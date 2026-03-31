Recorrer el Camino de Santiago en bicicleta es una alternativa popular para las personas que quieren experimentar la travesía a otro ritmo, sin renunciar a su magia. Aporta una perspectiva emocionante y totalmente diferente, y cada vez son más los peregrinos que llegan a Santiago pedaleando.

Seas un o una ciclista experta o una novata, debes estar bien preparada antes de comenzar el viaje, porque muchas de las etapas transcurren por caminos de piedras, no asfaltados, y por tramos con subidas y bajadas.

En este artículo queremos que tengas a tu alcance toda la información básica que necesitarás para preparar tu hazaña sobre dos ruedas. Abordaremos consejos prácticos y temas como las rutas recomendadas, la elección de la bicicleta, la planificación de las etapas o la organización del equipaje. ¡No te pierdas nada!

El Camino de Santiago en bicicleta: consideraciones iniciales

Utilizar una bicicleta como medio de transporte en el Camino implica vivirlo desde un punto de vista distinto a los peregrinos que caminan. Y esta elección, tiene pros y contras que conviene tener claros para saber qué es lo que te espera.

Por un lado, la bicicleta te permitirá moverte a un ritmo mucho más rápido y cubrir mayores distancias en un plazo menor. Llegar a lugares inaccesibles caminando y podrás explorar entornos cercanos que te interese conocer fuera de tu ruta. También podrás desplazarte sin esfuerzo por las localidades que visites, y dedicarles más tiempo de calidad.

Por otro lado, la velocidad y la concentración en el camino mientras estás en marcha, pueden influir en tu conexión con el entorno. Hacer que pases por alto detalles del paisaje que, caminando con calma, percibirías mucho mejor.

A pie, además, es más fácil interactuar con otros peregrinos, intercambiar sensaciones y establecer relaciones.

Mejores épocas del año para el Camino en bicicleta

Uno de los aspectos importantes que influirán en la experiencia, es la época del año elegida para comenzar el Camino.

Las condiciones climáticas varían mucho por meses, y para rodar con la bicicleta, las estaciones ideales son la primavera y el otoño.

¿Los puntos fuertes? sus temperaturas templadas, una menor probabilidad de lluvias, que hace más transitables los caminos, y la menor afluencia de peregrinos para disfrutar con más tranquilidad.

Además, la naturaleza ofrece un entorno de postal en ambas estaciones. Las flores y la verde vegetación en primavera, y los bonitos colores rojizos, marrones y amarillos de las hojas en otoño. Sus paisajes dorados y una luz más suave y cálida.

El verano y el invierno suponen un reto.

En julio y agosto el calor puede ser extremo. Es más fácil sufrir deshidratación y sentir agotamiento. También son los meses en los que se concentran un mayor número de personas, complicando más el alojamiento en los albergues y la circulación por las rutas. En este sentido, es importante saber que hasta las 20:00, los peregrinos que llegan a pie tienen preferencia para hospedarse.

En invierno, las bajas temperaturas y la probabilidad de lluvia y nieve, pueden afectar los senderos, haciéndolos complicados y más peligrosos. Son meses con menos horas de luz, y es necesario planificar con detalle cada etapa y consultar a menudo el pronóstico del tiempo para estar preparado para posibles cambios.

Las mejores rutas del Camino para ciclistas



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En la actualidad muchas rutas del Camino están adaptadas para bicicletas. Existe una infraestructura que apoya a los ciclistas e incluye caminos bien señalizados, servicios y albergues que facilitan la experiencia.

De lo que es trata es de elegir la ruta que mejor se adecúe a tus condiciones físicas y tu nivel de habilidad.

En nuestra guía del Camino de Santiago disponemos de información detallada sobre los distintos caminos en bicicleta, no obstante, a continuación, plantearemos algunas rutas destacadas para ciclistas de distinto nivel, y sus características principales.

Camino Francés

Es la ruta jacobea más popular y frecuentada, también entre los ciclistas. Apta para todos los niveles, es especialmente recomendable para novatos porque ofrece una buena infraestructura y está muy bien señalizada.

El inicio del Camino Francés está en Saint Jean Pied de Port, en Francia, con opción de comenzar desde Somport, en los Pirineos. En total son 939,7 km, distribuidos en 16 etapas de dificultad media-alta. Se puede completar entre 10 y 14 días, con una media de entre 50 y 80 kilómetros diarios.

El recorrido combina tramos más llanos con otros de subidas y bajadas. Senderos por asfalto en buenas condiciones y por caminos rurales. Esta diversidad lo hace perfecto para experimentar un rodaje más suave en algunas zonas, y una experiencia más exigente y conectada con la naturaleza en otras.

