bosques. Al estar al aire libre, el can estará mucho más expuesto a infectarse de parásitos tanto internos (gusanos, tenias, etc.) como externos (pulgas, garrapatas, ácaros, etc.).

Para evitarlo, tiene que estar correctamente desparasitado y protegido. A nivel interno con medicamentos anti-parásitos que prescriba el veterinario, y a nivel externo, con champús, pipetas o collares repelentes que ayuden a combatir pulgas y garrapatas.

3. Entrenamiento, aclimatación y estado emocional

La travesía durará varios días y tendréis que afrontar tramos del recorrido más largos, exigentes o de mayor dificultad.

Con el objetivo de que tu perro aguante bien el sobresfuerzo y resista cada jornada sin contratiempos, es preciso que entrene semanas antes. Se puede comenzar con caminatas más cortas de manera regular, para ir aumentándolas en tiempo e intensidad.

Es necesario ponerle a prueba en distintas superficies para que sus patas se vayan acostumbrando y observar cómo responde a las diferencias de terreno y de temperatura.

También es importante valorar su disposición mental. Conocer si podrá enfrentar imprevistos como cambios en el tiempo o jornadas de cansancio excesivo. En este sentido, debes saber que la paciencia, el acompañamiento en positivo y la flexibilidad si surgen problemas de este tipo, serán fundamentales para continuar la aventura de la mejor manera.

4. Equipaje canino.

Al igual que nosotros tenemos que preparar la mochila con una serie de cosas básicas e imprescindibles, el perro también necesitará su propio equipaje.

Entre sus enseres tienen que estar incluidos un arnés (más cómodo que un collar) y una correa robusta que te permita manejarle bien en zonas con muchos peregrinos o si hay ganado cerca.

Tampoco pueden faltar botas o protectores para las patas. Indispensables para que las almohadillas no se dañen o sufran heridas al caminar sobre asfalto caliente o en terrenos irregulares y difíciles.

Además, no hay que olvidar un chubasquero para protegerlo de la lluvia y una toalla de secado rápido. De mayor necesidad en las regiones del Camino de Santiago donde puede llover más o el tiempo puede ser inestable. Limpiar su pelaje si está muy mojado, o si se ensucia durante alguna caminata, es esencial porque los perros húmedos se pueden resfriar con facilidad.

5. Alimentación y cuidados.

Para el cuidado diario del can, será imprescindible portar suficiente comida de calidad. Es aconsejable que se distribuya en distintas tomas a lo largo de toda la jornada para que mantenga la energía.

También necesitaremos un bebedero de agua plegable. Darle de beber en las paradas para descansar garantizará que esté bien hidratado.

Otro elemento fundamental es preparar un pequeño botiquín. Debería incluir, entre otras cosas, vendas y gasas, esparadrapo, pomadas cicatrizantes y antisépticos para tratar posibles heridas, suero fisiológico en monodosis y cualquier medicación concreta que el perro pueda precisar.

Selección de la ruta adecuada

Seleccionar qué ruta es la más idónea para realizar el Camino de Santiago con la compañía de un perro requiere informarse muy bien.

Existen 12 rutas oficiales, y un total de 172 etapas, cada una con sus propias características por descubrir y analizar. El nivel de facilidad, su accesibilidad, su extensión, el entorno por el que discurren, y, si son amigables para los animales, son algunas de ellas.

En nuestra Guía del Camino de Santiago, tienes disponibles todos los detalles que te permitirán elegir aquella que se adapte mejor a ti y a tu perro, en función del tiempo del que dispongas para completar la travesía.

Alojamientos dog friendly

Encontrar alojamientos en los que se permitan perros es una de las partes más importantes del viaje. Un hospedaje adecuado será aquel que se preocupe por la comodidad y el bienestar de la mascota, pero también por la buena convivencia con otros peregrinos.

Las plazas en albergues, hostales y hoteles que permiten perros, pueden ser limitadas, y, para no quedarte sin una, es imprescindible reservar con bastante antelación. Sobre todo, en los meses de temporada alta, como los de verano.

Al contactar con los establecimientos es recomendable facilitar la raza, el tamaño y el peso del perro, por si pudiera haber algún inconveniente. Así como pedirles detalles sobre la normativa específica que tengan sobre animales, porque puede variar de unos alojamientos a otros.

Credencial y Compostela Canina

Foto de paradoxahumana



Los últimos años ha aumentado tanto el número de peregrinos que hacen el Camino con sus perros, que la Credencial y la Compostela Canina o Perregrina es una realidad desde 2018.

La iniciativa la impulsó la Asociación Protectora de Animais do Camiño (APACA). Aunque no tiene un carácter oficial, es una manera de reconocer de manera especial el esfuerzo de los peludos de cuatro patas y que el Camino de Santiago, ¿por qué no?, también es para ellos.

APACA tiene un papel importantísimo en la regulación y el cuidado de los animales que realizan el Camino. Promueve y facilita el registro de mascotas, ofrece información de interés y consejos a los dueños de perros para preparar el viaje, sobre alojamientos que aceptan mascotas, y ayuda con la obtención de la Credencial y la Compostela Canina.

Para conseguir la Credencial o el pasaporte perregrino es necesario registrar primero el perro con su documentación y, después, solicitarla en APACA o en los puntos establecidos para ello a lo largo del Camino (tiendas especializadas en animales, albergues, hostales, oficinas de Turismo y Atención al Peregrino, asociaciones, etc.).

La Credencial funciona de la misma manera que la de las personas. Es un documento que consta de casillas que se deben ir sellando al final de cada jornada en los alojamientos, oficinas de turismo, ayuntamientos, bares y restaurantes, etc. La Compostela se obtiene al llegar al final del Camino, en Santiago, después de mostrar la credencial correctamente sellada.

La Credencial y la Compostela para perros tienen un coste de 3€ cada una, y todo el dinero que se recauda tiene un fin solidario. Se utiliza para ayudar a los animales abandonados en el Camino.

🐾 Realizar el Camino de Santiago con tu perro como compañero de viaje, será una manera formidable de conectar con él y de disfrutar como nunca, mientras sumas nuevas y enriquecedoras vivencias juntos. Una aventura memorable que, sin duda, recordarás para siempre.