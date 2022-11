Albergue do Salvador de Oviedo

C/ Leopoldo Alás, 20

Oviedo 985 22 85 25 www.caminosantiagoastur.com

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación Astur Leonesa de Amigos do Camiño de Santiago

Persoa encargada de atender o albergue: Pablo Sánchez

Observacións: Trátase dun local cuns 600 metros cadrados de superficie no que se poden acoller a 50 persoas. Son unhas instalacións amplas e luminosas. Está situado a uns 800 mt da Praza da Catedral. O albergue é tamén, desde 2012, a sede da Asociación Astur Leonesa de Amigos do Camiño de Santiago. Para aquelas persoas que non pasen a noite no albergue e que queiran solicitar información sobre o Camiño ou obter a credencial hai un horario preferente de atención de 18:00 a 21:00. Cerca do albergue, no bar David´s, pódense deixar as mochilas antes da apertura. A súa localización está indicada nun mapa na mesma porta do albergue. Hai fundas de almofada e de colchón para aqueles peregrinos que as soliciten.