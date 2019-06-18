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Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara
Lehen egunerako lanaldi erosoa, ibilbide homogeneoa.
Etapari buruzko informazioa 1: Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara
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Ibilbidea
Oharra: Graduko aterpetxea urriaren amaieratik martxora bitartean itxiko da.
- 0 km. Oviedo (zerbitzu guztiak)
Alfontso ii.a Kastoak eta haren semitoak IX. mendean Santiago Nagusia apostoluaren hilobi aurkitu berrirako bidean utzi zuten arrastoari jarraituz, erromesaldia San Salvador katedraletik hasiko dugu. Ezkerretara, Schultz kaletik, Bide Primitiboa abiatzen da; beste norabidean, Iparraldeko Bidea edo Kostaldekoa. Zoladura apaintzen duten brontzezko maskorrei jarraituz (seinale bertikal batek gehiago lagunduko luke, ezbairik gabe), Schultz kalean eskuinetara egingo dugu San Juan kaletik. Jovellanos kalera
iritsiko gara, La Luna kalea hartu arte. Jarraitu eta Covadonga kalearekin lotuko dugu; kale hori Melquiades Álvarezekin lotuko da. Honek Independentziaren kalearekin bat egiten du. Izen bereko hiribidera irtetean, N-634 errepidearekin bat eginez, ezkerrera biratu eta Asturias eta Cervantes dorreen ondotik pasatuko gara. Gezi horiak ikusi ondoren, Asturiasko Printzea hiribidea zeharkatuko dugu, La Losa plaza deitzen dioten ardi-azienda ezaguna. Samuel Sánchez kalean amaitzen da, Pekingo txapeldun olinpikoaren omenez, eta Argañosa kalean jarraitzen du, Oviedoko auzo ospetsu hori zeharkatzen baitu. Bide horretatik puska on bat igaro ondoren, eskuinera biratuko dugu, El Choke tabernaren ondoan, FEVEren bideak zeharkatzeko. Han ere lehen mugarri jacobeo bat ikusiko dugu (2,5 km). Bideen atzean, nahiz
eta obren egoeraren arabera, ibilbideak eskuinerantz joko du Berdido I Kono kaletik. Ondoren, ezkerretara jarraitzen du José María Fernández Buelta kaletik eta eskuinetara Illas kaletik, Florida etorbidera ateratzen baita. 300 metrora dagoen biribilgunean Santiago erromesaren tailu bat dago, Pilar Fernández Carballedo artista asturiarrak brontzez zizelkatua. Haurrentzako parke baten ondoren, Muro de Nalón kaletik jarraitu, eta partzela bat inguratu, San Lázaro de Paniceresera doan tokiko errepidera ateratzeko.
- 4,6 km. San Lazaro de Paniceres (taberna)
Sei pilareko okin batek San Lazaron hartu gaitu, leprosoen zaintzarako malateria bat egon zen tokian. Naranco mendia ikusiko dugu. Mendi horren gailurrean Jesusen Bihotzaren eskultura dago. Eliza prerromanikoak ere baditu, hala nola Santa María del Naranco eta San Miguel de Lillo. Bertako errepidetik La Braña eta Pachuca eskuinetara utzi, eta Las Campasera iritsi aurretik, Villamarrerako bidea hartu. Belardiak, haritzak, gaztainondoak eta ereinotzaren bat edo beste, auzo-errepidez eta hormigoi gastatuko pistaz inguratuta, Llampaxuga eta Carmengo kaperara iritsiko gara. Merezitako atsedena har dezakegu eta kredentziala zigilatu.
