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Pola de Allande-La Mesa etapa
Paloko portuak ahalegin handia egin behar du desnibel handia duelako
Etapari buruzko informazioa 5: Pola de Allande-La Mesa etapa
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Etapako interesguneak 5: Pola de Allande-La Mesa etapa
Ibilbidea
Paloko porturako igoera, haranaren hondoan dauden gaztainadietatik goiko txilardi eta kiribiletaraino, betiko grabatuta geratzen da. Zalantzarik gabe, Bide Primitiboaren desnibelik handiena, Ospitaleetako Ibilbidearen ondoan, erromesaldi guztien jardunaldirik atseginenetako bat da.
- 0 km. Allanderen pola (zerbitzu guztiak)
La Puela utzi dugu hiribide nagusitik, Amerikatik lehenbizi eta Galiziatik gero, han biltzen baitira establezimendu gehienak. AS-14 errepidetik, gasolindegi baten ondotik pasatuko gara, eta, aurrerago, El Mazo lekuaren ondo-ondotik (1,1 km) (Bar). Gasolindegitik kilometro bat igaro ondoren, errepidea utzi eta Nison ibaiaren ibarrera jaisten den bidexka bat hartuko dugu, Narkako adarra. Berez harrigarria da Ospitaleetatik igarotzea; Paloko mendatera igotzeak ez du inola ere balio. Bidexka Teixu eta El Colobréu tokien ondoan goratzen da eta Peñaseitiako aterpetxerako desbideraketara iristen da. AS-14 errepidearen ondoan dago, Casa Viñas tabernatik metro gutxira.
- 3,2 km. Peñaseitako aterpetxea desbideratzea (aterpetxea. Taberna)
Gaua igaro behar ez badugu, desbideraketa luze pasatuko dugu, eta gorostien azpian egingo dugu aurrera, guraize gutxi batzuen artean. Fonfaraongo errekastoa zeharkatuko dugu Xestu Molingo zubitik (4. km), eta beste erreka bat igaroko dugu, zenbait lurrikaren ondoan, La Reigada baserrira iritsi baino lehen.
- 5,3 km. La Reigada
Ordainketa horietan harana are estuagoa da eta igoera nabaria da. Bakardadea, errepidetik 200 metrora, erabat. Gorago, egurrezko bi zubik erreka gurutzatzen lagunduko digute, ahabia-landarez betetako baso baten azpian (6,4 km). Beste errekasto bat salbatuko dugu as-14ra igo aurretik, baina asfaltozko ehun metro besterik ez dira izango. Errepidea eskuinetik utzi eta benetako makila den bide harritsu bat hartuko dugu. Erritmoa moteldu egiten da, solana hegalera iristen garen bitartean, eta, ondoren, pinu-masa baten arteko bidezidor belartsu batera iristen garenean. Goi-tentsioko eta gogo-aldartearen azpitik pasatuko gara, gailurra dagoeneko pausu batean dago.
- 8,8 km. Puerto del Palo (denboraldiko taberna mugikorra)
Gailurrean, eskuinetik datorren bidexka batetik, Borresetik datozen erromesak ospitaleen bidetik sartzen dira. Hasierako igoera ikusgarriaren ondoren, troka harritsu batetik jaisten hasi ginen, eta bertatik Montefurado ikusi genuen. AS-14 errepidea gurutzatuko dugu, 31 k.p.an, eta jaisteko bideari ekingo diogu, hain latza ez den bidexka batetik, pikornalaren artean.
- 10,5 km. Montefuratzea
Montefurado herri bakartia da, menditik ateratzen omen dena, eta film baten dekoratua dirudi, etxeak arbelean dituela. Baserriak erromesen ospitalea izan zuen. Gaur egun, Santiagoren kapera, apostoluaren tailu pintoreskoa, oilo batzuk, mastin bat eta haren jabea dira bizi-ikur bakarrak kilometro biribilean. Atsedenaldi labur baten ondoren, Texu Lakura joan behar da. Horma bat zozketatu behar da, burdin langa baten ondoan. Han, baia gorrizko zuhaixka eder bat hazten da, eta Iturriaren sorbururaino igo. Gainean, ataka bat gainditu eta hegalaren erdira jaitsiko gara as-14raino (12,9 km). Gure bidea ezkerretara doa, hegal bat inguratuz Lakura iristeko. Sarreran, hilerria igaro ondoren, hagin eder bat dago Santa Maria elizaren ondoan. AS-14 arte igoko gara.
- 14,5 km. Aintzira
Lakutik Berducedoraino lau kilometro leun inguru daude. Errepidea eskuinetik utzi eta laster Corondeñora doan errepidea gurutzatuko dugu. El Chao eta La Llanada inguruetan, berriz ere as-14ra iritsiko gara (15,8 km). Kilometro bat inguru egin eta ezkerreko bazterbidearen ondoan utziko dugu. Pinudi baten azpian Berducedora joko dugu, Allandeko Kontzejuko parrokiara, eta beste aukera bat, etapa amaierakoa, haren zerbitzuei eta hiru aterpetxeei esker.
- 18,2 km. Berducedo (aterpetxeak. Tabernak. Denda)
La Mesarantz joko dugu, Santa Maria elizaren ondotik pasatuz, beste hagin eder batek zainduta (Taxus baccata). Herri zeltentzako sakratua, espezie hau hilerrien eta eraikin erlijiosoen ondoan landatzen da, bizitza luze-luzeak hilezkortasuna ematen baitio. Pista batek eta gero gorantz doan bideak, GR-109 bezala ere balizatua, Berducedotik urruntzen gaitu, Allandeko kontzejuko parrokia honen irudi ederra emanez. Gainean, Prima Madera muinotik kilometro erdira, ezkerretara egingo dugu torka. Pinu gorrizko zuhaizti batek (Pinus sylvestris), ondoren, La Mesa izeneko Grandas de Salimeko (20,4 km) kontzejuko parrokiara doan tokiko errepidera darama. Eonaviegoan, galegoan, asturiarrean edo, oro har, falean, A Mesa izena du. Erromesen aterpetxera iritsi aurretik, XVII. mendearen amaierako Santa Maria Magdalena parrokiara joan ginen.
- 22,8 km. Mahaia (aterpea)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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