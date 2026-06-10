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Els 12 errors de pelegrí novençà que has d'evitar en el teu primer Camí de Santiago
10/06/2026Imagen: Richard REVEL
El camí de Sant Jaume és una aventura extraordinària que combina desafiaments, bellesa natural, espiritualitat, cultura i història. Cada any, milers de pelegrins es llancen a viure aquesta experiència transformadora, a la recerca de desconnexió i superació personal.
No obstant això, existeixen una sèrie d'errors de pelegrí novençà que poden aombrar i afectar la travessia. Hem recopilat els més comuns perquè els tinguis molt presents i puguis evitar qualsevol inconvenient.
Els errors de pelegrí novençà més freqüents
A vegades, fallades remeiables poden passar factura durant el Camí. El desconeixement, la falta de previsió o d'organització poden convertir un gran viatge en una experiència més complicada del necessari. Però no et preocupis i atenció al que segueix, perquè si estàs preparant el teu Camí, t'interessa, i molt.
Error 1: No planificar bé tot el Camí prèviament, i amb flexibilitat
Foto de Porapak Apichodilok
Encara que anar a l'aventura et sembli el més excitant, és un error. És millor saber per endavant què t'espera en la ruta. En quins punts pots parar si estàs cansat, en quins pots trobar una farmàcia o un supermercat per a comprar provisions, etc.
Una altra fallada important és establir un nombre tancat de dies en dates exactes i amb etapes molt definides. Si sorgeixen problemes físics o meteorològics, que t'obliguin a baixar el ritme, o fins i tot a parar la marxa, la teva planning “ideal” pot anar-se al trast. Cal entendre que els imprevistos també formen part del viatge i convé estar preparat per a ajustar l'itinerari.
Error 2: Triar una ruta inadequada, que sigui massa exigent per a tu
Foto de Clayton Leite
Quan comencis a organitzar la teva peregrinació és fonamental que consultis tota la informació disponible sobre les diferents rutes oficials i les seves característiques principals.
Si ets primerizo o primeriza, i no estàs molt preparada físicament per a caminar diversos dies molts quilòmetres, pots començar fixant-te en aquelles rutes que siguin més planes o que et permetin fer etapes més curtes, i que comptin amb més serveis i albergs.
Una mala elecció pot convertir les teves vacances en una odissea. La nostra Guia pràctica del Camí de Santiago et brindarà tota la informació d'interès per a poder triar amb seguretat i sense por d'equivocar-te.
Error 3: No arribar al començament de l'aventura amb la preparació física correcta
Foto de VANNGO Ng
Has d'entrenar per al Camí. El teu cos ha d'acostumar-se a caminar distàncies llargues, durant hores, i diversos dies consecutius.
Prepara't replicant de la manera més fidel les condicions que et pots trobar ja immers en la travessia.
Marxa per senderes planes, per trams amb pendents, i fes-ho, tant en dies de bon temps i amb calor, com en dies dolents, amb pluja, vent o fred. Comença amb sortides curtes i més senzilles, per a anar augmentant les distàncies i la intensitat.
Usa el calçat i els mitjons amb els quals caminaràs, i porta a l'esquena la motxilla amb un pes similar al que hauràs de portar, però ves-te incrementant-lo a poc a poc.
Error 4: No reservar l'allotjament amb antelació
Foto de Ketut Subiyanto
Fa anys no era forassenyat aventurar-te a fer el Camí sense realitzar una reserva prèvia, perquè era fàcil trobar allotjament. Avui dia, la popularitat que ha adquirit a nivell internacional, fa pràcticament impossible donar amb una cosa lliure en rutes com el Camí Francès o el Camí Portuguès, sobretot en temporada alta.
Intenta reservar els albergs, hostals o hotels amb antelació, quan estiguis en plena planificació del viatge. No deixis res a l'atzar i gana en tranquil·litat.
Error 5: Ignorar els possibles canvis en el temps i no portar la roba adequada
Foto d'Anton Kudryashov
El clima i el temps pot variar molt durant el Camí i has d'estar preparat per a afrontar el que vingui.
En aquest sentit, és important quin pensis molt bé què incloure en el teu equipatge. No fiquis peces que siguin massa abrigades per a l'estiu o fines per a l'hivern, i no oblidis portar roba impermeable per si plou.
A l'hivern funciona molt bé vestir-se per capes. En concret tres. Una capa interior, que sigui una samarreta tèrmica, una altra intermèdia, com un folre polar, i una última exterior i més abrigada, com un plumífer.
A l'estiu amb una capa sol ser més que suficient. La peça que triïs ha de ser lleugera, tècnica, que absorbeixi la suor i et mantingui sec i fresc alhora. Les samarretes de cotó no són una bona alternativa.
Quant al calçat, convé triar amb criteri. Unes botes altes i robustes poden ser perfectes per a mantenir els peus secs i abrigats a la tardor i hivern. No obstant això, durant els mesos d'estiu, resultaran molt incòmodes perquè reescalfaran els peus i els faran suar.
