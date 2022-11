Etapa de Salas a Tineo

El itinerario

Km 0. Salas (Todos los servicios)

Km 5,9. Porciles (Albergue)

Km 7,8. Bodenaya (Albergue)

Km 8,9. La Espina (Albergues. Área de descanso para peregrinos. Bares. Tiendas. Farmacia. Cajero)

Km 10. La Pereda

Km 12,8. El Pedregal

Km 16,9. Santa Eulalia

Km 20,2. Tineo (Todos los servicios)

Si hemos pernoctado en el albergue municipal, progresamos hasta la cercana calle del Puente para cruzar ely giramos a la derecha por la avenida principal hasta la plaza de la Campa. En ella pasamos bajo el arco que une elcon la. Unos metros después tomamos la, que nace a mano derecha y, entre frutales, nos adentramos en una reconfortante vereda que marcha a la vera del Nonaya. Vamos ganando altura por este tramo tan fotogénico, cruzando el puente dey posteriormente el de. Tras éste último pontón sobreviene una fuerte pendiente que nos planta en la. En este tramo de carretera pasamos un par de veces bajo un viaducto de la autovía y, a no muy tardar, tras pasar una casa, dejamos la carretera por la izquierda para coger un camino. Continuamos en picado ascenso y culminamos la subida por una pista paralela a la autovía. Llegamos así a, aldea de la parroquia de Bodenaya.Justo antes de alcanzar la planicie, bajo una sierra cubierta de eólicos, no dejemos pasar la oportunidad de descubrir el nacimiento del río Nonaya, que cruzamos en Salas. Podemos refrescar los pies ( si el tiempo lo permite ) en un antiguo lavadero junto al nacimiento del río. Allí se encuentra la, recién inaugurada por Nico, y donde encontrarás el auténtico espíritu del Camino. Continuamos a la inmediata Bodenaya. Tras ely la, giramos a la derecha para llegar al, ya un histórico del. En verano de 2007 instauró en esta parroquia asturiana la hospitalidad jacobea más tradicional y desde entonces las puertas de su casa están abiertas a los peregrinos. David Carricondo cogió el testigo de Álex a principios de 2015 y desde entonces son muchos los peregrinos agradecidos por su acogida.Cruzamos la N-634 tras el albergue y nos alejamos de la población para alcanzar en breve. Pasado el tanatorio bajamos a la carretera, donde se encuentran todos los servicios. En mayo de 2016 inauguraron aquí un área de descanso para peregrinos llamada, con máquinas de vending, bocadillos, parafarmacia, etc.. Juan Uría señala enque "en La Espina existían, por lo menos, dos hospitales". Uno bajo la advocación de San Pedro y el otro dependiente de la mitra compostelana. También según sigue relatando Uría, de La Espina partían dos itinerarios diferentes: el que seguimos hacia Tineo y Pola de Allande y otro que conducía hacia la costa para unirse con el Camino del Norte.El itinerario pasa junto al, regentado por Carmen e inaugurado en junio de 2013. Al dejar La Espina, en la rotonda, tomamos por la derecha una senda que avanza junto a un murete de piedra. A partir de este punto, durante gran parte del año, el barro comienza a tomar protagonismo. Alcanzamos en un santiamén, la parroquia más oriental del concejo de Tineo, donde se encuentra laGiramos a la derecha junto al templo y ascendemos hasta la, situada en el barrio del mismo nombre. A media ladera las vistas de la planicie son inigualables. El camino conduce a varias aldeas o barrios pertenecientes a la parroquia de La Pereda, como, donde en una vaguada vemos el molino más fotografiado del Camino Primitivo, y, cuyo núcleo se asienta bajo nuestros pies. En cinco minutos entramos en, donde nos recibe un imaginario perro guardián convenientemente atado.El itinerario desciende hasta la AS-216, donde se encontraba el bar que cerró a finales de 2013. A la salida de esta parroquia tinetense, tras pasar el p.k 4, dejamos la carretera por la derecha junto a un crucero. A 100 metros torcemos a la izquierda, decididos a enfrentarnos de nuevo al barro, esta vez magnificado con una buena dosis de agua incluida. Este tramo de casi 4 kilómetros hasta, sin apenas referencias de por medio, se asienta bajo la, con vistas a mano izquierda de lay del polígono del mismo nombre.Sin acceder a esta parroquia, justo antes de llegar al cementerio, nos desviamos a la derecha. Ascendemos un trecho, dejando a mano izquierda la aldea de, y cruzamos el. Como a medio kilómetro pasamos junto a las primeras casas dey acto seguido rodeamos el campo de fútbol para llegar al, donde se emplaza la ermita de este santo caminero. En esta explanada se celebra a mediados de agosto el día grande de San Roque, que incluye una comida popular y un campeonato de bolos. Continuamos por el paseo de los Frailes y, justo antes de llegar a la, levantada en 2004 y donde sobre el reloj solar puede leerse:(caminante, mira la hora y continúa tu camino). Giramos a mano izquierda para descender hasta el. Fue bautizadoen memoria del antiguo hospital que hubo en Tineo, en el cual los peregrinos veneraban a