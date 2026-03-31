Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Donejakue bidea bizikletaz
2026/03/31
Donejakue Bidea bizikletaz egitea alternatiba herrikoia da zeharkaldia beste erritmo batean esperimentatu, magiari uko egin gabe, nahi duten pertsonentzat. Ikuspegi hunkigarria eta guztiz desberdina ematen du, eta gero eta erromes gehiago iristen dira Santiagora pedalei eraginez.
Txirrindulari aditua edo hasiberria izan, ondo prestatuta egon behar duzu bidaia hasi aurretik, etapa asko harrizko bideetatik, asfaltatu gabekoetatik, eta igoera eta jaitsierak dituzten tarteetatik igarotzen baitira.
Artikulu honetan, zure balentria bi gurpilen gainean prestatzeko beharko duzun oinarrizko informazio guztia zure eskura izatea nahi dugu. Aholku praktikoak eta gomendatutako ibilbideak, bizikletaren hautaketa, etapen planifikazioa edo ekipajearen antolaketa bezalako gaiak landuko ditugu. Ez galdu ezer!
Donejakue Bidea bizikletaz: hasierako oharrak
Bizikleta bat Bidean garraiobide gisa erabiltzeko, oinez doazen erromesek ez bezalako ikuspegi batetik bizi behar da. Eta aukera horrek alde onak eta txarrak ditu, eta komeni da argi izatea zer datorkizun jakiteko.
Alde batetik, bizikletak aukera emango dizu askoz azkarrago mugitzeko eta tarte handiagoak epe laburragoan betetzeko. Leku iristezinetara oinez iritsi ahal izango zara, eta zure ibilbidetik kanpo ezagutu nahi dituzun hurbileko inguruneak esploratu ahal izango dituzu. Bisitatzen dituzun herrietan ere mugitu ahal izango zara esfortzurik egin gabe, eta kalitatezko denbora gehiago eskaini.
Bestalde, abiadurak eta martxan zauden bitartean bidean kontzentratzeak eragina izan dezakete zure ingurunearekiko loturan. Paisaiari buruzko xehetasunak alde batera uztea, patxadaz ibilita askoz hobeto ikusiko zenituzkeelako.
Oinez, gainera, errazagoa da beste erromesekin elkarrekintzan aritzea, sentsazioak trukatzea eta harremanak sortzea.
Urteko sasoirik onenak Bidea bizikletaz egiteko
Esperientzian eragina izango duen alderdi garrantzitsuenetako bat Bidea hasteko aukeratutako urteko garaia da.
Klima-baldintzak asko aldatzen dira hilabeteen arabera, eta bizikletarekin ibiltzeko, urtarorik egokienak udaberria eta udazkena dira.
Indarguneak? tenperatura epelak, euria egiteko probabilitate txikiagoa, bideak errazago ibiltzeko, eta erromes gutxiago, lasaitasun handiagoz gozatzeko.
Gainera, naturak posta-ingurune bat eskaintzen du bi urtaroetan. Loreak eta landaredi berdea udaberrian, eta hostoen kolore gorrixka, marroi eta hori politak udazkenean. Bere paisaia urreztatuak eta argi leun eta epelagoa.
Uda eta negua erronka dira.
Uztailean eta abuztuan bero izugarria egin dezake. Errazagoa da deshidratazioa eta akidura sentitzea. Halaber, hilabete horietan pilatzen da jende gehien, eta horrek zaildu egiten du aterpetxeetako ostatua eta ibilbideetako zirkulazioa. Alde horretatik, garrantzitsua da jakitea 20:00ak arte, oinez iristen diren erromesek lehentasuna dutela ostatu hartzeko.
Neguan, tenperatura baxuek eta euria eta elurra egiteko probabilitateak bidezidorretan eragina izan dezakete, zailagoak eta arriskutsuagoak bihurtuz. Hilabete horietan argi gutxiago izaten da, eta beharrezkoa da etapa bakoitza xehetasunez planifikatzea eta eguraldiaren iragarpena maiz kontsultatzea, gerta daitezkeen aldaketetarako prest egoteko.
Txirrindularientzako Bidearen ibilbiderik onenak
Freepik-en argazkia
Gaur egun, Bideko ibilbide asko bizikletentzat egokituta daude. Txirrindulariei laguntzeko azpiegitura bat dago, ondo seinaleztatutako bideak, zerbitzuak eta esperientzia errazten duten aterpetxeak dituena.
