Bide Primitiboa
Etapa 1
Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara
km 30,5
Denbora 08H 00’
Zailtasuna alta
Aterpetxeak 12
Konexiorik gabe erabilgarri
Lehen egunerako lanaldi erosoa, ibilbide homogeneoa
Etapari buruzko informazioa 1: Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara
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Ibilbidea
Oharrak: Graduko aterpetxea urriaren amaieratik martxora bitartean itxiko da.
- 0 km. Oviedo (zerbitzu guztiak)
- 4,6 km. San Lazaro de Paniceres (taberna)
- 7,1 km. Sugarra
- 8,8 km. La Bolguina (taberna)
- 12,7 km. El Escamplero (aterpetxea. Pentsioa. taberna. Denda)
- 17. km. Aurremoño
- 18,1 km. Valduno (150 m, bidetik desbideratua) (Bar-Tienda)
- 19,7 km. Paladin (aterpetxea. jatetxea. Taberna)
- 22. km. L'Arache (taberna)
- 22,9 km. Peñaflor
- 25,8 km. Gradua (zerbitzu guztiak)
- 30,5 km. San Juan de Villapañada (aterpetxea)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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