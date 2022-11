Etapa de Pola d'Allande a la Mesa

L’itinerari

Km 0. Pola d'Allande (Tots els serveis)

Km 3,2. Desvio Alberg de Peñaseita (Alberg. Bar)

Km 5,3. La Reigada

Km 8,8. Port del Pal (Bar mòbil en temporada)

Km 10,5. Montefurado

Km 14,5. Llac

Km 18,2. Berducedo (Albergs. Bars. Botiga)

Km 22,8. La Mesa (Alberg)

L'ascens al Port del Pal, des dels castañares que poblen el fons de la vall fins als brucs i tojos de les cotes superiors, es queda gravat per sempre. Sens dubte, el major desnivell del Camí Primitiu és, sens dubte, al costat de la Ruta d'Hospitals, una de les jornades més gratificants de tota la peregrinació.Abandonem La Puela per l'avinguda principal, Amèrica primer i després Galícia, on es concentren gran part dels establiments. Ja per l'AS-14 passem al costat d'una gasolinera i més endavant pegant al lloc del(Bar). Passat un quilòmetre de la gasolinera vam deixar la carretera per a prendre una senda que baixa a l'horta del, tributari del Narcea. Ja de per si mateix impressionant el pas per Hospitals, l'ascens al port del Pal no desmereix en absolut. La senda ascendeix assossegadament al costat dels llocs deli aconsegueix el desviament a l'alberg, que es troba al peu de l'AS-14 a uns metres del bar Casa Viñas.Si no pernoctarem passem de llarg el desviament i avancem sota grèvols i no poques madroñeras. Creuarem lapeli passarem un altre rierol i al costat de diverses ensulsiades abans d'arribar al caseriu de laEn aquests pagaments la vall s'estreny encara més i l'ascens comença a ser més que patent. La solitud, a tan sols 200 metres de la carretera, absoluta. Més amunt, un parell de ponts de fusta ens ajuden a creuar el rierol sota un bosc poblat per plantes de nabiu. Salvarem una altra reguera abans de pujar a l'AS-14 però seran només cent metres d'asfalt. Abandonem la carretera per la dreta per a prendre una senda pedregosa que sí que és un veritable pal. El ritme decreix mentre aconseguim el vessant de solana i posteriorment una senda herbosa entre una massa de pins. Passem sota la línia d'alta tensió i ànim, el cim ja està a un pas.Just en el cim, per una senda que conflueix des de la dreta, s'incorporen els pelegrins que vénen des de Borres per la. Després de l'espectacular pujada inicial iniciem el descens per un viarany pedregós des de la qual ja albirem Montefurado. Creuem l'AS-14 a l'altura del p.k 31 i reprenem la baixada per un corriol menys aspre que avança entre el piornal.és el poble solitari que sembla emergir de la muntanya i que bé sembla el decorat d'una pel·lícula, amb les seves cases en pedra pissarra. El caseriu va tenir hospital de pelegrins. En l'actualitat, la, amb una, unes gallines, un mastí i el seu amo són els únics signes vitals en diversos quilòmetres a la rodona. Després d'un breu descans cal posar rumb cap a Texu.Se sorteja un mur al costat d'una cancel·la, on creix un preciós arbust de baies vermelles, i pugem fins al. En l'alt superem una portilla i descendim a mig vessant fins a l'AS-14. El nostre camí progressa a l'esquerra d'aquesta, vorejant un vessant per a arribar a Llac. A l'entrada, passat el cementiri, creix un superbal costat de l'església. Pugem fins a l'AS-14.Des de Llacfins a Berducedo medien prop de quatre quilòmetres suaus. Abandonem la carretera per la dreta i en breu travessem la carretera que es dirigeix a Corondeño. Pels paratges delaconseguim de nou l'AS-14. Transitem per ella durant aproximadament un quilòmetre per a deixar-la al costat del voral esquerre. Sota una pineda ens dirigim a Berducedo, parròquia del Consell d'Allande i una altra alternativa més de final d'etapa gràcies als seus serveis i els seus ja tres albergs.Ens dirigim a lapassant al costat de l'església, custodiada per un altre superb teix (). Sagrat per als pobles cèltics, aquesta espècie acostuma a ser plantada al costat dels cementiris i els edificis religiosos, ja que la seva extrema longevitat li dóna un caràcter immortal. Una pista i posterior camí ascendent, abalisat també com GR-109, ens allunya de Berducedo, proporcionant-nos una bella estampa d'aquesta parròquia del consell d'Allande. En l'alt, a mig quilòmetre de la, torcem a l'esquerra. Un bosquete de pi silvestre (i>Pinus sylvestris) condueix posteriorment a la carretera local que es dirigeix a la, parròquia del consell de Grandas de Salime. Enes denomina A Mesa. Abans d'aconseguir l'alberg de pelegrins visitem la, de finals del XVII.