El camí de Sant Jaume amb bicicleta
31/03/2026
Recórrer el camí de Sant Jaume amb bicicleta és una alternativa popular per a les persones que volen experimentar la travessia a un altre ritme, sense renunciar a la seva màgia. Aporta una perspectiva emocionant i totalment diferent, i cada vegada són més els pelegrins que arriben a Santiago pedalant.
Siguis un o una ciclista experta o una novençana, has d'estar ben preparada abans de començar el viatge, perquè moltes de les etapes transcorren per camins de pedres, no asfaltats, i per trams amb pujades i baixades.
En aquest article volem que tinguis al teu abast tota la informació bàsica que necessitaràs per a preparar la teva gesta sobre dues rodes. Abordarem consells pràctics i temes com les rutes recomanades, l'elecció de la bicicleta, la planificació de les etapes o l'organització de l'equipatge. No et perdis res!
El camí de Sant Jaume amb bicicleta: consideracions inicials
Utilitzar una bicicleta com a mitjà de transport en el Camí implica viure'l des d'un punt de vista diferent als pelegrins que caminen. I aquesta elecció, té pros i contres que convé tenir clars per a saber què és el que t'espera.
D'una banda, la bicicleta et permetrà moure't a un ritme molt més ràpid i cobrir majors distàncies en un termini menor. Arribar a llocs inaccessibles caminant i podràs explorar entorns pròxims que t'interessi conèixer fora de la teva ruta. També podràs desplaçar-te sense esforç per les localitats que visitis, i dedicar-los més temps de qualitat.
D'altra banda, la velocitat i la concentració en el camí mentre estàs en marxa, poden influir en la teva connexió amb l'entorn. Fer que passis per alt detalls del paisatge que, caminant amb calma, percebries molt millor.
A peu, a més, és més fàcil interactuar amb altres pelegrins, intercanviar sensacions i establir relacions.
Millors èpoques de l'any per al Camí amb bicicleta
Un dels aspectes importants que influiran en l'experiència, és l'època de l'any triada per a començar el Camí.
Les condicions climàtiques varien molt per mesos, i per a rodar amb la bicicleta, les estacions ideals són la primavera i la tardor.
Els punts forts? les seves temperatures temperades, una menor probabilitat de pluges, que fa més transitables els camins, i la menor afluència de pelegrins per a gaudir amb més tranquil·litat.
A més, la naturalesa ofereix un entorn de postal en totes dues estacions. Les flors i la verda vegetació a la primavera, i els bonics colors vermellosos, marrons i grocs de les fulles a la tardor. Els seus paisatges daurats i una llum més suau i càlida.
L'estiu i l'hivern suposen un repte.
Al juliol i agost la calor pot ser extrem. És més fàcil sofrir deshidratació i sentir esgotament. També són els mesos en què es concentren un major nombre de persones, complicant més l'allotjament en els albergs i la circulació per les rutes. En aquest sentit, és important saber que fins a les 20.00, els pelegrins que arriben a peu tenen preferència per a allotjar-se.
A l'hivern, les baixes temperatures i la probabilitat de pluja i neu, poden afectar les senderes, fent-los complicats i més perillosos. Són mesos amb menys hores de llum, i és necessari planificar amb detall cada etapa i consultar sovint el pronòstic del temps per a estar preparat per a possibles canvis.
Les millors rutes del Camí per a ciclistes
En l'actualitat moltes rutes del Camí estan adaptades per a bicicletes. Existeix una infraestructura que fa costat als ciclistes i inclou camins ben senyalitzats, serveis i albergs que faciliten l'experiència.
Del que és tracta és de triar la ruta que millor s'adeqüi a les teves condicions físiques i el teu nivell d'habilitat.
En la nostra guia del Camí de Santiago disposem d'informació detallada sobre els diferents camins amb bicicleta, no obstant això, a continuació, plantejarem algunes rutes destacades per a ciclistes de diferent nivell, i les seves característiques principals.
Camí Francès
És la ruta jacobea més popular i freqüentada, també entre els ciclistes. Apta per a tots els nivells, és especialment recomanable per a novençans perquè ofereix una bona infraestructura i està molt ben senyalitzada.
L'inici del Camí Francès està en Saint Jean Pied de Port, a França, amb opció de començar des de Somport, als Pirineus. En total són 939,7 km, distribuïts en 16 etapes de dificultat mitjana-alta. Es pot completar entre 10 i 14 dies, amb una mitjana d'entre 50 i 80 quilòmetres diaris.
El recorregut combina trams més plans amb uns altres de pujades i baixades. Senderes per asfalt en bones condicions i per camins rurals. Aquesta diversitat ho fa perfecte per a experimentar un rodatge més suau en algunes zones, i una experiència més exigent i connectada amb la naturalesa en unes altres.
