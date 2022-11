Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada

L’itinerari

Km 0. Oviedo (Tots els serveis)

Km 4,6. Sant Lázaro de Paniceres (Bar)

Km 7,1. Llampaxuga

Km 8,8. La Bolguina (Bar)

Km 12,7. L'Escamplero (Alberg. Pensió. Bar. Botiga)

Km 17. pretrossa

Km 18,1. Valduno (150 mt desviat del Camí) (Bar-Botiga)

Km 19,7. Paladí (Alberg. Restaurant. Bar)

Km 22. L'Arache (Bar)

Km 22,9. Peñaflor

Km 25,8. Grau (Tots els serveis)

Km 30,5. Sant Joan de Villapañada (Alberg)

Avisos: L'tanca des de finals d'octubre a març.Seguint el deixant quei el seu seguici van deixar, allà pel segle IX, en el seu camí cap al recentment descobert sepulcre de l'Apòstol Santiago el Major, comencem la peregrinació des de la. Cap a l'esquerra, pel, part el; cap a l'altra adreça s'encamina el. Seguint les petxines de bronze que adornen el paviment (una senyalització vertical hagués ajudat més, sens dubte), girem a la dreta al carrer Schultz pel.Desemboquem al, que creuem de front per a agafar el carrer La Lluna. La seguim i enllacem amb el, que connecta al seu torn amb. Aquesta enganxa amb el. En sortir a l'avinguda del mateix nom, coincident amb la N-634, girem a l'esquerra i passem al costat de les. Amb la presència de les ja anhelades fletxes grogues, creuem la per als vianants, comunament coneguda pels ovetenses com a. Desemboca al, en honor al ciclista campió olímpic a Pequín, i continua pel, que travessa aquest cèlebre barri d'Oviedo. Després d'un bon tros per aquest vial girem a la dreta al costat del bar El Xoc per a, on també veiem laDesprés de les vies, encara que depenent de l'estat de les obres, l'itinerari porta a torçar a la dreta pel carrer Bermudo I El Diaca. Posteriorment continua a l'esquerra per José María Fernández Buelta i a la dreta pel carrer d'Illas, que surt a l'avinguda de la Florida. En la rotonda que trobem a 300 metres hi ha una talla de Santiago pelegrí esculpida en bronze per l'artista asturiana. Després d'un parc infantil prosseguim pel carrer Murs de Nalón i envoltem una parcel·la per a sortir a la carretera local que puja fins aUna panera de sis pilars ens rep en Sant Lázaro, on va haver-hi unaper a la cura dels leprosos. Podem detenir-nos a veure la, en el cim de la qual es posa l'escultura del Sagrat Cor. La serra també alberga esglésies preromàniques com a. Per carretera local deixema mà dreta i abans d'arribarprenem el. Entre prats, roures, castanyers i algun llorer, per carretera veïnal i pistes de formigó gastat que s'emmotllen a l'ondulat terreny, aconseguimi la seva. Podem prendre'ns un merescut respir i segellar la credencial.Deixem la capella i ens desviem a la dreta per a escometre un acusat descens. Ull bicigrinos, la pista està repleta de solcs! Creuem la, arribem al costat del, amb taula i un parell de bancs, i pugem fins a. Tot seguit visitem la parròquia de>, amb la seva. Documentada ja en el segle XII, avui no llueix la seva millor versió. Des d'aquí ja es pot veure l'alt de l'Escamplero. Descendim fins a l'per a entrar enUn bar-restaurant al peu de la carretera és el més destacat. Per la mateixa AS-232 accedim al llogaret de, on deixem la carretera per a creuar elsobre el, afluent del Nalón. Diem adeu així al municipi d'Oviedo per a accedir. Tornem a la carretera per a travessar la població dei, atenció!, perquè entre els punts quilomètrics 7 i 8 sortim de la carretera per la dreta per a internar-nos en el lloc conegut com. Una grata senda de ribera, poblada per castanyers de gran port, condueix fins al. Aquí inicia una pronunciada costa que passa al costat del lloc d'i desemboca en l'AS-232 a escassos metres de l'alt. Deixem Casa Concha a mà dreta i prenem elper l'AS-234. Passem al costat del, on es recullen