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Tineotik Pola de Allanderainoko etapa
Allandeko kontzejuaz gozatzeko aukera bikaina
Etapari buruzko informazioa 4: Tineotik Pola de Allanderainoko etapa
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Ibilbidea
- 0 km. Tineo (zerbitzu guztiak)
Mater Christi aterpetxetik irten eta eskuinetara egin Jesús Evaristo Casariego zeharbidetik, Udaletxera jaisteko. Inguruko edaritegietan edo hoteleko kafetegian gosaltzeko aukera dago. Udaletxea igarota, eskuinera egin Calvo Sotelotik, González Mayo etorbidean. 150 metro egin ondoren, eskuinera igo, Venera de la Conda kaletik, eta La Fuente kalean amaitzen da. San Juan iturrira iritsiko gara laster. Han, atsedenerako mahai eta banku pare bat daude. Kantinploran urik eramaten ez badugu, betetzeko unea da, geroago beharko dugu. Laster zoladura amaitu eta, ezkerretara, hostogalkorren arteko bidea hartuko dugu Robleu errekastoa zeharkatzeko (2,4 km). Letiziako begiratokiaren ondoan, Filipinetako azkena bizi den tokian, Pana jabea, hiribilduko bizilaguna, aipatuz. Tinetako mendilerroa, Brañugas mendiaren (1.016 m) magalean eta Navariego gailurrean barrena doana, pausaldi bat merezi du. Muinoen segida amaigabea Leongo gailurretaraino iristen da. Aurrez aurre, Palo mendatea eta Galiziako lehen mendiak daude. Egunsentiko argiarekin bustita, egoera are bereziagoa da. Ur-biltegi baten ondotik pasatuko gara (3,5. km), La Freita eta Rebucharko paraje ederretatik La Guardia leporaino (5,4. km). Pista asfaltatua hartuko dugu ezkerrerantz eta eskuinetik utziko dugu 150 metro pasatuta. Belar-bideak Puliareseko tontorra inguratzen du, La Llamavieya eta Ruxidorreko putzuen ondoan. Hormigoizko pista batera iristen gara, eta Cerezaleko errepidean amaitzen da. AS-350 errepidera jaisten gara, Piedratecha baserriaren parean.
- 7,5 km. Harritxoa
AS-350 errepidetik jarraitu zenbait minutuz, eta ezkerreko bazterbidearen ondoan utzi. Bidea baso hostogalkorreko gutizia batetik jaisten da, eta Obonako Santa Maria La Real monasteriora doan desbideratzearen ondoan landatzen da. 350 metrora baino ez dago, eta bisitatzea gomendatzen dugu, nahiz eta XIII. mendeko bitxi beneditar hau Cornellanakoa baino zorte txarragoa duen. Alfontso ix.ak, 1214an Tineori Hiri Gutuna eman zion berak, dekretuz agindu zuen “Galiziako Santiagora doazen guztiak Tineoko herrialdetik eta Obonako monasteriotik pasatuz joan daitezela” (9,2. km). Berriz ere bidegurutzean, ezkerrera biratu eta aurrera jarraitu. Ibarbide ilunaren gainean Obona herrixkaren ikuspegi zoragarria dugu, hegal erdian kokatua. Pista Villaluzen amaitzen da, Obonako parrokiako herrixkan.
- 11. km. Villaluz
Askaldegi bat eta iturri bat topatuko ditugu TI-3 errepidera atera aurretik. Bide horretatik, Obonako parrokiako herrixka batzuk zeharkatuko ditugu: Vega del Rey (11,8 km), Berrugoso eta Las Tienda (13 km). Azkenik, Campielloraino iritsiko gara. Han, merezitako geldialdia egin ahal izango dugu Ricardo Etxean edo Herminia Etxean. Ostatua ere badu. Ospitaleen jatorrizko ibilbidea egin behar dutenek gaua egin beharko dute hemen edo Borresen, taberna eta aterpea duen herrian.
- 13,9 km. Gamelua (aterpetxeak. Tabernak. Dendak)
TItik jarraitu, El Fresno, Magdalena kapera eta El Espin igaro ondoren. TI-3 ezkerretik utziko dugu 7 k.p.an, Pereda, Orrea eta Sangoñedora doan lokala hartuta. Eskuinetik utziko dugu 350 metro igaro ondoren. Belar-zidor batek Borresera darama. Goiko aldean, errepidearen azpian, dagoen aterpetxearen desbideraketa utzi, eta Borresko barinera iritsiko gara. Barin 2013. urtean ireki zuten, eta han jasotzen dira aterpetxeko giltzak (oharrak).