Kontua da zure baldintza fisikoetara eta zure trebetasun-mailara hobekien egokitzen den ibilbidea aukeratzea.
Gure Donejakue Bideko gidan bizikletaz egiteko bideei buruzko informazio zehatza dugu, baina, ondoren, maila desberdinetako bizikletazaleentzako ibilbide aipagarri batzuk eta haien ezaugarri nagusiak azalduko ditugu.
Bide Frantsesa
Santiagoko biderik ezagunena eta erabiliena da, baita txirrindularien artean ere. Maila guztietarako egokia da, eta bereziki gomendagarria hasiberrientzat, azpiegitura ona eskaintzen baitu eta oso ongi seinaleztatua.
Bide Frantsesa Frantziako Port-eko Donibane Garazin hasten da, eta Somport-etik has daiteke, Pirinioetan. Guztira 939,7 km dira, zailtasun ertain-handiko 16 etapatan banatuta. 10 eta 14 egun bitartean osatu daiteke, egunean 50 eta 80 kilometro arteko batez bestekoarekin.
Ibilbideak zati lauagoak eta igoera eta jaitsiera tarteak uztartzen ditu. Asfaltoan barrena bidexkak egoera onean eta landa-bideetan barrena. Aniztasun hori dela eta, ezin hobea da eremu batzuetan errodaje leunagoa esperimentatzeko, eta beste batzuetan, berriz, esperientzia zorrotzagoa eta naturarekin lotuagoa.
Portugalgo Bidea
Frantziako Bidea bezala, maila desberdineko txirrindularientzako ibilbide egokia. Trazatua irisgarria da, eta ibilbidea laua, gehienbat. Aukera ezin hobea da maila fisikoan bide lasaiagoa eta desafiatzaileagoa egin nahi dutenentzat. Horrez gain, seinaleztapen eta zerbitzu onak ditu.
Zatirik motzenean, Portugalgo Bidea Tuin hasten da, eta oso ondo egin daiteke zailtasun ertaineko bi etapatan. Bata 52,1 km-koa, Tuitik Pontevedrara, eta bestea 66,7 km-koa, Pontevedratik Santiagora.
Aukera horri esker, Bidea gozatu ahal izango duzu egun askorik ez baduzu, asfaltoan nahiz bidexketan zehar ibiliz.
Iparraldeko bidea
El Iparraldeko bidea biderik zailenetako eta zailenetako bat da. Txirrindulari adituentzat egokia, ondo prestatuak eta trebetasun- eta erresistentzia-maila altukoak. Ondo seinaleztatuta dago eta orientatzea erraza da.
Irundik abiatzen da, eta Kantauriko kostaldetik igarotzen da gehienbat, nahiz eta mendi-zati batzuk ere badituen. Paisaia natural eta itsasokoak eskaintzen ditu, labar eta hondartzekin, ikusgarriak. Eta Donostia, Bilbo edo Santander bezalako hiriak ezagutzeko aukera.
Arzuara (A Coruña) iristen da 814,7 km-tan eta zailtasun ertain-altuko 14 etapa ditu, desnibelak eta lur irregularra ugari. Normalena 10-16 egun ematea da, inbertitutako erritmoaren arabera, egunean 50 eta 80 kilometro arteko batez bestekoa eginez.
Jatorrizko bidea
Donejakue bideko ibilbiderik zaharrena ere gogorra delako da ezaguna. Desnibel handiak, malda handiko bidezidorrak eta lursail irregularrak dituzten mendi-paisaietan zehar hedatzen da.
Erronka fisiko handiko zeharkaldia da, eta prestakuntza, trebetasuna eta mendiko bizikletaren kontrol egokia eskatzen ditu.
Ondo seinaleztatuta dago, baina tarteren bat egon daiteke nahasita. Beste ibilbide batzuetan baino zerbitzu eta ostatu gutxiago dago.
Bide Primitiboa Oviedon hasten da, eta 321,4 km luze da, Santiago de Compostelaraino. Zailtasun ertain-handiko 6 etapa ditu, eta 5 eta 8 egun bitartean erabil daitezke.
Txirrindularientzako beste bide eta aukera batzuk dira Sanabresko bidea eta Bide ingelesa.
Lehenak mendietako eta bailaretako paisaia anitzak zeharkatzen ditu. Lasaiagoa da eta jende gutxiago biltzen du. Hain ezagunak ez diren baina oso politak diren ibilbide alternatiboak esploratzeko aukera eskaintzen du.
