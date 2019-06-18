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Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada
Jornada còmoda per al primer dia, trajecte homogeni.
Informació sobre l’etapa 1: Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada
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L’itinerari
Avís: L'alberg de Grau tanca des de finals d'octubre a març.
- Km 0. Oviedo (Tots els serveis)
Seguint el deixant que Alfons II el Cast i el seu seguici van deixar, allà pel segle IX, en el seu camí cap al recentment descobert sepulcre de l'Apòstol Santiago el Major, comencem la peregrinació des de la catedral de San Salvador. Cap a l'esquerra, pel carrer Schultz, part el Camí Primitiu; cap a l'altra adreça s'encamina el Camí del Nord o de la Costa. Seguint les petxines de bronze que adornen el paviment (una senyalització vertical hagués ajudat més, sens dubte), girem a la dreta al carrer Schultz pel carrer Sant Joan.
Desemboquem al carrer Jovellanos, que creuem de front per a agafar el carrer La Lluna. La seguim i enllacem amb el carrer Covadonga, que connecta al seu torn amb Melquiades Álvarez . Aquesta enganxa amb el carrer de la Independència. En sortir a l'avinguda del mateix nom, coincident amb la N-634, girem a l'esquerra i passem al costat de les torres Astúries i Cervantes. Amb la presència de les ja anhelades fletxes grogues, creuem la per als vianants avinguda Príncep d'Astúries, comunament coneguda pels ovetenses com a plaça de la Llosa. Desemboca al carrer Samuel Sánchez, en honor al ciclista campió olímpic a Pequín, i continua pel carrer de l'Argañosa, que travessa aquest cèlebre barri d'Oviedo. Després d'un bon tros per aquest vial girem a la dreta al costat del bar El Xoc per a travessar sobre les vies del FEVE, on també veiem la primera fita jacobeo (Km 2,5).
Després de les vies, encara que depenent de l'estat de les obres, l'itinerari porta a torçar a la dreta pel carrer Bermudo I El Diaca. Posteriorment continua a l'esquerra per José María Fernández Buelta i a la dreta pel carrer d'Illas, que surt a l'avinguda de la Florida. En la rotonda que trobem a 300 metres hi ha una talla de Santiago pelegrí esculpida en bronze per l'artista asturiana Pilar Fernández Carballedo. Després d'un parc infantil prosseguim pel carrer Murs de Nalón i envoltem una parcel·la per a sortir a la carretera local que puja fins a Sant Lázaro de Paniceres.
- Km 4,6. Sant Lázaro de Paniceres (Bar)
Una panera de sis pilars ens rep en Sant Lázaro, on va haver-hi una malatería per a la cura dels leprosos. Podem detenir-nos a veure la muntanya Naranco, en el cim de la qual es posa l'escultura del Sagrat Cor. La serra també alberga esglésies preromàniques com a Santa María del Naranco i San Miguel de Lillo. Per carretera local deixem La Braña i Pachuca a mà dreta i abans d'arribar a les Campes prenem el desviament a Villamar. Entre prats, roures, castanyers i algun llorer, per carretera veïnal i pistes de formigó gastat que s'emmotllen a l'ondulat terreny, aconseguim Llampaxuga i la seva capella del Carmen. Podem prendre'ns un merescut respir i segellar la credencial.
- Km 7,1. Llampaxuga
Deixem la capella i ens desviem a la dreta per a escometre un acusat descens. Ull bicigrinos, la pista està repleta de solcs! Creuem la reguera de l'Horta, arribem al costat del safareig tradicional de la Pipera, amb taula i un parell de bancs, i pugem fins a Llubrio. Tot seguit visitem la parròquia de Lloriana>, amb la seva església de Santa María. Documentada ja en el segle XII, avui no llueix la seva millor versió. Des d'aquí ja es pot veure l'alt de l'Escamplero. Descendim fins a l'AS-232 per a entrar en La Bolguina.
- Km 8,8. La Bolguina (Bar)
Un bar-restaurant al peu de la carretera és el més destacat. Per la mateixa AS-232 accedim al llogaret de Fabarín, on deixem la carretera per a creuar el pont Gallecs sobre el riu Nora, afluent del Nalón. Diem adeu així al municipi d'Oviedo per a accedir al dels Reguerons. Tornem a la carretera per a travessar la població de Gallecs i, atenció!, perquè entre els punts quilomètrics 7 i 8 sortim de la carretera per la dreta per a internar-nos en el lloc conegut com El Castañéu del Soldáu. Una grata senda de ribera, poblada per castanyers de gran port, condueix fins al molí de Cinquens (Km 11). Aquí inicia una pronunciada costa que passa al costat del lloc d'Arroxos i desemboca en l'AS-232 a escassos metres de l'alt. Deixem Casa Concha a mà dreta i prenem el desviament a Valsera i Santullano per l'AS-234. Passem al costat del Bar-Restaurant El Tendejón de Fernando, on es recullen les claus de l'alberg, i al costat de la carnisseria-ultramarins. L'alberg es troba uns metres després, en un desviament a mà esquerra.