Camino Portugués

Al igual que el Camino Francés, es una ruta adecuada para ciclistas de distinto nivel. Su trazado es accesible y su recorrido en su mayoría llano. Una alternativa perfecta para quienes prefieren realizar un camino más relajado y menos desafiante a nivel físico. También cuenta con buenas señalizaciones y servicios.

En su tramo más corto, el Camino Portugués comienza en Tui, y se puede hacer perfectamente en dos etapas de dificultad media. Una de 52,1 km, desde Tui a Pontevedra, y otra de 66,7 km, de Pontevedra a Santiago.

Es una opción que te permitirá disfrutar el Camino si no dispones de muchos días, rodando tanto por asfalto como por senderos.

Camino del Norte

El Camino del Norte es una de las rutas más complicadas y desafiantes. Indicado para ciclistas expertos, bien preparados, y con un nivel de destreza y resistencia alto. Está bien señalizado y es fácil orientarse.

Parte de Irún, y transcurre en su mayoría por la costa cantábrica, aunque también tiene tramos de montaña. Ofrece unos paisajes naturales y marítimos, con acantilados y playas, espectaculares. Y la posibilidad de conocer ciudades como San Sebastián, Bilbao o Santander.

Se completa llegando a Arzúa (A Coruña) en 814,7 km y consta de 14 etapas de dificultad media-alta, donde abundan los desniveles y el terreno irregular. Lo normal es destinar de 10 a 16 días, dependiendo del ritmo invertido, realizando una media de entre 50 y 80 kilómetros diarios.

Camino Primitivo

La ruta más antigua del Camino de Santiago también es conocida por su dureza. Se extiende por paisajes montañosos con desniveles pronunciados, senderos de fuertes pendientes y terrenos irregulares.

Es una travesía de un gran reto físico, que exige preparación, habilidad y un buen control de la bicicleta de montaña.

Está bien señalizada, pero puede haber algún tramo confuso. Hay menos servicios y alojamientos que en otras rutas.

El Camino Primitivo se inicia en Oviedo y tiene una extensión de 321,4 km hasta Santiago de Compostela. Consta de 6 etapas de dificultad media-alta, a las que se pueden destinar entre 5 y 8 días.

Otros caminos y alternativas para ciclistas son el Camino Sanabrés y el Camino Inglés.

El primero atraviesa paisajes variados de montaña y valles. Es más tranquilo y menos concurrido. Ofrece la posibilidad de explorar rutas alternativas menos conocidas, pero muy bonitas.

El segundo es apto para ciclistas de distintos niveles y transcurre por la costa gallega. Cuenta con una buena red de servicios y facilidades para los peregrinos.

La elección de la bicicleta

La correcta elección de la bicicleta para tu peregrinaje sobre dos ruedas será vital para garantizar tu comodidad y tu seguridad durante todo el Camino.

Existen distintos modelos de bicicletas a valorar dependiendo de la ruta que elijas y del tipo de terreno por el que vayas a pedalear.

Bicicletas de carretera



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Estas bicicletas están creadas para ser usadas por zonas asfaltadas, no en senderos irregulares.

En el Camino una gran parte de los recorridos transcurren por zonas de tierra o grava, pero siempre hay alternativas por asfalto. Se pueden tomar siguiendo los desvíos que se encuentran en muchos de los tramos señalizados con flechas amarillas.

Bicicletas Gravel



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Están diseñadas para ofrecer comodidad en largas distancias, donde se alternan distintas superficies como el asfalto y la montaña.

El Camino Francés y el Camino Portugués tienen numerosos caminos anchos, bien mantenidos, y en ellos es posible circular con un bicicleta de estas características. Es más eficiente en pistas forestales, caminos de grava compacta, senderos no técnicos y carreteras secundarias. Más aerodinámica y con menor resistencia a la rodadura que una de montaña.

Bicicletas de montaña o Mountain Bike (MTB)



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Son la elección idónea para aquellos bicigrinos que quieren hacer alguna ruta más difícil, como el Camino del Norte o el Camino primitivo.

Están indicadas para terrenos técnicos, con piedras, raíces y descensos más dificultosos. Este tipo de bicicletas con suspensión y neumáticos anchos, proporcionan un mejor control, y una mayor estabilidad y seguridad en superficies irregulares y áreas montañosas.

Bicicletas eléctricas



Foto de wayhomestudio

Han ido ganando popularidad porque ofrecen la ventaja de recorrer largas distancias y afrontar tramos complicados de montaña con menos esfuerzo. Una alternativa atractiva para las personas que no están muy preparadas o quieren realizar el Camino relajadamente.

Pero también tienen alguna desventaja. Por una lado, la carga eléctrica regular necesaria para su funcionamiento, requiere una mayor planificación de las paradas. Es esencial conocer los puntos donde es posible realizar la recarga de la batería. Por otro lado, el peso de la propia bicicleta y el peso extra de la batería puede condicionar su manejo en zonas complicadas.