Bigarrena maila ezberdinetako txirrindularientzat egokia da eta Galiziako kostaldetik igarotzen da. Erromesentzako zerbitzu eta erraztasun sare ona du.
Bizikleta aukeratzea
Bi gurpilen gaineko erromesaldirako bizikleta ondo aukeratzea funtsezkoa izango da Bide osoan zure erosotasuna eta segurtasuna bermatzeko.
Hainbat bizikleta-eredu daude, eta hautatzen duzun ibilbidearen eta pedalei eragingo diezun lur-motaren arabera baloratu behar dira.
Errepideko bizikletak
Argazkia: ArthurHidden
Bizikleta hauek gune asfaltatuetan erabiltzeko sortuak daude, ez bidezidor irregularretan.
Bidean ibilbideen zati handi bat lurrezko edo legarrezko eremuetatik igarotzen da, baina beti daude alternatibak asfaltoz. Gezi horiz seinaleztatutako zati askotan dauden desbideratzeei jarraituz har daitezke.
Gravel bizikletak
Freepik-en argazkia
Distantzia luzeetan erosotasuna eskaintzeko diseinatuta daude, non azalera desberdinak txandakatzen diren, hala nola asfaltoa eta mendia.
Frantziako Bideak eta Portugalgo Bideak bide zabal ugari dituzte, ondo mantenduak, eta horietan posible da horrelako bizikleta batekin ibiltzea. Eraginkorragoa da baso-pistetan, legar trinkoko bideetan, bidexka ez-teknikoetan eta bigarren mailako errepideetan.Mendiko batek baino aerodinamika handiagoa du eta erresistentzia txikiagoa du errodadurarekiko.
Mendiko bizikletak edo mendiko bizikletak (MTB)
Freepik-en argazkia
Aukera ezin hobea dira ibilbide zailagoren bat egin nahi duten bizikletazaleentzat, hala nola Iparraldeko Bidea edo Bide Zaharra.
Lur teknikoetarako egokiak dira, eta harriak, sustraiak eta jaitsierak zailagoak dira. Esekidura eta pneumatiko zabalak dituzten bizikleta hauek kontrol hobea eta egonkortasun eta segurtasun handiagoa eskaintzen dute gainazal irregularretan eta mendi inguruetan.
Bizikleta elektrikoak
Wayhomestudio-ren argazkia
Gero eta ezagunagoak dira, distantzia luzeak egiteko eta mendi-zati zailei ahalegin gutxiagorekin aurre egiteko abantaila eskaintzen dutelako. Alternatiba erakargarria da oso prestatuta ez dauden edo Bidea lasai egin nahi duten pertsonentzat.
Baina desabantailaren bat ere badute. Batetik, funtzionatzeko behar duen karga elektriko erregularrak, geldialdien plangintza handiagoa eskatzen du. Ezinbestekoa da bateria non karga daitekeen jakitea. Bestetik, bizikletaren beraren pisuak eta bateriaren aparteko pisuak eremu zailetan erabiltzea baldintza dezake.
Esperientzia hasi aurretik, ezinbestekoa da aukeratutako bizikleta prest jartzea , Bideari ekiteko moduan dagoela ziurtatzeko:
- Pneumatikoak aztertu, higatuta edo presio baxuarekin ez daudela egiaztatuz.
- Balaztek huts egiten ez dutela egiaztatzea.
- Eskulekua eta jarlekua altuera egokian doitzea.
- Aztertu katea eta engranajeak, eta egiaztatu behar bezala funtzionatzen dutela, leuntasunez.
Gainera, tresnen oinarrizko kit bat prestatu behar da, ibilaldian gerta daitekeen edozein ustekabeko konpontzeko. Aire-ponpa eramangarri txiki bat, ziztadak konpontzeko adabakiak eta doikuntza azkarrak egiteko funtsezkoa den erreminta-sorta bat (pedaletarako giltza, erreminta anitzeko giltza, bridak, estalkiak desmuntatzeko palanka, etab.) izan behar ditu
Bizikletarekin prestatzea, Bidearen aurretik
Wayhomestudio-ren argazkia
Donejakue bidea oinez edo bizikletaz egitea erabakitzen baduzu, aurretiko prestakuntza fisikoa guztiz beharrezkoa da esperientziaz hobeto gozatzeko, lesioei aurrea hartzeko eta nekea gutxitzeko.