- Km 12,7. L'Escamplero (Alberg. Pensió. Bar. Botiga)
Seguim l'AS-234, deixant Taraniello a un costat, i abandonem la carretera per l'esquerra abans d'arribar al p.k 1. Descendim de nou fins a l'AS-234 per a entrar en Valsera, amb la seva capella de Fàtima a la vora de l'itinerari (Km 13,8) . Passada l'ermita vam deixar la carretera i entrem en una pista asfaltada que solca un tàlveg entre prats i pujols calcaris. En aproximar-nos a la Rabaza ens internem per un camí que neix a mà esquerra. Avancem així fins a Picarín, on travessem el riu Andallón (Km 16) . Una pista desemboca en la carretera que condueix a l'hospitalària població de pretrossa.
- Km 17. pretrossa
A l'entrada se situa la modesta capella de Santa Ana, única petjada visible de l'antic hospital de pelegrins. Fins a desembre de 2013 va estar obert el Bar Feliciano, que va atendre durant generacions a multitud de caminantes, però es troba tancat des de llavors. Deixem la carretera per la dreta a l'altura d'una panera i baixem cap a la vall d'Ardaje per una preciosa senda entre castanyers i roures i arbres fruiters. Un tram empedrat evita les escomeses del rierol de la Llonga. En breu passarem el desviament cap a les termes romanes de Santa Eulalia de Valduno, situades a tan sols 300 metres de l'itinerari. En el mateix desviament, a tan sols 150 metres del Camí, es troba el Bar-Botiga Casa Dylsia, que va obrir al novembre de 2014.
- Km 18,1. Valduno (150 mt desviat del Camí) (Bar-Botiga)
Per un camí herbós aconseguim La Font, on ens topem amb el casalot Alonso Pevida. Sortim a la carretera i la seguim cap a la dreta, gaudint de les vistes del Nalón, el riu asturià de major longitud amb 140 quilòmetres. Així, en un periquete, arribem a Paladí, on a mà dreta a 30 metres es troba l'Alberg Vila Palatina (Bar, restaurant i cafeteria de 7.30 a 22.00). A continuació, creuem un dels afluents del Nalón: el Soto.
- Km 19,7. Paladí (Alberg. Restaurant. Bar)
Girem per carretera i travessem Puerma. En uns centenars de metres deixem l'asfalt per l'esquerra i passem al costat de la casa coneguda com El Fornu. Una senda de ribera, creuant la passarel·la de les Xanas, ens porta fins a l'AS-234. Parant esment a aquest perillós tram de carretera, entrem en L'Arache o Laracha.
- Km 22. L'Arache (Bar)
A un costat de la carretera queda el bar Aurina. Penetrem uns metres en el consell de Candamo i creuem el pont de Peñaflor, arrasat per la virulència del Nalón en 1586 i escenari de no poques conteses durant la Guerra de la Independència. Segons apuntava Juan Uría en Les Peregrinacions a Santiago de Compostel·la, aquí a prop, Alfons VII va ordenar construir una hospedería en 1144. Sortim a la no menys perillosa N-634 per a arribar al costat de l'església de Sant Joan, d'origen romànic i vestíbul de Peñaflor pertanyent al consell de Grau.
- Km 22,9. Peñaflor
Deixem la nacional i accedim a aquesta parròquia d'uns 250 habitants. Ull!, perquè a 250 metres cal girar a mà dreta i passar sota les vies del tren. Una pista travessa l'horta de Grau, extensió de cultiu ben alimentada pels llits del Cubia i el Nalón, encara que molt vinguda a menys en les últimes dècades. Entrem en Grau pel barri de Sant Pelayo, on travessem les vies. Després d'aquestes anem a l'esquerra pel carrer Ferrocarril i després torcem a la dreta pel carrer del Pont. Salvem el riu Cubia i prosseguim per l'avinguda principal. Al costat del parc de Sant Antoni deixem l'avinguda per l'esquerra per a progressar fins a l'Ajuntament moscón, edifici albiceleste de 1848.
- Km 25,8. Grau (Tots els serveis)
Girem a la dreta i seguim per la places de Dolores i General Posa't per a prendre el carrer Cimadevilla, que ens acosta a la N-634, coincident amb l'avinguda Flórez Estrada.
Uns 450 metres més endavant abandonem la N-634 per l'esquerra, on assenyala Acevedo. És el barri de la Creu, on segons relata Uría "levantábase una creu de terme indicant la continuació del camí". Un carril empinat progressa entre barris dispersos i es pren un respir a l'altura de la Cinquena. A mà esquerra, a la llunyania, es distingeix la Serra de l'Aramo. Posteriorment creuem sobre un enllaç de l'autovia, que ha desdibuixat la fisonomia de la parròquia de Villapañada, i després de la Barrera arribem al barri del Cascayal (Km 28,4) .
Sis-cents metres després de passar pel barri de la Vall arribem al desviament que es dirigeix a l'alberg de Sant Joan de Villapañada. Abans d'aconseguir l'antic encàrrec de Villapañada o Leñapañada, que va pertànyer a l'Orde de Sant Joan de Jerusalem, passem pel barri del Regueró. L'hospitalero Domingo Ugarte va agafar el testimoni de Don Leopoldo fa ja alguns anys i ha aconseguit impregnar en Villapañada un vigorós esperit jacobeo.
- Km 30,5. Sant Joan de Villapañada (Alberg)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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