Camí Portuguès
Igual que el Camí Francès, és una ruta adequada per a ciclistes de diferent nivell. El seu traçat és accessible i el seu recorregut en la seva majoria pla. Una alternativa perfecta per als qui prefereixen realitzar un camí més relaxat i menys desafiador a nivell físic. També compta amb bones senyalitzacions i serveis.
En el seu tram més curt, el Camí Portuguès comença en Tui, i es pot fer perfectament en dues etapes de dificultat mitjana. Una de 52,1 km, des de Tui a Pontevedra, i una altra de 66,7 km, de Pontevedra a Santiago.
És una opció que et permetrà gaudir el Camí si no disposes de molts dies, rodant tant per asfalt com per senderes.
Camí del Nord
El Camí del Nord és una de les rutes més complicades i desafiadores. Indicat per a ciclistes experts, ben preparats, i amb un nivell de destresa i resistència alt. Està ben senyalitzat i és fàcil orientar-se.
Part d'Irun, i transcorre en la seva majoria per la costa cantàbrica, encara que també té trams de muntanya. Ofereix uns paisatges naturals i marítims, amb penya-segats i platges, espectaculars. I la possibilitat de conèixer ciutats com Sant Sebastià, Bilbao o Santander.
Es completa arribant a Arzúa (la Corunya) en 814,7 km i consta de 14 etapes de dificultat mitjana-alta, on abunden els desnivells i el terreny irregular. El normal és destinar de 10 a 16 dies, depenent del ritme invertit, realitzant una mitjana d'entre 50 i 80 quilòmetres diaris.
Camí Primitiu
La ruta més antiga del Camí de Santiago també és coneguda per la seva duresa. S'estén per paisatges muntanyencs amb desnivells pronunciats, senderes de fortes pendents i terrenys irregulars.
És una travessia d'un gran repte físic, que exigeix preparació, habilitat i un bon control de la bicicleta de muntanya.
Està ben senyalitzada, però pot haver-hi algun tram confús. Hi ha menys serveis i allotjaments que en altres rutes.
El Camí Primitiu s'inicia a Oviedo i té una extensió de 321,4 km fins a Santiago de Compostel·la. Consta de 6 etapes de dificultat mitjana-alta, a les quals es poden destinar entre 5 i 8 dies.
Altres camins i alternatives per a ciclistes són el Camí Sanabrés i el Camí Anglès.
El primer travessa paisatges variats de muntanya i valls. És més tranquil i menys concorregut. Ofereix la possibilitat d'explorar rutes alternatives menys conegudes, però molt boniques.
El segon és apte per a ciclistes de diferents nivells i transcorre per la costa gallega. Compta amb una bona xarxa de serveis i facilitats per als pelegrins.
L'elecció de la bicicleta
La correcta elecció de la bicicleta per al teu pelegrinatge sobre dues rodes serà vital per a garantir la teva comoditat i la teva seguretat durant tot el Camí.
Existeixen diferents models de bicicletes a valorar depenent de la ruta que triïs i del tipus de terreny pel qual vagis a pedalar.
Bicicletes de carretera
Aquestes bicicletes estan creades per a ser usades per zones asfaltades, no en senderes irregulars.
En el Camí una gran part dels recorreguts transcorren per zones de terra o grava, però sempre hi ha alternatives per asfalt. Es poden prendre seguint els desviaments que es troben en molts dels trams senyalitzats amb fletxes grogues.
Bicicletes Gravel
Estan dissenyades per a oferir comoditat en llargues distàncies, on s'alternen diferents superfícies com l'asfalt i la muntanya.
El Camí Francès i el Camí Portuguès tenen nombrosos camins amples, ben mantinguts, i en ells és possible circular amb un bicicleta d'aquestes característiques. És més eficient en pistes forestals, camins de grava compacta, senderes no tècniques i carreteres secundàries. Més aerodinàmica i amb menor resistència a la rodadura que una de muntanya.
Bicicletes de muntanya o Bicicleta de muntanya (MTB)
Són l'elecció idònia per a aquells bicigrinos que volen fer alguna ruta més difícil, com el Camí del Nord o el Camí primitiu.
Estan indicades per a terrenys tècnics, amb pedres, arrels i descensos més dificultosos. Aquest tipus de bicicletes amb suspensió i pneumàtics amples, proporcionen un millor control, i una major estabilitat i seguretat en superfícies irregulars i àrees muntanyenques.
Bicicletes elèctriques
Han anat guanyant popularitat perquè ofereixen l'avantatge de recórrer llargues distàncies i afrontar trams complicats de muntanya amb menys esforç. Una alternativa atractiva per a les persones que no estan molt preparades o volen realitzar el Camí relaxadament.
Però també tenen algun desavantatge. Per una costat, la càrrega elèctrica regular necessària per al seu funcionament, requereix una major planificació de les parades. És essencial conèixer els punts on és possible realitzar la recàrrega de la bateria. D'altra banda, el pes de la pròpia bicicleta i el pes extra de la bateria pot condicionar el seu maneig en zones complicades.