Zure bidaideak” bi gurpil baditu, berarekin egin behar duzu entrenamendua abentura hasi baino hilabete batzuk lehenago. Halaber, komenigarria da ekipajearekin edo bizikletan eramango duzun karga berarekin entrenatzea, pisuarekin joateko ahalegin gehigarrira egokitzen joateko.
Hasteko, aukeratu itzazu ibilbidean aurkituko dituzun antzeko ezaugarriak dituzten entrenamendu-ibilbideak. Hainbat lur-motatatik egiten du gurpila.
Ondoren, irteera laburrak egiten ditu, pixkanaka urrunduz joateko.
Zure erresistentzia eta zure sasoi egoera hobetu nahi baduzu, tarteetan intentsitate handiko ariketak eta hanketarako eta corerako indar entrenamendua oso lagungarriak izango dira.
Etapen plangintza
Etapak banatzean, kontuan hartu behar duzun lehenengo gauza da bidearen hasierara iristeko izango duzun egoera fisikoa. Eta zenbat denbora beharko duzun hori egiteko. Planifikazioa ez da berdina izango eskarmentu handiko txirrindularientzat eta hasiberrientzat.
Oro har, bizikletaz egunean 60-80 km inguru egiten dira, eta, batez beste, 11-13 km egiten dira orduko. Hala ere, datu horiek neke-mailaren, egiten dituzun geldialdien eta eguraldiaren araberakoak izango dira.
Komeni da oso ondo ezagutzea hautatutako ibilbidearen ezaugarriak eta etapa bakoitzaren ezaugarri izango diren lur-motak. Batzuk zailagoak izango dira, benetako buruhausteak eta erritmo konstantea mantentzea eragozten dutenak, eta beste batzuk errazagoak eta eramangarriagoak.
Ibilbide guztiak mapa baten gainean antolatzea gomendatzen da, atseden hartzeko aurreikusitako denbora kontuan hartuta.
Aldez aurreko plangintza on batek, “Planifikatu nire bidea” tresnaren bidez egin dezakezunaren modukoak, aukera emango dizu denbora gutxiagoan doikuntzak egiteko, eta zure ibilbidea arinagoa izango da.
Bagajearen antolaketa bizikletan
Frimufilms-en argazkia
Bidea bizikletaz egitearen abantailetako bat motxila bizkarrean ez eramatea da. Ekipajea hainbat zakutotan banatzen da, pisuaren arabera. Horri esker, bizikletaren egonkortasunari eusten zaio, eta pedalkada erosoagoa eta eraginkorragoa izaten da.
Hainbat zakuto-mota edo bidaia-poltsa daude:
- Atzeko zakutoak: bi jarri ohi dira bizikletaren atzeko aldean, pisua orekatuta egon dadin, nahiz eta bat bakarrik ere izan daitekeen, kargatuagoa, horrek maneiuan eragin handirik izan gabe.
Edukiera 20 eta 50 litro artekoa izan daiteke, behar den ekipaje kopuruaren arabera. Egun askoko bidea egiteko, edo hilabete hotzetan, egun gutxiko ihesaldia baino tamaina handiagoko alforja beharko da.
- Aurreko zakutoak: tamaina txikiagokoak, 10 eta 20 litro arteko edukiera izaten dute. Bizikleta ez ezegonkortzeko, bi jarri behar dira, antzeko pisu eta bolumenarekin.
Normalean, aparteko pisua edo ibilbidean zehar maiz behar izaten diren zenbait gai edo jantzi garraiatzeko erabiltzen dira.
- Eskuleku-poltsa: 5-10 litroko bolumena du, eta erraz sar daiteke. Ezin hobea da objektu txiki eta arinak gordetzeko, hala nola mugikorra, kartera dokumentazioarekin, aukeratutako ibilbidearen informazio-mapa edo mokaduren bat.
- Poltsa triangeluduna sorbaldarekin: txikia da, eta ezin hobea da oinarrizko erreminta-kita garraiatzeko. Jarlekuko barraren azpian jartzen da.
Aspaldi honetan Donejakue Bidea bizikletaz egitea bururatzen bazaizu, utzi aitzakiak bilatzeari eta hasi antolatzen!
Sentitu helburu batekin pedalei eragiteko askatasuna, ahaztuko ez duzun abentura paregabe eta paregabe batean.