- 7,1 km. Sugarra
Kapera utzi eta eskuinerantz desbideratuko gara, jaitsiera nabarmenari ekiteko. Kontuz ibili bizikletan, pista ildoz josita dago! Baratzeko errekastoa gurutzatuko dugu, La Piperako betiko garbitegiaren ondoan iritsiko gara, mahaia eta eserleku pare bat izango ditugu, eta Llubriora igoko gara. Ondoren, Llorianako parrokia bisitatuko dugu, Santa Maria elizarekin. XII. mendean dokumentatua, gaur egun ez du bertsio hoberik. Hemendik Escamplero gaina ikus daiteke. AS-232raino jaitsiko gara, La Bolguinan sartzeko.
- 8,8 km. La Bolguina (taberna)
Errepidearen ondoan dagoen taberna-jatetxea da aipagarriena. AS-232 errepidetik Fabarín herrixkara iritsiko gara. Han, errepidea utzi eta Galiziako zubia zeharkatuko dugu Nora ibaiaren gainean, Nalon ibaiaren adarra. Horrela, agur esaten diogu Oviedoko udalerriari, Las Reguerasera sartzeko. Errepidera itzuliko gara, Galiziako biztanleak zeharkatzeko, eta, kontuz! Izan ere, 7. eta 8. kilometro-puntuen artean, errepidetik aterako gara eskuinetik, El Castañéu del Soldáu izeneko lekuan sartzeko. Tamaina handiko gaztainondoz betetako ibaiertzeko bide atsegin batek Quintos errotaraino (11. km) darama. Han, aldapa handi bat hasten da, Arroxoseko lekuaren ondotik pasa eta AS-232 errepidean amaitzen da, handik metro gutxira. Kontxa Etxea eskuinetara utzi eta Valserara eta Santullanora doan bidea hartu AS-234 errepidetik. El Tendejón de Fernando taberna-jatetxearen ondotik pasatuko gara. Han jasotzen dira aterpetxeko giltzak, eta harategia-janari-janariak. Aterpetxea metro batzuk geroago aurkitzen da, ezker aldeko desbideraketa batean.
- 12,7 km. El Escamplero (aterpetxea. Pentsioa. taberna. Denda)
AS-234 errepidetik jarraitu, Taraniello alde batera utzita, eta errepidea ezkerretik utzi 1. kp-ra iritsi baino lehen. AS-234 errepidera jaitsiko gara berriro, eta Valseran sartuko gara, Fatimako kapera ibilbidearen ertzean duela (13,8 km). Ermita igarota, errepidea utzi eta pista asfaltatu batera sartuko gara. Pista horrek ibar bat zeharkatuko du zelai eta kareharrizko muino artean. La Rabazara hurbiltzean, ezkerretara sortzen den bide batetik sartuko gara. Horrela, Picarinera iritsiko gara, eta Andallón ibaia zeharkatuko dugu (16. km). Pista bat Premoño ospitalera doan errepidean amaitzen da.
- 17. km. Aurremoño
Sarreran, Santa Anako kapera apala dago, antzinako erromesen ospitaleko aztarna ikusgarri bakarra. 2013ko abendura arte zabalik egon zen Feliciano taberna, belaunaldiz belaunaldi ibiltari asko artatu zituena, baina itxita dago ordutik. Errepidea eskuinetik utziko dugu, okin baten parean, eta Ardaje haranera jaitsiko gara, gaztainondoen, haritzen eta fruta-arbolen arteko bide eder batetik. Harrizko tarte batek La Llonga errekaren harguneak saihesten ditu. Laster, Santa Eulalia de Valdunoko bainuetxe erromatarretarantz abiatuko gara, ibilbidetik 300 metrora. Desbideraketa berean, bidetik 150 metrora, Casa Dylsia taberna-denda dago, 2014ko azaroan ireki zena.
- 18,1 km. Valduno (150 m, bidetik desbideratua) (Bar-Tienda)
Bide belartsu batetik La Fuentera iritsiko gara, eta han Alonso Pevida etxetzarrarekin egingo dugu topo. Errepidera atera eta eskuinerantz jarraituko dugu, Nalonen ikuspegiez gozatuz. Asturiasko ibai luzeena da, eta 140 kilometro ditu. Hala, periete batean, Paladinera iritsiko gara. Han, eskuinetara, 30 metrora, Villa Palatina aterpetxea dago (taberna, jatetxea eta kafetegia, 7:30etik 22:00etara). Jarraian, Nalonen ibaiadarretako bat zeharkatuko dugu: Soto.
