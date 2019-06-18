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Etapa: Villapañadatik Salasera
Zailtasunak Nuestra Señora del Fresno santutegira igotzeko
Etapari buruzko informazioa 2: Etapa: Villapañadatik Salasera
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Ibilbidea
- 0 km. San Juan de Villapañada (aterpetxea)
Aurreko eguneko urratsen gainean, berriro ere La Reguera zeharkatuko dugu, eta, aterpetxerako bidegurutzea igaro ondoren, Venta del Cuerno dagoen bidegurutzera iritsiko gara. Duela gutxi, merkatariek eta bidaiariek atseden hartzeko leku estrategikoa izango da. Eskuinetara egin, eta Fresno Ama Birjinaren Santutegira eramango gaituzten arrapalak hartu. Bidean, beste auzo batzuk entzunda, bistak zoragarriak dira, autobiak baino ez ditu ukitzen, harana mutur batetik bestera ateratzen baita.
- 2,3 km. El Fresno lepoa
Gailurrera iritsita, XVI. eta XVII. mendeetako santutegia bisitatzeko aukera dugu, Mendietako Alderdia deitzen den tokian. Berriro ekingo diogu jardunaldiari, Bederatzigarrenetik Fresno Birjinari otoitz eginez: "Egarri guretzat, o, Fresno Ama Birjina, gidatuko gaituen itsasargi argitsua, defendatuko gaituen babes-aingerua eta eutsiko digun makulu irmoa". Pistatik jaisteak panoramika handi bat oparitzen du, San Marcelo herrigunearekin, haran eta muinoen segida bati hasiera emanez. Meredaleko zubia pasa, iturri baten ondoan, eta autobiaren gaineko zubiaren ondoren, San Marcelon sartuko gara, Salasko kontzejuko La Doriga parrokiako herrixkan.
- 3,6 km. San Martzelo
San Martzeloko irteeran, autobiara sartzeko biribilgunean, ezkerrera biratu eta sagarrondoz betetako zelai bat zeharkatuko dugu. Ondoren, La Meredal errekastoaren murmurioa La Reaz gune txikira eta Santa Eulalia de Doriga elizara doa, XII. mendean Pelaio gotzainak sagaratua. Baina garai erromanikoan alboko portada besterik ez du. Parrokiako tenpluaren atzean La Dorigara iritsiko gara.
- 5,2 km. Doriga (taberna. Aterpetxea)
Hemen dago Ca Pacita txigea, Toñok zuzendua. Gosariak, menuak eta afariak zerbitzatzen ditu eta aterpetxea du (ikus oharrak atala). Ibilbidearen eskuinean, Doriga jauregia ikusiko dugu, XIV. eta XVI. mendeen artean eraikia eta interes kulturaleko ondasun izendatua. Tabernaren ondoren, Veiguina ingurutik igo gara pixka bat, autobiaren zutabeek sinatutako eszena beldurgarria aurkitu arte. Kontuz! ezkerretara sortzen den bide estu bat hartu behar da. Hurrengo jaitsieran arreta handia jarri behar da, oso datu garrantzitsua baita irrist egitea. Behitegi baten ondoren, N-634 errepidera iritsiko gara, Casas del Puente (6,7 km) parean, eta, handik, La Rodrigaren ondotik pasatuko gara. Ibaiaren parkeko sarrera ezkerretara utzi, eta Narcea ibaiko gatzagiaren gaineko zubira iritsiko gara, Cornellanako atarian.
- 7,9 km. Cornellana (zerbitzu guztiak)
Posible da bidean aurrera egitea, herrian sartu gabe. Zubiaren ondoren, ezkerretara desbideratzeak zuzenean San Salvadorreko monasteriora joateko aukera ematen digu. 1024. urtean sortutako zenobioa da, eta, ondoren, ordena cluniacensera dohaintzan eman zuten, mende batzuetan jabetzan izan baitzuen. Gaur, Jainkoaren eskutik, iristen ez den errehabilitazio baten zain dago. Atsedenaldi bat egitea eta Cornellana bisitatzea gomendatzen dugu. Etapako zerbitzuak eskaintzen dituen populazio bakarra da, eta egun horrek nolabaiteko lasaitasuna ematen du. Hiribilduan, Bazar Cuesta ondoan ezkerretara egin behar da bira eta José María Caballero etorbidea hartu. Seinaleek monasteriora eramaten dute, non erromesen aterpetxea baitago. Cenobioa ezkerretik inguratuko dugu, hiru abside erromaniko indartsuen ondoan. Metro gutxira SL-7 hartu eta Sobrerribaraino eta Cermoñoraino igotzen da.
- 9,5 km. Gainkarga
Sobrerriba errepidean barna zeharkatuko dugu eta Ramon auzora iristean bidexka bat hartuko dugu bihurgune bati lotzeko. Errepidea gurutzatu ondoren, Cornellanaren ikuspegi zoragarria ematen digun punturaino joango gara, bidean, Nonaya ibaiak Narkearekin bat egiten duen tokian.
- 10,7 km. Handia
Poltsikoan egun erdia baino gehiago daramagunez, parerik ez duen tarteaz gozatuko dugu, etapako ederrena, zalantzarik gabe. Mendiko magala zeharkatuz, bidexka boskajearen artean zabaltzen da. Silices La Cuestak ustiatutako harrobi baten ondoan amaituko dugu, Llamas herrixkako atarian.
- 12,4 km. Sugarrak (ur-vendinga eta freskagarriak)
Denboraldi horretan, edari hotzak aurkitu daitezke nukleoaren sarreran jokatutako vending-makina batean. Aurrera goaz, usategi zoragarri baten ondoan. Monteagudorako bidea (13,2 km) ezkerretara utzi eta aurrera egingo dugu. Laurehun metro geroago, Erreiaren ondotik pasa, eta, Nonaya ibaiaren ibarrera iritsita, ezkerrera egingo dugu. Hala, kilometro bateko zuzen bat egingo dugu, Kintanaraino, Atarrabiako Santiago eliza dagoen herriraino.
- 14,8 km. Kintana
Bidearen ertzean Santiago iturria dago. Aurrerago, atseden-lekua duen beste iturri bat igaro ondoren, pista ezkerretik utziko dugu gorantz doan bidexka bat hartzeko. Trokha, urtearen zati handi batean ekortua, ibaiaren gainean aurrera egiten du eta ahal duen bezala, hegal malkartsura moldatzen da. Casazorrinako zubiaren parean elkartzen da, herri horretara iristeko.
- 16,5 km. Kasazorrina (taberna-jatetxea gasolindegian, N-634 errepidearen ondoan)
Herria atzean utzi eta Devesako pasabidea gurutzatuko dugu. Minutu batzuk geroago, autobia azpitik salbatu eta N-634 errepidea gurutzatuko dugu. Etapa honetan, harrigarria da atzeko bidexka, aldapa tingoan eta zuhaitz artean, Mallecinera hurbiltzen gaituena.
- 18,8 km. Mallecín
Mallecín eta Salas elkar jotzen ari dira.' Azken horretan, Llaniello etorbidetik jarraitu dezakegu aurrez aurre, eta La Campa plazaraino iritsi, han baitago aterpetxe pribatua. Edo, bestela, hiribide nagusia eta Nonaya ibaia gurutzatu, Menéndez jatetxera joateko. Hantxe jasotzen dira orain Udalaren aterpetxeko giltzak, tabernatik hurbil eta Veiga plazan.
- 20,2 km. Aretoak (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak