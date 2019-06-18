Etapa de Pola de Allande a La Mesa

El itinerario

El ascenso al Puerto del Palo, desde los castañares que pueblan el fondo del valle hasta los brezos y tojos de las cotas superiores, se queda grabado para siempre. Sin duda alguna, el mayor desnivel del Camino Primitivo es, sin duda, junto a la Ruta de Hospitales, una de las jornadas más gratificantes de toda la peregrinación.

Km 0. Pola de Allande (Todos los servicios)

Abandonamos La Puela por la avenida principal, América primero y después Galicia, donde se concentran gran parte de los establecimientos. Ya por la AS-14 pasamos junto a una gasolinera y más adelante pegando al lugar de El Mazo (Km 1,1) (Bar). Pasado un kilómetro de la gasolinera dejamos la carretera para tomar una senda que baja a la vega del río Nisón, tributario del Narcea. Ya de por sí impresionante el paso por Hospitales, el ascenso al puerto del Palo no desmerece en absoluto. La senda asciende sosegadamente junto a los lugares de El Teixu y El Colobréu y alcanza el desvío al albergue de Peñaseita, que se encuentra al pie de la AS-14 a unos metros del bar Casa Viñas.

Km 3,2. Desvío Albergue de Peñaseita (Albergue. Bar)

Si no vamos a pernoctar pasamos de largo el desvío y avanzamos bajo acebos y no pocas madroñeras. Cruzaremos el reguero de Fonfaraón por el puente del Xestu Molín (Km 4) y pasaremos otro arroyo y junto a varios derrumbes antes de llegar al caserío de La Reigada.

Km 5,3. La Reigada

En estos pagos el valle se estrecha aún más y el ascenso comienza a ser más que patente. La soledad, a tan solo 200 metros de la carretera, absoluta. Más arriba, un par de puentes de madera nos ayudan a cruzar el arroyo bajo un bosque poblado por plantas de arándano (Km 6,4) . Salvaremos otro reguero antes de subir a la AS-14 pero serán sólo cien metros de asfalto. Abandonamos la carretera por la derecha para tomar una senda pedregosa que sí es un verdadero palo. El ritmo decrece mientras alcanzamos la ladera de solana y posteriormente una senda herbosa entre una masa de pinos. Pasamos bajo la línea de alta tensión y ánimo, la cima ya está a un paso.

Km 8,8. Puerto del Palo (Bar móvil en temporada)

Justo en la cima, por una senda que confluye desde la derecha, se incorporan los peregrinos que vienen desde Borres por la Ruta de los Hospitales. Tras la espectacular subida inicial iniciamos el descenso por una trocha pedregosa desde la cual ya avistamos Montefurado. Cruzamos la AS-14 a la altura del p.k 31 y reanudamos la bajada por una vereda menos áspera que avanza entre el piornal.

Km 10,5. Montefurado

Montefurado es el pueblo solitario que parece emerger de la montaña y que bien parece el decorado de una película, con sus casas en piedra pizarra. El caserío tuvo hospital de peregrinos. En la actualidad, la capilla de Santiago, con una talla pintoresca del Apóstol, unas gallinas, un mastín y su dueño son los únicos signos vitales en varios kilómetros a la redonda. Tras un breve descanso hay que poner rumbo hacia Texu de Lago.

Se sortea un muro junto a una cancela, donde crece un precioso arbusto de bayas rojas, y subimos hasta el Sesto de la Fuente. En el alto superamos una portilla y descendemos a media ladera hasta la AS-14 (Km 12,9). Nuestro camino progresa a la izquierda de ésta, bordeando una ladera para llegar a Lago. A la entrada, pasado el cementerio, crece un soberbio tejo junto a la iglesia parroquial de Santa María. Subimos hasta la AS-14.

Km 14,5. Lago

Desde Lago hasta Berducedo median cerca de cuatro kilómetros suaves. Abandonamos la carretera por la derecha y en breve cruzamos la carretera que se dirige a Corondeño. Por los parajes de El Chao y La Llanada alcanzamos de nuevo la AS-14 (Km 15,8). Transitamos por ella durante aproximadamente un kilómetro para dejarla junto al arcén izquierdo. Bajo un pinar nos dirigimos a Berducedo, parroquia del Concejo de Allande y otra alternativa más de final de etapa gracias a sus servicios y sus ya tres albergues.

Km 18,2. Berducedo (Albergues. Bares. Tienda)

Nos dirigimos a La Mesa pasando junto a la iglesia de Santa María, custodiada por otro soberbio tejo (Taxus baccata). Sagrado para los pueblos celtas, esta especie acostumbra a ser plantada junto a los cementerios y los edificios religiosos, ya que su extrema longevidad le da un carácter inmortal. Una pista y posterior camino ascendente, balizado también como GR-109, nos aleja de Berducedo, proporcionándonos una bella estampa de esta parroquia del concejo de Allande. En el alto, a medio kilómetro de la loma de Prima Madera, torcemos a la izquierda. Un bosquete de pino silvestre (i>Pinus sylvestris) conduce posteriormente a la carretera local que se dirige a La Mesa, parroquia del concejo de Grandas de Salime (Km 20,4). En eonaviego, gallego asturiano o comúnmente fala se denomina A Mesa. Antes de alcanzar el albergue de peregrinos visitamos la parroquial de Santa María Magdalena, de finales del XVII.