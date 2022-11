Planificación previa

Coñecer de antemán os pobos a visitar, as súas tradicións, as comarcas e a paisaxe, é gratificante e fará máis proveitoso a viaxe.

EROSKI Consumer ofrece nesta guía, a Guía do Camiño de Santiago de EROSKI Consumer, e de forma gratuíta, os principais itinerarios xacobeos de España coas súas etapas, albergues, percorrido, altimetría e fotografías.

É moi recomendable acudir a unha Asociación de Amigos do Camiño de Santiago - en España hai máis de 50 repartidas en case todas as provincias- cuxos socios achegan desinteresadamente información e consellos. Nas súas sedes pódese adquirir a credencial. Este é un documento que serve de salvoconducto e inclúe unhas casas que se deben selar polo menos unha vez ao día, xa sexa no albergue, nun establecemento ou nunha igrexa. É indispensable levala si deséxase pasar a noite en albérguelos de peregrinos públicos e nalgúns privados. Unha vez na Oficina do Peregrino de Santiago serve para testemuñar que se realizou a peregrinación e obter a Compostela.