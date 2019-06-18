Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara

Ibilbidea

0 km. Oviedo (zerbitzu guztiak)

4,6 km. San Lazaro de Paniceres (taberna)

7,1 km. Sugarra

8,8 km. La Bolguina (taberna)

12,7 km. El Escamplero (aterpetxea. Pentsioa. taberna. Denda)

17. km. Aurremoño

18,1 km. Valduno (150 m, bidetik desbideratua) (Bar-Tienda)

19,7 km. Paladin (aterpetxea. jatetxea. Taberna)

22. km. L'Arache (taberna)

22,9 km. Peñaflor

25,8 km. Gradua (zerbitzu guztiak)

30,5 km. San Juan de Villapañada (aterpetxea)

Oharrak:amaieratik martxora bitartean itxiko da.haren semitoak IX. mendean Santiago Nagusia apostoluaren hilobi aurkitu berrirako bidean utzi zuten arrastoari jarraituz, erromesaldiaEzkerretara, SchultzPrimitiboada; beste norabidean, Iparraldeko Bidea edo Kostaldekoa.Zoladura apaintzen duten brontzezko maskorrei jarraituz (seinale bertikal batek gehiago lagunduko luke, ezbairik gabe), eskuinera biratuko dugu Schultz kalean,Jovellanosgara, La Luna kalea hartu arte. Jarraitu eta Covadongakale hori Melquiades Álvarezekin lotukoHonek Independentziaren kalearekin bat egiten du.Izen bereko hiribidera irtetean, N-634 errepidearekin bat eginez, ezkerrera biratu etaGezi horiak ikusi ondoren, Asturiaskodioten ardi-azienda ezaguna.Pekingo txapeldun olinpikoaren omenez, eta Argañosa kalean jarraitzenbaitu. Bide horretatik bide eder batere ikusiko dugu lehen mugarri jakobeoa (2,5 km).Trenbideen atzean, nahiz eta obren egoeraren arabera, ibilbideak eskuinetara darama Bermudo I.a Diakonoa kaletik. Ondoren, ezkerretara jarraitzen du José María Fernández Buelta kaletik eta eskuinetara Illas kaletik, Florida etorbidera ateratzen baita. 300 metrora dagoen biribilgunean Santiago erromesaren tailu bat dago,Haurrentzako parke baten ondoren, Muro de Nalón kaletik jarraitu, eta partzela bat inguratu,Sei pilareko okin batek San Lazaron hartu gaitu, leprosoen zaintzarakobat egon zen tokian. Narancohorren gailurrean Jesusen Bihotzaren eskultura dago. Eliza prerromanikoak ere baditu, hala nolaBertako errepidetiketaeskuinetara utzi, etaVillamarrerakoBelardiak, haritzak, gaztainondoak eta ereinotzaren bat edo beste, auzo-errepidez eta hormigoi gastatuko pistaz inguratuta, Llampaxuga etakaperara iritsikoMerezitako atsedena har dezakegu eta kredentziala zigilatu.Kapera utzi eta eskuinerantz desbideratuko gara, jaitsiera nabarmenari ekiteko. Kontuz ibili bizikletan, pista ildoz josita dago! Baratzeko errekastoa gurutzatukopare bat izango ditugu, eta Llubriora igoko gara.Ondoren, Llorianako parrokia bisitatukoSanta Maria elizarekin.XII. mendean dokumentatua, gaur egun ez du bertsio hoberik. Hemendik Escamplero gaina ikus daiteke. AS-232raino jaitsikoErrepidearen ondoan dagoen taberna-jatetxea da aipagarriena. AS-232 errepidetik Fabarín herrixkara iritsiko gara. Han, errepidea utzi etaHorrela, agur esaten diogu Oviedoko udalerriari,Errepidera itzuliko gara, Galiziako biztanleak zeharkatzeko,kontuz! Izan ere, 7. eta 8. kilometro-puntuen artean, errepidetik aterako gara eskuinetik, El CastañéuTamaina handiko gaztainondoz betetako ibaiertzeko bide atsegin batek QuintosHan, aldapa handi bat hasten da, Arroxoseko lekuaren ondotik pasaAS-232 