les claus de l'alberg, i al costat de la. L'es troba uns metres després, en un desviament a mà esquerra.Seguim l'AS-234, deixanta un costat, i abandonem la carretera per l'esquerra abans d'arribar al p.k 1. Descendim de nou fins a l'AS-234 per a entrar en, amb la sevaa la vora de l'itinerari. Passada l'ermita vam deixar la carretera i entrem en una pista asfaltada que solca un tàlveg entre prats i pujols calcaris. En aproximar-nosens internem per un camí que neix a mà esquerra. Avancem així fins a, on travessem el. Una pista desemboca en la carretera que condueix a l'hospitalària població deA l'entrada se situa la modesta, única petjada visible de l'antic hospital de pelegrins. Fins a desembre de 2013 va estar obert el Bar Feliciano, que va atendre durant generacions a multitud de caminantes, però es troba tancat des de llavors. Deixem la carretera per la dreta a l'altura d'una panera i baixem cap a laper una preciosa senda entre castanyers i roures i arbres fruiters. Un tram empedrat evita les escomeses del. En breu passarem el desviament cap a les, situades a tan sols 300 metres de l'itinerari. En el mateix desviament, a tan sols 150 metres del Camí, es troba el, que va obrir al novembre de 2014.Per un camí herbós aconseguim, on ens topem amb el casalot. Sortim a la carretera i la seguim cap a la dreta, gaudint de les vistes del, el riu asturià de major longitud amb 140 quilòmetres. Així, en un periquete, arribem a, on a mà dreta a 30 metres es troba l'Alberg Vila Palatina (Bar, restaurant i cafeteria de 7.30 a 22.00). A continuació, creuem un dels afluents del Nalón: elGirem per carretera i travessem. En uns centenars de metres deixem l'asfalt per l'esquerra i passem al costat de la casa coneguda com. Una senda de ribera, creuant la, ens porta fins a l'AS-234. Parant esment a aquest perillós tram de carretera, entrem enA un costat de la carretera queda el bar Aurina. Penetrem uns metres en eli creuem el, arrasat per la virulència del Nalón en 1586 i escenari de no poques conteses durant la Guerra de la Independència. Segons apuntava Juan Uría en, aquí a prop, Alfons VII va ordenar construir una hospedería en 1144. Sortim a la no menys perillosa N-634 per a arribar al costat de l', d'origen romànic i vestíbul depertanyent alDeixem la nacional i accedim a aquesta parròquia d'uns 250 habitants. Ull!, perquè a 250 metres cal girar a mà dreta i. Una pista travessa l', extensió de cultiu ben alimentada pels llits del Cubia i el Nalón, encara que molt vinguda a menys en les últimes dècades. Entrem en Grau pel barri de Sant Pelayo, on travessem les vies. Després d'aquestes anem a l'esquerra pel carrer Ferrocarril i després torcem a la dreta pel carrer del Pont. Salvem eli prosseguim per l'avinguda principal. Al costat del parc de Sant Antoni deixem l'avinguda per l'esquerra per a progressar fins a l'Ajuntament moscón, edifici albiceleste de 1848.Girem a la dreta i seguim per la places de Dolores i General Posa't per a prendre el carrer Cimadevilla, que ens acosta a la N-634, coincident amb l'avinguda Flórez Estrada.Uns 450 metres més endavant abandonem la N-634 per l'esquerra, on assenyala. És el barri de la Creu, on segons relata Uría "levantábase unaindicant la continuació del camí". Un carril empinat progressa entre barris dispersos i es pren un respir a l'altura. A mà esquerra, a la llunyania, es distingeix la. Posteriorment creuem sobre un enllaç de l'autovia, que ha desdibuixat la fisonomia de la parròquia de Villapañada, i desprésarribem al barri.Sis-cents metres després de passar pelarribem al desviament que es dirigeix a l'. Abans d'aconseguir l', que va pertànyer a l'Orde de Sant Joan de Jerusalem, passem pel barri. L'hospitalerova agafar el testimoni defa ja alguns anys i ha aconseguit impregnar en Villapañada un vigorós esperit jacobeo.