- 19,7 km. Paladin (aterpetxea. jatetxea. Taberna)
Errepidez egin eta Puerma zeharkatuko dugu. Ehunka metrotan, asfaltoa ezkerretik utzi eta El Fornu izeneko etxearen ondotik pasa. Xanetako pasabidea zeharkatuz, AS-234 errepidera iritsiko gara. Errepide-zati arriskutsu horri kasu eginez, L'Arache edo Larachan sartuko gara.
- 22. km. L'Arache (taberna)
Errepidearen alde batean Aurina taberna dago. Candamoko kontzejuan metro batzuk sartu, eta Peñaflorreko zubia gurutzatuko dugu. 1586an, Nalonen birulentziak suntsitu zuen zubia, eta Independentziaren Gerran gatazka ugari izan ziren. Juan Uríak Santiagorako erromesaldietan zioen bezala, hemen gertu, Alfontso vii.ak 1144. urtean ostatu bat eraikitzea agindu zuen. N-634 arriskugarritik abiatu eta San Juan elizaren ondotik iritsiko gara. Eliza erromanikoa da, eta Graduko kontzejuko Peñaflorren ataria.
- 22,9 km. Peñaflor
Nazioa utzi eta 250 bat biztanleko parrokia honetara sartuko gara. Kontuz! Izan ere, 250 metrora eskuinetara egin behar da bira eta trenbidearen azpitik pasa. Pista batek Gradeko ibarra zeharkatzen du, Cubia eta Nalon ibaiek ongi elikatutako laborantza-eremua, nahiz eta azken hamarkadetan oso gutxi etorri. Graduan sartuko gara San Pelaio auzotik, bideak gurutzatuz. Ondoren, ezkerretara joango gara Ferrocarril kaletik, eta, ondoren, eskuinera egingo dugu Puente kaletik. Cubia ibaia salbatu eta hiribide nagusitik jarraitu. San Antonio parkearen ondoan, hiribidea ezkerretik utzi eta Udaletxe moskoiraino iritsiko gara, 1848ko albiceleste eraikinera.
- 25,8 km. Gradua (zerbitzu guztiak)
Eskuinera egin eta Dolores eta General Ponte plazetatik jarraitu, Cimadevilla kalea hartzeko. N-634 errepidera iritsiko gara, Flórez Estrada etorbidearekin bat egiten duen tokira.
450 metro aurrerago, N-634 errepidetik joan, ezkerretik, Acevedo seinalatuz. La Cruz auzoan, Uriak dioenez, "bidearen jarraipena adierazten duen mugape-gurutze bat eraiki" da. Errei berdindu batek auzo sakabanatuen artean egiten du aurrera, eta atsedenaldia hartzen du La Quinta parean. Ezkerrean, urrunean, Aramo mendilerroa bereizten da. Gero, autobiaren lotune batean gurutzatuko gara, Villapañadako parrokiako fisionomia desitxuratu duena, eta, La Barreraren ondoren, El Cascayal auzora iritsiko gara (28,4 km). El Valle auzotik igaro
eta seiehun metrora, Villapañadako San Juan aterpetxera doan desbideraketara iritsiko gara. San Juan de Jerusalem ordenakoa izan zen Villapañada edo Leñapañadaren mandatu zaharrera iritsi aurretik, La Reguera auzotik pasatuko gara. Domingo Ugarte ospitalekoak Leopoldo jaunaren lekukoa hartu zuen duela urte batzuk, eta Villapañadan espiritu jakobeo indartsu bat sartzea lortu du.
- 30,5 km. San Juan de Villapañada (aterpetxea)
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