- 16,8 km. Borres(Aterpetxeak. Taberna)
Pola de Allanderantz (11,4 kilometro) doazen erromesek gaua igaro edo eguna jarraitu dezakete. Barinaren ondoren, AS-219 errepidera igo eta aurrez aurre gurutzatuko dugu, zementuzko pista batetik igotzeko. Paisaia zoragarria, Borresetik ateratzean uzten duguna. Teilatuen ondoren, ibilbide luzea egin zuen, Machadoren poema handiaren metafora: “Atzera begiratzean, inoiz zapaldu behar ez den bidea ikusten da”. Baso-pista bat pinudi baten mugan barrena doa, eta Palo mendatera doan desbideratzearen ondotik iristen da, Ospitaleetako jatorrizko bidetik. Hona hemen deskribapena: (Borres eta La Mortera artean, Samblismora iritsi baino lehentxeago, ospitaleetako ibilbidea egiteko desbideraketa dago. Bide hori Pola baino 5 kilometro laburragoa da, eta desnibel txikiagoa du, zuzenean igotzen baita; La Pola, berriz, jaitsi egiten da, eta, gero, dena bat-batean igotzen da. Gezi horiak eta elur-zutoinak daude, metro luze batean. Zuzenean Martaren gainera igotzen den eta gero Palotik doan bidea hartu, eta eskuinetara jarraitzen duen bidea hartu. Ondoren, Allanderaino iritsiko gara. Handik aurrera, aldapa behera, aldapa behera, aldapa behera, aldapa behera. Bide hori ez da oso gomendagarria neguan elurragatik, eta kontuz ibili behar da laino-egunetan). Ibilbide honetatik, Borres herritik Palo mendatera, 15 kilometro daude. Handik berrehun metrora, Borresko parrokiako Samblismoko lehen etxeak daude.
- 18,7 km. Samblismoa (aterpetxea)
AS-219 errepidea gurutzatu eta Samblismo kaleratu genuen pista zolatu batetik, La Morteraraino, Santiago de Cerredo parrokiako La Morteraraino.
- 19,7 km. La mortera
La Mortera ibaia igaro ondoren, bide belartsu bat hartu eta errepidera iritsiko gara. Errepidea hurrengo kilometroetan luzatuko da, eta, AS-219 tunel batetik salbatu ondoren, Goiko Muinoetaraino igoko gara, Santiago de Cerredora ere.
- 21,7 km. Goiko muinoak
Ehunka metrotan AS-219 errepidea utzi, oraingoan ezkerretik, eta Villaverde ibaira jaitsiko gara, ‘2010' inskripzioarekin apaindutako zubiari esker. José Pérez Satorrio’. Pista zolatu batera igo, eta errepidean amaitzen da berriro. Bertatik erraz gainditzen dugu Porfácil gaina, 773 metroko altueran.
- 23. km. Porotsuak (tabernak)
Parrokiaren sarreran San Roque taberna dugu eta ia herritik ateratzean Casa Boto taberna. Azken hori igaro bezain laster, AS-219 errepidea ezkerretik soldatu eta Porfácil ibairaino jaitsiko gara. Ibilguaren ondoren, tarte gogor bat dago, eta maila batzuek desnibela gainditzen laguntzen dute, errepideraino berriro igotzeko. Lavadoirako gune txikia gainditu eta izen bereko gaina gaindituko dugu, 806 metrora.
- 25,2 km. Konketa
Honaino Tineoko Kontzejua zabaltzen da. Allanderako sarrera iragartzen duen kartelera iritsi baino lehentxeago, errepidea ezkerreko bazterbidetik utzi eta Ferroyraino jaisten den bidea hartuko dugu, Pico Coronaren magaletik.
- 27,2 km. Ferroya
Herria zeharkatu eta AS-217 errepidera aterako gara. Berehala utziko dugu ezkerretik. Caleyo errekastoaren ertzean lasterbide on batek Pola de Allanderen sarreran landatuko gaitu. Villa Rosario ondotik pasa eta erromesen aterpetxea ikusiko dugu.
- 28,2 km. Allanderen pola (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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