Antes del inicio de la experiencia, es fundamental realizar una puesta a punto de la bicicleta elegida para asegurar que está en condiciones de afrontar el Camino:

Hacer una revisión de los neumáticos, comprobando que no están desgastados o bajos de presión.

Comprobar que los frenos no fallan.

Ajustar el manillar y el sillín a la altura adecuada.

Revisar la cadena y los engranajes y verificar que funcionan correctamente, con suavidad.

Además, hay que preparar un kit básico de herramientas para solucionar cualquier imprevisto durante la travesía. Debe incluir una mini bomba de aire portátil, parches para reparar pinchazos y un juego de herramientas con lo esencial para realizar ajustes rápidos (llave para pedales, llave multiherramienta, bridas, palanca para desmontar cubiertas, etc.)

Preparación con la bicicleta antes del Camino





Foto de wayhomestudio



Tanto si decides realizar el Camino de Santiago a pie, como si lo haces en bicicleta, la preparación física previa es totalmente necesaria para disfrutar mejor de la experiencia, prevenir lesiones y disminuir la fatiga.

Si tu “compañera” de viaje tiene dos ruedas, el entrenamiento debes realizarlo con ella unos meses antes del inicio de la aventura. También es conveniente que entrenes con el equipaje, o la misma carga que llevarás en la bici, para ir adaptándote al esfuerzo adicional de ir con peso.

Empieza eligiendo rutas de entrenamiento con unas características parecidas a las que te encontrarás en el recorrido. Rueda por diversos tipos de terreno.

Después, realiza salidas cortas para ir aumentándolas en distancia gradualmente.

Si quieres mejorar tu resistencia y tu estado de forma, los ejercicios de alta intensidad en intervalos y el entrenamiento de fuerza para las piernas y el core, serán de gran ayuda.

La planificación de las etapas

Al dividir las etapas, lo primero que tienes que tener en cuenta es el estado físico con el que llegarás al comienzo del Camino. Así como el tiempo que destinarás a realizarlo. La planificación no será igual para un ciclista experimentado que para un principiante.

Por lo general, en bicicleta se suelen recorrer en torno a 60-80 km al día, con una media de entre 11-13 km a la hora. Aunque estos datos estarán condicionados por el nivel de cansancio, el número de paradas que hagas y las condiciones meteorológicas.

Es conveniente conocer muy bien las características de la ruta elegida y los distintos tipos de terreno que caracterizarán cada etapa. Habrá algunas más difíciles, que sean auténticos rompepiernas e impidan mantener un ritmo constante, y otras que sean más fáciles y llevaderas.

Se recomienda organizar todos los trayectos sobre un mapa, considerando el tiempo previsto para descansar.

Una buena planificación previa, como la que puedes realizar a través de nuestra herramienta “Planificar mi Camino”, te permitirá hacer ajustes en menos tiempo y logrará que tu recorrido sea más fluido.

Organización del equipaje en la bici





Foto de frimufilms



Una de las ventajas de hacer el Camino en bicicleta es no cargar con la mochila en la espalda. El equipaje se reparte en distintas alforjas distribuidas por peso, lo que ayuda a mantener la estabilidad de la bicicleta y permite un pedaleo más cómodo y eficiente.

Existen distintos tipos de alforjas o bolsas de viaje:

Alforjas traseras: se suelen colocar dos en la parte posterior de la bicicleta para que el peso esté equilibrado, aunque también puede ser solo una, más cargada, sin que esto afecte mucho al manejo.

Su capacidad puede variar entre 20 y 50 litros, en función de la cantidad de equipaje que se necesite. Un camino de muchos días, o en meses fríos, requerirá de una alforja de tamaño más grande que la de una escapada de pocos días.

Alforjas delanteras: de tamaño menor, su capacidad suele rondar entre los 10 y 20 litros. Para no desestabilizar la bicicleta deben colocarse dos, con un peso y un volumen similar.

Normalmente se suelen utilizar para transportar peso extra o algunos artículos o prendas que se necesitan a menudo durante el recorrido.

Bolsa de manillar: con un volumen de 5 a 10 litros y de fácil acceso, es perfecta para guardar objetos pequeños y ligeros como el móvil, la cartera con la documentación, el mapa con la información de la ruta elegida o algún snack.

Bolsa triángulo con hombrera: de tamaño pequeño, es ideal para transportar el kit básico de herramientas. Se coloca debajo de la barra del sillín.

Si hace un tiempo que te ronda por la mente realizar el Camino de Santiago en bicicleta, deja de buscar excusas y ponte a organizarlo ¡ya!

Siente la libertad de pedalear con un propósito, en una aventura única e incomparable que no olvidarás.