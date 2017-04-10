Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Primitivo Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue do Salvador de Oviedo

Dispoñible sen conexión
630
0
Albergue de peregrinos el salvador

C/ Leopoldo Alás, 20
Oviedo

985 22 85 25

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación Astur Leonesa de Amigos do Camiño de Santiago

Persoa encargada de atender o albergue: Pablo Sánchez

Observacións: Trátase dun local cuns 600 metros cadrados de superficie no que se poden acoller a 50 persoas. Son unhas instalacións amplas e luminosas. Está situado a uns 800 mt da Praza da Catedral. O albergue é tamén, desde 2012, a sede da Asociación Astur Leonesa de Amigos do Camiño de Santiago. Para aquelas persoas que non pasen a noite no albergue e que queiran solicitar información sobre o Camiño ou obter a credencial hai un horario preferente de atención de 18:00 a 21:00. Cerca do albergue, no bar David´s, pódense deixar as mochilas antes da apertura. A súa localización está indicada nun mapa na mesma porta do albergue. Hai fundas de almofada e de colchón para aqueles peregrinos que as soliciten.

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada Etapa 1

Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada

km 30,5
Tempo 08H 00’
Dificultade alta
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Así ven os peregrinos o Albergue do Salvador de Oviedo

Ver todo

Envía túas fotografías!