errepidean amaitzen da, handik metro gutxira. Kontxa Etxea eskuinetara utzi eta Valserara etaerrepidetik.jasotzen dira aterpetxeko giltzak, eta harategia-janari-janariak.metro batzuk geroago aurkitzen da, ezker aldeko desbideraketa batean.AS-234 errepidetik jarraitu,alde batera utzita, eta errepidea ezkerretik utzi 1. kp-ra iritsi baino lehen. AS-234 errepidera jaitsiko gara berriro, eta Valseran sartuko gara,(13,8 km).igarota, errepidea utzi eta pista asfaltatu batera sartuko gara. Pista horrek ibar bat zeharkatuko du zelai eta kareharrizko muino artean.ezkerretara sortzen den bide batetik sartuko gara. Horrela, Picarinera iritsikoeta Andallón ibaia zeharkatuko dugu (16. km). PistaPremoño ospitalera doan errepidean amaitzen da.Sarreran,ikusgarri bakarra. 2013ko abendura arte zabalik egon zen Feliciano taberna, belaunaldiz belaunaldi ibiltari asko artatu zituena, baina itxita dago ordutik. Errepidea eskuinetik utziko dugu, okin baten parean, eta Ardajeharitzen eta fruta-arbolen arteko bide eder batetik. Harrizko tarte batekLaster,ibilbidetik 300 metrora. Desbideraketa berean, bidetik 150 metrora,azaroan ireki zena.Bide belartsu batetiketa han Alonso Pevida etxetzarrarekin egingo dugu topo.Errepidera atera eta eskuinerantz jarraituko dugu, Nalonen ikuspegiez gozatuz. Asturiaskoda, eta 140 kilometro ditu. Hala, periete batean, PaladineraHan, eskuinetara, 30 metrora, Villa Palatina aterpetxea dago (taberna, jatetxea eta kafetegia, 7:30etik 22:00etara). Jarraian, Nalonen ibaiadarretako bat zeharkatuko dugu:Errepidez egin eta Puerma zeharkatukoEhunka metrotan, asfaltoa ezkerretik utzi eta El Fornu izeneko etxearen ondotikXanetakoiritsiko gara. Errepide-zati arriskutsu horri kasu eginez, L'AracheErrepidearen alde batean Aurina taberna dago. CandamokoPeñaflorrekozuen zubia, eta Independentziaren Gerran gatazka ugari izan ziren. Juan UríakAlfontso vii.ak 1144. urtean ostatu bat eraikitzea agindu zuen. N-634 arriskugarritik abiatu etaerromanikoa da, eta Gradukoataria.Nazioa utzi eta 250 bat biztanleko parrokia honetara sartuko gara. Kontuz! Izan ere, 250 metrora eskuinetara egin behar da bira etaPista batek GradekoCubia eta Nalon ibaiek ongi elikatutako laborantza-eremua, nahiz eta azken hamarkadetan oso gutxi etorri. Graduan sartuko gara San Pelaio auzotik, bideak gurutzatuz. Ondoren, ezkerretara joango gara Ferrocarril kaletik, eta, ondoren, eskuinera egingo dugu Puente kaletik. Cubiaeta hiribide nagusitik jarraitu. San Antonio parkearen ondoan, hiribidea ezkerretik utzi eta Udaletxe moskoiraino iritsiko gara, 1848ko albiceleste eraikinera.Eskuinera egin eta Dolores eta General Ponte plazetatik jarraitu, Cimadevilla kalea hartzeko. N-634 errepidera iritsiko gara, Flórez Estrada etorbidearekin bat egiten duen lekura. 450 metro aurrerago, N-634 errepidetik joan, ezkerretik, eta AcevedoLabat eraiki" da. Errei berdindu batek auzo sakabanatuen artean egiten du aurrera, eta atsedenaldia hartzen duEzkerrean, urrunean, AramoGero, autobiaren lotune batean gurutzatuko gara, Villapañadako parrokiako fisionomia desitxuratu baitu.ondoren,metrora, VillapañadakoSan Juan de Jerusalemiritsi aurretik, La Reguera auzotik pasatuko gara.lekukoa hartu zuen duela urte batzuk, eta Villapañadan espiritu jakobeo indartsu bat sartzea lortu du.