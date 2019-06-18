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Aretoak Tineora
Haritz- eta gaztaina-baso idilikoaz goza dezake erromesak
Etapari buruzko informazioa 3: Aretoak Tineora
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Ibilbidea
- 0 km. Aretoak (zerbitzu guztiak)
Udal aterpetxean gaua eman badugu, ondoko Puente kaleraino iritsiko gara, Nonaya ibaia zeharkatzeko, eta eskuinetara egingo dugu, hiribide nagusitik, La Campa plazaraino. Valdés Salas jauregia eta Erdi Aroko dorrea lotzen dituen arkuaren azpitik igaroko gara. Metro batzuk geroago, Ondinas kalea hartu, eskuinetara, eta, fruta-arbolen artean, Nonayako ibaira doan bidexka erosoa ikusiko dugu. Altuera irabazten goaz hain fotogenikoa den tarte horretatik, Borra zubia (2,5 km) eta Carcabón (3,3 km) zeharkatuz. Azken pontoiaren atzean, N-634 errepidean dagoen aldapa handia dago. Errepide-zati horretan, autobiako bidezubi baten azpitik pasako gara pare bat aldiz, eta, berehala, etxe bat igaro ondoren, errepidea ezkerretik utziko dugu bide bat hartzeko. Gorantz jarraitu, eta autobiarekiko paraleloa den pista batetik igo. Horrela, Poresera iritsiko gara, Bodenaiako parrokiako herrixkara.
- 5,9 km. Porfácil (aterpea)
Ordokira iritsi baino lehentxeago, eolikoz estalitako mendilerro baten azpian, Salasen gurutzatzen dugun Nonaya ibaiaren sorrera ezagutzeko aukera izango dugu. Oinak freskatu ditzakegu (eguraldiak uzten badu) ibaiaren jaiotzaren ondoko ikuztegi zahar batean. Han dago Fontenonaya erromesen ostatua, Nicok inauguratu berria, eta han aurkituko duzu Bidearen benetako izpiritua. Hurrengo Bodenaiara joko dugu. Gurutzadura eta Santa Maria eliza atzean, eskuinetara egingo dugu, Alexek fundatu zuen erromesen aterpetxera iristeko, Bide Primitiboko historiko batera. 2007ko udan, Asturiasko parrokia horretan Done Jakueren abegi tradizionalena ezarri zuen, eta harrezkero etxeko ateak zabalik daude erromesentzat. David Carricondok Alexen lekukoa hartu zuen 2015. urtearen hasieran, eta, harreragatik, erromes askok jaso dute.
- 7,8 km. Bodenaya (aterpetxea)
N-634 errepidea gurutzatuko dugu aterpetxearen atzean, eta herritik urrunduko gara laster La Espinara iristeko. Tanatorioa igarota, errepidera jaitsiko gara, han baitaude zerbitzu guztiak. 2016ko maiatzean, erromesentzako atsedengune bat inauguratu zuten hemen: Erromesaren Geralekua, vending-makinak, ogitartekoak, parafarmazia, etab. (ikus oharrak atala). Juan Uríak Santiagorako erromesaldietan adierazi duenez, "La Espinan gutxienez bi ospitale zeuden". Bata San Pedro izenarekin eta bestea konposta egiteko mitraren mende. Uriak kontatzen duen moduan, La Espinatik bi ibilbide desberdin abiatzen ziren: Tineora eta Pola de Allanderantz jarraitzen zutenak, eta kostaldera zihoazenak, Iparraldeko Bidearekin bat egiteko.
- 8,9 km. La Espina (aterpetxeak. Erromesendako atsedenlekua. Tabernak. Dendak. Farmazia. Kutxazaina)
El Cruzeko aterpetxearen ondotik igaroko da ibilbidea, Carmenek zuzendua eta 2013ko ekainean inauguratua. La Espina biribilgunean utzita, eskuinetik bidezidor bat hartuko dugu, harrizko hormatxo baten ondoan. Hortik aurrera, urte osoan zehar, lokatza nagusitzen hasten da. La Pereda santiamenean, Tineoko kontzejuko ekialdeko parrokiara, iritsiko gara. Han dago Afligidoen Kristoaren ermita.
- 10 km. Pereda
Tenpluaren ondoan eskuinetara egin, eta Errekonkoko iturriraino igo, izen bereko auzoan. Hegal erdian lautadaren ikuspegiak paregabeak dira. Bideak La Peredako parrokiako herrixka edo auzo batzuetara garamatza, hala nola El Espínera, Beduresera (12,2 km). Ibarbide batean, Bide Primitiboko errota fotografiatuena ikusten dugu, eta La Millariegara, gure oinen azpian. Bost minutu barru, El Pedregalen sartuko gara. Han, behar bezala lotutako txakur zaintzaile irudimentsu bat jasoko dugu.
- 12,8 km. Pedregala
Ibilbidea AS-216 errepidera jaitsiko da, han baitzegoen 2013. urtearen amaieran itxi zuen taberna. Tinetako parrokia horretatik ateratzean, 4. kp igaro ondoren, errepidea eskuinetik utziko dugu gurutzadura baten ondoan. 100 metrora, ezkerrera egingo dugu, lokatzari berriro aurre egiteko asmoz. Oraingo honetan, ur dosi handi batekin egingo dugu aurre. Ia 4 kilometroko zati hori Santa Eulaliraino iristen da, eta ez du ia aipamenik egiten. Iluneoko mendilerroaren azpian dago, La Curiscada mendilerroa eta izen bereko poligonoa ezkerretara dituela.
- 16,9 km. Santa Eulalia
Eliza honetara sartu gabe, hilerrira iritsi baino lehentxeago, eskuinetara egingo dugu. Tarte bat hartu, Zarrazin herrixka ezkerretara utzita, eta Ferroiro ibaia gurutzatuko dugu. Kilometro erdira San Roke (19. km) lehen etxeen ondotik pasa eta, ondoren, futbol-zelaia inguratu, San Roke zelaira iristeko. Han dago ibiltari santu honen ermita. San Roke egun handia ospatzen da abuztuaren erdialdean zelaigune honetan. Herri bazkaria eta bolo-txapelketa izaten dira. Frailes pasealekutik jarraituko dugu, eta, justu erromesaren estatuara iritsi baino lehentxeago, 2004an eraikia. Han, eguzki-erlojuaren gainean hau irakur daiteke: "viator horam aspice et abi viam tuam" (ibiltaria, begiratu ordua eta jarraitu zure bideari). Ezkerretara egin, erromesen aterpetxera jaisteko. Mater Christi bataiatu zuten Tineon izan zen ospitale zaharraren omenez. Ospitale hartan, erromesek Santa Ana gurtzen zuten.
- 20,2 km. Tineo (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak