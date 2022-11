Etapa de Pola de Allande a La Mesa

El itinerario

Km 0. Pola de Allande (Todos los servicios)

Km 3,2. Desvío Albergue de Peñaseita (Albergue. Bar)

Km 5,3. La Reigada

Km 8,8. Puerto del Palo (Bar móvil en temporada)

Km 10,5. Montefurado

Km 14,5. Lago

Km 18,2. Berducedo (Albergues. Bares. Tienda)

Km 22,8. La Mesa (Albergue)

El ascenso al Puerto del Palo, desde los castañares que pueblan el fondo del valle hasta los brezos y tojos de las cotas superiores, se queda grabado para siempre. Sin duda alguna, el mayor desnivel del Camino Primitivo es, sin duda, junto a la Ruta de Hospitales, una de las jornadas más gratificantes de toda la peregrinación.Abandonamos La Puela por la avenida principal, América primero y después Galicia, donde se concentran gran parte de los establecimientos. Ya por la AS-14 pasamos junto a una gasolinera y más adelante pegando al lugar de(Bar). Pasado un kilómetro de la gasolinera dejamos la carretera para tomar una senda que baja a la vega del, tributario del Narcea. Ya de por sí impresionante el paso por Hospitales, el ascenso al puerto del Palo no desmerece en absoluto. La senda asciende sosegadamente junto a los lugares dey alcanza el desvío al, que se encuentra al pie de la AS-14 a unos metros del bar Casa Viñas.Si no vamos a pernoctar pasamos de largo el desvío y avanzamos bajo acebos y no pocas madroñeras. Cruzaremos elpor ely pasaremos otro arroyo y junto a varios derrumbes antes de llegar al caserío deEn estos pagos el valle se estrecha aún más y el ascenso comienza a ser más que patente. La soledad, a tan solo 200 metros de la carretera, absoluta. Más arriba, un par de puentes de madera nos ayudan a cruzar el arroyo bajo un bosque poblado por plantas de arándano. Salvaremos otro reguero antes de subir a la AS-14 pero serán sólo cien metros de asfalto. Abandonamos la carretera por la derecha para tomar una senda pedregosa que sí es un verdadero palo. El ritmo decrece mientras alcanzamos la ladera de solana y posteriormente una senda herbosa entre una masa de pinos. Pasamos bajo la línea de alta tensión y ánimo, la cima ya está a un paso.Justo en la cima, por una senda que confluye desde la derecha, se incorporan los peregrinos que vienen desde Borres por la. Tras la espectacular subida inicial iniciamos el descenso por una trocha pedregosa desde la cual ya avistamos Montefurado. Cruzamos la AS-14 a la altura del p.k 31 y reanudamos la bajada por una vereda menos áspera que avanza entre el piornal.es el pueblo solitario que parece emerger de la montaña y que bien parece el decorado de una película, con sus casas en piedra pizarra. El caserío tuvo hospital de peregrinos. En la actualidad, la, con una, unas gallinas, un mastín y su dueño son los únicos signos vitales en varios kilómetros a la redonda. Tras un breve descanso hay que poner rumbo hacia. Se sortea un muro junto a una cancela, donde crece un precioso arbusto de bayas rojas, y subimos hasta el. En el alto superamos una portilla y descendemos a media ladera hasta la AS-14. Nuestro camino progresa a la izquierda de ésta, bordeando una ladera para llegar a. A la entrada, pasado el cementerio, crece un soberbiojunto a la. Subimos hasta la AS-14.Desdehasta Berducedo median cerca de cuatro kilómetros suaves. Abandonamos la carretera por la derecha y en breve cruzamos la carretera que se dirige a Corondeño. Por los parajes dealcanzamos de nuevo la AS-14. Transitamos por ella durante aproximadamente un kilómetro para dejarla junto al arcén izquierdo. Bajo un pinar nos dirigimos a, parroquia del Concejo de Allande y otra alternativa más de final de etapa gracias a sus servicios y sus ya tres albergues.Nos dirigimos apasando junto a la, custodiada por otro soberbio tejo (). Sagrado para los pueblos celtas, esta especie acostumbra a ser plantada junto a los cementerios y los edificios religiosos, ya que su extrema longevidad le da un carácter inmortal. Una pista y posterior camino ascendente, balizado también como GR-109, nos aleja de Berducedo, proporcionándonos una bella estampa de esta parroquia del concejo de Allande. En el alto, a medio kilómetro de la, torcemos a la izquierda. Un bosquete de pino silvestre (i>Pinus sylvestris) conduce posteriormente a la carretera local que se dirige a, parroquia del concejo de Grandas de Salime. Ense denomina A Mesa. Antes de alcanzar el albergue de peregrinos visitamos la, de finales del XVII.