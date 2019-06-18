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La Mesa a Grandas de Salime etapa
8 kilometroko ibilbide laburra. Hobe makilekin!
Etapari buruzko informazioa 6: La Mesa a Grandas de Salime etapa
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Ibilbidea
- 0 km. Mahaia (aterpea. Denboraldiko denda)
Aterpetxe beretik abiatuko gara La Mesa-eraino eraman gintuen pista lokaletik. 150 metroko desnibelari aurre egingo diogu, Coriscos haitza inguratuz, haize-erroten ilara oparo batek iltzatuta. Goitik behera, Buspol ingurura jaitsiko gara.
- 2,3 km. Buspol
Etxaldearen ondoan Santa Marinako kapera dago, soila eta, aldi berean, harrizko eraikuntza ederra eta arbelezko lauzak. Seguru asko, leku horretan aipatutako erromesen ospitaleko kide izan zen. XIV. mendeko kanpaia ez dago jada kanpai-horma betetzen. Hala ere, atetik erretaula osatzen duten hiru neurri koloretsuak ikus ditzakegu. Atzeko langa zeharkatuz, Navia ibaiaren arrora iritsiko gara. Metroak galdu ahala, Grandas de Salime diluitu egingo da gure panoramikatik. Aurretik, 760 metroko desnibel negatiboa Salimeko presaraino. Altuera galtzen dugu hegalean zehar, erpinez eta mendi baxuz estalia eta basoberritzeko pinudi batetik. Handik 45 minutura, Buspoletik, lautada faltsuaren zati bati jarraitzen dio, oihan pistan txirrista batzuekin. Ezkerrean, duela urte batzuk, urtegia txalupan zeharkatzeko hartu zen desbideraketa dago, Salime herri itsutuaren ingurutik (5,9 km). Kilometro bat aurrerago, bihurgune baten gainean eta solanaren hegalean, kortin bat dago, harrizko horma zirkular bat, hartz-erlauntzak babesteko balio duena (6,9 km). Handik tarte batera, gurutze baten ondotik pasa, eta 400 metro aurrerago, kontuz!, ezkerreko bidea hartu eta gaztainadi ederrean sartuko gara (8,1). Hainbat buelta eta matxinadaren ondoren, AS-14 errepidera iritsiko gara, presarantz. Hara iritsi aurretik, Boca de la Ballena izeneko behatokian sar gaitezke. Vaquero Turciosek diseinatutako begiratoki esekia da, eta presaren bista ikusgarriak eskaintzen ditu, 128 metroko altuerakoak. Ondoren, 1953an inauguratutako urtegia gurutzatu genuen.
- 10 km. Salimeko urtegia (hotel-taberna-jatetxea 1 km geroago)
AS-14 errepideak gidatuko ditu gure urratsak hurrengo 4,5 kilometroetan. Kilometro bat aurrerago Las Grandas hotelaren ondotik pasatuko gara, Vistalegre herrian (11,1 km). Ingurunetik abstraktuak diren asfaltozko kilometroak pasatzen utziko dugu, eta, Penjamorako desbideraketa igaro eta 200 bat metrora, AS-14 errepidea utziko dugu ezkerretik (14,5 km). Oso bidexka laua proposatzen duen arreoiak bidea ematen dio Grandas de Salimera doan bide bukoliko bati. Eskuineko lehen desbideraketa hartuta, Ferreiro etorbidetik sartuko gara, Museo Etnografikoaren ondoan, eta udaletxera iritsiko gara, han baitzegoen lehengo aterpetxea. Gaur egungo geltokira joateko, eskuinetara hartu behar da Costa etorbidea (AS-12).
- 16,8 km. Salimeko grandak (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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