Unha vez en marcha

O risco de accidente, no noso caso lesión, será do 100%. O refrán "camiña como un vello e chegarás como un mozo" é o mellor consello que pode recibir un peregrino profano.

Durante o tres primeiras xornadas non é recomendable percorrer máis de 20 quilómetros ao día. Desaparecidas as agujetas e as molestias iniciais pódese aumentar o número de quilómetros progresivamente até os 30 ó máis por xornada, pero unha boa media son 25 quilómetros por día.

No Camiño abundan os deportistas que se atreven con camiñadas de 40 e 45 quilómetros diarios, aínda que algúns deles son vítimas das temidas tendinites. As máis frecuentes son as do tendón peroneo e as do talón de Aquiles. Para previr posibles lesións hai que realizar unha sinxela táboa de estiramentos antes de andar e ao finalizar o exercicio, sobre todo estirar as pernas (ínguas, cuádriceps e xemelgos), as costas, as lumbares e os ombreiros. O best seller dos estiramentos é a obra 'Estirándose', de Bob Anderson.