Amb temperatures altes, l'opció més recomanable són les sabatilles de trekking transpirables. Més lleugeres i flexibles que les botes de senderisme.
Error 6: Portar una motxilla que pesi massa
Foto d'Alex Moliski
Ficar coses en la motxilla "per si de cas", és un error de manual entre els principiants.
La motxilla ha de ser el més lleugera possible, evita sobrecarregar-la. Sobretot, perquè si necessites alguna cosa, podràs adquirir-ho als pobles pels quals passaràs durant el trajecte.
El que incloguis en la teva motxilla no ha de superar el 10% del teu pes corporal. Recorda-ho!
Error 7: Estrenar calçat just a l'inici de l'aventura
Foto de Noel Ross
Si vols evitar lesions doloroses com a butllofes i rascades als teus peus, no estrenis les teves botes o les teves sabatilles de trekking en el mateix Camí.
Compra el calçat amb antelació, i usa'l mentre estiguis entrenant abans del viatge. L'ideal és que ja estigui adaptat als teus peus.
Posar-te uns mitjons de qualitat que siguin transpirables, i si pot ser sense costures, també serà un recurs de prevenció i protecció perfecte.
Error 8: Seguir el ritme d'uns altres en lloc d'escoltar el teu cos
Foto de Thanh Lloen
El Camí és exclusiu de cadascun i per això has de fer-lo al teu propi ritme.
Tothom no arriba a l'inici de la peregrinació amb la mateixa condició física, ni amb el mateix nivell d'aguant.
Tractar d'anar massa ràpid, o no fer a penes descansos per a evitar quedar-te ressagat del grup, pot ser esgotador i causar-te alguna lesió. D'altra banda, baixar el teu ritme perquè la teva companyia va més lenta, també pot ser frustrant.
Si el teu ritme difereix del dels altres, queda en algun punt concret de l'etapa per a menjar, o en l'alberg en acabar.
El Camí no és una carrera que cal guanyar, sinó un recorregut per a gaudir plenament el viatge. Escolta sempre els senyals que t'envia el teu cos.
Error 9: Descurar les pertinences
Foto de The Duluwa🇳🇵
El Camí és segur, però això no ha de rebaixar el nivell d'alerta amb les teves pertinences de més valor (cartera amb diners i documentació, mòbil o la càmera fotogràfica). Porta-les en un lloc separat i accessible com una ronyonera o una bandolera per a tenir-les sempre a mà.
Error 10: No matinar massa
Foto de Francesco Ungaro
La mandra a l'hora d'aixecar-te del llit, pot ser un problema.
Els mesos d'estiu, en les hores centrals del dia, sol fer una calor abrasadora. Si t'agafa en plena caminada, pot ser esgotador i més dur seguir endavant.
A la fi de tardor o hivern els dies són més curts i hi ha menys hores de llum. Això pot obligar-te a portar un ritme més exigent per a arribar de dia al final de les etapes.
Per contra, matinar només té avantatges. Arribar sobre el migdia al final de cada etapa et donarà temps per a dutxar-te sense aclaparaments, menjar amb calma i descansar. També et permetrà gaudir de la tarda fent alguna cosa de turisme pels voltants.
Error 11: Obsessionar-se amb caminar i caminar fins a complir l'etapa diària
Foto de jiang hua
Gaudeix de l'espectacle paisatgístic que ofereix el Camí en cada pas. Para't, respira, observa, sent, mira bé al teu voltant.
Interactua amb altres pelegrins, comparteix històries, vivències i recomanacions. La socialització és molt important en l'experiència.
Guarda records en la teva memòria i immortalitza també molts moments. Tornar a ells i recordar com et senties en aquests instants, quan hagi passat un temps des que vas completar la peregrinació, serà una cosa màgica.
Error 12: No respectar l'entorn, ni a la comunitat
Foto de Karim Ayman
Mantingues nets les senderes i no deixis escombraries. Cuida la naturalesa. No molestis als animals que et trobis. No envaeixis propietats alienes, (les dels veïns que viuen en els voltants del Camí), ni generis desperfectes.
Respecta a altres pelegrins en els espais comuns dels albergs. No deixis tirades les teves pertinences o la teva motxilla en el mitjà de l'habitació, en la cuina o en el bany.
Hi ha moltes persones que realitzen el Camí amb un sentit religiós. S'amable i respecta també els seus temps, si veus que en un moment donat es posen a orar.
La teva actitud pot influir tant en la teva experiència, com en la dels altres. A la teva mà està que resulti agradable. Ajuda i fa costat a uns altres que passin per un moment de cansament o descoratjament.
El respecte per la naturalesa i pels altres pelegrins, no és només un acte d'educació o cortesia, sinó una manera de connectar amb l'essència del viatge que punts han emprès al llarg dels segles.
Els pelegrins novençans tenen la sort de descobrir el Camí per primera vegada, amb una mirada emocionant i nova. No permetis que errors fàcils d'evitar entelin la teva experiència. Segueix aquests consells, planifica amb sentit comú, i marca la diferència entre sofrir el Camí o gaudir cada pas mentre avances fins a Santiago.