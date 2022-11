Alberg d'El Salvador d'Oviedo

C/ Leopoldo Alás, 20

Oviedo 985 22 85 25 www.caminosantiagoastur.com

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació Astur Lleonesa d'Amics del Camí de Santiago

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pablo Sánchez

Observacions: Es tracta d'un local amb uns 600 metres quadrats de superfície en el qual es poden acollir a 50 persones. Són unes instal·lacions àmplies i lluminoses. Està situat a uns 800 mt de la Plaça de la Catedral. L'alberg és també, des de 2012, la seu de l'Associació Astur Lleonesa d'Amics del Camí de Santiago. Per a aquelles persones que no pernoctin en l'alberg i que vulguin sol·licitar informació sobre el Camí o obtenir la credencial hi ha un horari preferent d'atenció de 18.00 a 21.00. Prop de l'alberg, en el bar David´s, es poden deixar les motxilles abans de l'obertura. La seva ubicació està indicada en un mapa en la mateixa porta de l'alberg. Hi ha fundes de coixí i de matalàs per a aquells pelegrins que les sol·licitin.