Abans de l'inici de l'experiència, és fonamental realitzar una posada a punt de la bicicleta triada per a assegurar que està en condicions d'afrontar el Camí:
- Fer una revisió dels pneumàtics, comprovant que no estan desgastats o baixos de pressió.
- Comprovar que els frens no fallen.
- Ajustar el manillar i el selló a l'altura adequada.
- Revisar la cadena i els engranatges i verificar que funcionen correctament, amb suavitat.
A més, cal preparar un kit bàsic d'eines per a solucionar qualsevol imprevist durant la travessia. Ha d'incloure una mini bomba d'aire portàtil, pegats per a reparar burxades i un joc d'eines amb l'essencial per a realitzar ajustos ràpids (clau per a pedals, clau multieina, brides, palanca per a desmuntar cobertes, etc.)
Preparació amb la bicicleta abans del Camí
Tant si decideixes realitzar el camí de Sant Jaume a peu, com si ho fas amb bicicleta, la preparació física prèvia és totalment necessària per a gaudir millor de l'experiència, prevenir lesions i disminuir la fatiga.
Si la teva “companya” de viatge té dues rodes, l'entrenament has de realitzar-lo amb ella uns mesos abans de l'inici de l'aventura. També és convenient que entrenis amb l'equipatge, o la mateixa càrrega que portaràs en la bici, per a anar adaptant-te a l'esforç addicional d'anar amb pes.
Comença triant rutes d'entrenament amb unes característiques semblants a les quals et trobaràs en el recorregut. Roda per diversos tipus de terreny.
Després, realitza sortides curtes per a anar augmentant-les en distància gradualment.
Si vols millorar la teva resistència i el teu estat de forma, els exercicis d'alta intensitat en intervals i l'entrenament de força per a les cames i el core, seran de gran ajuda.
La planificació de les etapes
En dividir les etapes, el primer que has de tenir en compte és l'estat físic amb el qual arribaràs al començament del Camí. Així com el temps que destinaràs a realitzar-lo. La planificació no serà igual per a un ciclista experimentat que per a un principiant.
En general, amb bicicleta se solen recórrer entorn de 60-80 km al dia, amb una mitjana d'entre 11-13 km a l'hora. Encara que aquestes dades estaran condicionades pel nivell de cansament, el nombre de parades que facis i les condicions meteorològiques.
És convenient conèixer molt bé les característiques de la ruta triada i els diferents tipus de terreny que caracteritzaran cada etapa. Hi haurà algunes més difícils, que siguin autèntics rompepiernas i impedeixin mantenir un ritme constant, i altres que siguin més fàcils i suportables.
Es recomana organitzar tots els trajectes sobre un mapa, considerant el temps previst per a descansar.
Una bona planificació prèvia, com la que pots realitzar a través de la nostra eina “Planificar el meu Camí”, et permetrà fer ajustos en menys temps i aconseguirà que el teu recorregut sigui més fluid.
Organització de l'equipatge en la bici
Una dels avantatges de fer el Camí amb bicicleta és no carregar amb la motxilla a l'esquena. L'equipatge es reparteix en diferents alforges distribuïdes per pes, la qual cosa ajuda a mantenir l'estabilitat de la bicicleta i permet un pedaleig més còmode i eficient.
Existeixen diferents tipus d'alforges o bosses de viatge:
- Alforges posteriors: se solen col·locar dos en la part posterior de la bicicleta perquè el pes estigui equilibrat, encara que també pot ser només una, més carregada, sense que això afecti molt al maneig.
La seva capacitat pot variar entre 20 i 50 litres, en funció de la quantitat d'equipatge que es necessiti. Un camí de molts dies, o en mesos freds, requerirà d'una alforja de grandària més gran que la d'una escapada de pocs dies.
- Alforges davanteres: de grandària menor, la seva capacitat sol rondar entre els 10 i 20 litres. Per a no desestabilitzar la bicicleta han de col·locar-se dues, amb un pes i un volum similar.
Normalment se solen utilitzar per a transportar pes extra o alguns articles o peces que es necessiten sovint durant el recorregut.
- Borsa de manillar: amb un volum de 5 a 10 litres i de fàcil accés, és perfecta per a guardar objectes petits i lleugers com el mòbil, la cartera amb la documentació, el mapa amb la informació de la ruta triada o algun snack.
- Borsa triangle amb musclera: de grandària petita, és ideal per a transportar el kit bàsic d'eines. Es col·loca sota la barra del selló.
Si fa un temps que et ronda per la ment realitzar el camí de Sant Jaume amb bicicleta, deixa de buscar excuses i posa't a organitzar-ho ja!
Sent la llibertat de pedalar amb un propòsit, en una aventura única i incomparable que no oblidaràs.