Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Bide Primitiboa Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Oviedoko El Salvador aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
631
0
Albergue de peregrinos el salvador

Leopoldo Alás kalea, 20
Oviedo

985 22 85 25

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Santiago Bidearen Lagunen Astur Leonesa elkartea

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pablo Sánchez

Oharrak: 600 metro koadroko azalera duen lokal bat da, 50 pertsona har ditzakeena. Instalazio zabalak eta argitsuak dira. Katedralaren plazatik 800 metrora dago. 2012az geroztik, Astur Leonesa de Amigos del Camino de Santiago elkartearen egoitza ere bada. Aterpetxean lo egiten ez dutenek, bideari buruzko informazioa eskatu edo agiria eskuratu nahi dutenek, 18:00etatik 21:00etara izanen dute lehentasuna. Aterpetxetik hurbil, David´s tabernan, bizkar-zorroak irekita utzi daitezke. Aterpetxeko atean bertan dagoen mapan adierazten da non dagoen. Burkoaren eta koltxoiaren zorroak daude eskatzen dituzten erromesentzat.

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara Etapa 1

Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara

km 30,5
Denbora 08H 00’
Zailtasuna HANDIA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

Honela ikusten dute erromesek Oviedoko El Salvador aterpetxea

Ikusi denak

Bidali zure argazkiak!