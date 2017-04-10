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Oviedoko El Salvador aterpetxea
Leopoldo Alás kalea, 20
Oviedo
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Santiago Bidearen Lagunen Astur Leonesa elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pablo Sánchez
Oharrak: 600 metro koadroko azalera duen lokal bat da, 50 pertsona har ditzakeena. Instalazio zabalak eta argitsuak dira. Katedralaren plazatik 800 metrora dago. 2012az geroztik, Astur Leonesa de Amigos del Camino de Santiago elkartearen egoitza ere bada. Aterpetxean lo egiten ez dutenek, bideari buruzko informazioa eskatu edo agiria eskuratu nahi dutenek, 18:00etatik 21:00etara izanen dute lehentasuna. Aterpetxetik hurbil, David´s tabernan, bizkar-zorroak irekita utzi daitezke. Aterpetxeko atean bertan dagoen mapan adierazten da non dagoen. Burkoaren eta koltxoiaren zorroak daude eskatzen dituzten erromesentzat.
Bide Primitiboa
Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak