Etapa de Tineo a Pola de Allande

El itinerario

Km 0. Tineo (Todos los servicios)

Km 7,5. Piedratecha

Km 11. Villaluz

Km 13,9. Campiello(Albergues. Bares. Tiendas)

Km 16,8. Borres(Albergues. Bar)

Km 18,7. Samblismo (albergue)

Km 19,7. La Mortera

Km 21,7. Colinas de Arriba

Km 23. Porciles(Bares)

Km 25,2. Lavadoira

Km 27,2. Ferroy

Km 28,2. Pola de Allande(Todos los servicios)

Salimos del alberguey giramos a la derecha por la travesía de Jesús Evaristo Casariego para descender hasta el. Es posible desayunar en cualquiera de los bares de alrededor o en la cafetería del hotel, que abren desde bien temprano. Pasada la casa consistorial giramos a la derecha por Calvo Sotelo, que deviene en la avenida González Mayo. Tras 150 metros subimos a la derecha por Venera de la Conda, que desemboca a su vez en la calle de la Fuente. Alcanzamos en breve la, donde hay un par de mesas y bancos para el descanso. Si no llevamos agua en la cantimplora es el momento de llenarla, la necesitaremos más tarde. Pronto se termina el pavimento y, a mano izquierda, tomamos un camino entre caducifolias para cruzar el. Continuamos junto al, donde vive el último de Filipinas, en alusión a su propietario Pana, vecino de la Villa. En este recorrido por la sierra tinetense, que avanza por la falda dely el, cada paso merece una pausa. La sucesión interminable de lomas se extiende hasta las cumbres leonesas. Al frente también se distingue el Puerto del Palo, que hollaremos mañana, y las primeras estribaciones gallegas. Bañado con la luz del amanecer, el panorama es aún más extraordinario. Pasamos junto a un depósito de agua (Km 3,5), siguiendo el tendido ascenso por los bellos parajes dey elhasta el collado de. Tomamos la pista asfaltada hacia la izquierda y la dejamos por la derecha pasados 150 metros. El camino herboso rodea eljunto a los. Llegamos al rato a una pista de hormigón que desemboca en la carretera de Cerezal y descendemos hasta la AS-350 a la altura del caserío deSeguimos la AS-350 durante varios minutos y la abandonamos junto al arcén izquierdo. El sendero desciende por toda una delicia de bosque caducifolio y nos planta junto al desvío que lleva al. Se encuentra a tan solo 350 metros y recomendamos visitarlo, aunque esta joya benedictina del siglo XIII corre aún peor suerte que el de Cornellana. Alfonso IX, el mismo que concedió la Carta Puebla a Tineo en 1214, ordenó por decreto “que cuantos caminen a Santiago de Galicia lo hagan pasando por su puebla de Tineo y por su monasterio de Obona” (Km 9,2). De nuevo en la bifurcación, giramos a la izquierda y proseguimos nuestro camino. Sobre la sombría vaguada tenemos una vista fabulosa de la aldea de Obona, asentada a media ladera. La pista desemboca finalmente en, aldea de la parroquia de Obona.Encontramos un merendero y una fuente antes de salir a la carretera. Por esta vía atravesamos una a una varias aldeas de la parroquia de Obona, como sonpara alcanzar finalmente Campiello, donde podemos hacer una merecida pausa en, que cuenta también con albergue. Aquellos que vayan a hacer la ruta primitiva de Hospitales deberán hacer noche aquí o en Borres, población también provista de bar y albergue.Continuamos por la TI-3 pasando por, con su capilla de la Magdalena, y. Dejamos la TI-3 por la izquierda a la altura del p.k 7, tomando la local que se dirige a Pereda, Orrea y Sangoñedo. La abandonamos por la derecha pasados 350 metros. Una senda herbosa conduce hasta. Dejamos el desvío del albergue, situado en la parte superior bajo la carretera, y llegamos hasta el, que abrió en 2013 y donde se recogen las llaves del albergue (observaciones).Los peregrinos que se dirijan a Pola de Allande, distante 11,4 kilómetros, pueden pernoctar o continuar la jornada. Tras el Barín subimos a lay la cruzamos de frente para seguir el ascenso por una pista de cemento. Fabuloso el paisaje que dejamos a la salida de Borres. Tras sus tejados se extiende ya el trecho recorrido, la metáfora del gran poema de Machado: “Al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar”. Una pista forestal recorre la linde de un pinar y llega junto al desvío que se dirige al Puerto del Palo por la ruta primitiva dela cual pasamos a describir a continuación. (Entre Borres y La Mortera, justo antes de llegar a Samblismo se encuentra el desvío para hacer la ruta de los hospitales, esta ruta es 5 kilómetros más corta que la de la Pola y con menos desnivel pues sube directamente, al contrario de la de La Pola que baja para luego subirlo todo de golpe, está bien señalizada, flechas amarillas y postes de madera de un metro de alto cada poco marcan esta ruta en los lugares de mayor complicación por si la niebla o la nieve hacen acto de presencia. Si optamos por esta opción que sube directamente primero al alto de la Marta y después al del Palo deberemos seguir el camino que marca hacia la derecha, a la izquierda bajaríamos a la Pola de Allande, es necesario cargar con agua y algo de comida porque en la ruta no hay servicios y las pocas fuentes muchas veces están secas, el camino pasa por la parte de arriba del pueblo de La Mortera donde al final de este se llega a la ermita de San Pascual, pasado esta sale un camino a la izquierda en fuerte subida donde hay una fuente, muchas veces seca, que en continuo ascenso nos lleva hasta un collado donde cogeremos a la izquierda, está bien señalizado, y continuamos subiendo hasta llegar a las ruinas del primer hospital de peregrinos de la ruta, el de Paradiella, desde este continuamos campo a través con unas vistas increíbles si la niebla no lo impide hasta el hospital de Fonfaraón, el único techado todavía que hace a veces de refugio del ganado y donde podremos hacer un pequeño alto en el camino para retomar fuerzas, continuamos por sendero señalizado siempre en ascenso pasando por las ruinas del último hospital de la ruta, el de Valparaiso y desde allí continuar hasta el alto de la Marta, a 1105 metros de altura, desde allí ya divisamos de frente y a la izquierda el puerto del Palo, hacia donde nos dirigiremos primero en suave ascenso y luego en bajada hasta llegar a él y donde se unen los dos caminos, el que sube de la Pola de Allande y la ruta de los Hospitales. Esta ruta es poco aconsejable en invierno por nieve y hay que tener precaución los días de niebla). Por esta ruta desde el pueblo de Borres hasta el puerto del Palo hay 15 kilómetros. Doscientos metros más adelante se encuentran las primeras casas de, aldea de la parroquia de Borres.Cruzamos la AS-219 y despedimos Samblismo por una pista pavimentada que nos acerca hasta, perteneciente a la parroquia de Santiago de Cerredo.Pasado eltomamos una senda herbosa que asciende hasta la carretera. El baile camino-carretera se prolongará durante los siguientes kilómetros y, tras salvar la AS-219 por un túnel, subiremos hasta, también de Santiago de Cerredo.En unos cientos de metros dejamos de nuevo la AS-219, ésta vez por la izquierda, y bajamos hasta el, que cruzamos gracias al puente decorado con la inscripción ‘2010. José Pérez Satorrio’. Subimos hasta una pista pavimentada que vuelve a desembocar en la carretera. Por ella coronamos fácilmente el alto de Porciles, a 773 metros de altitud.A la entrada de esta parroquia nos recibe ely casi a la salida del pueblo encontramos el. Nada más pasar éste último soltamos la AS-219 por la izquierda y descendemos con brusquedad hasta el río Porciles. Pasado el cauce sobreviene un duro tramo, donde unos escalones ayudan a superar el desnivel, que trepa otra vez hasta la carretera. Superamos el pequeño núcleo dey coronamos el alto del mismo nombre, situado a 806 metros.Hasta aquí se extiende el Concejo de Tineo. Justo antes de llegar al cartel que anuncia la entrada al de Allande, dejamos la carretera por el arcén izquierdo y tomamos un camino que desciende hastapor la falda delCruzamos la población y salimos a la AS-217, que dejamos de inmediato por la izquierda. Un buen atajo a la vera delnos planta a la entrada de Pola de Allande. Pasamos junto a Villa Rosario y encontramos de seguido el albergue de peregrinos.