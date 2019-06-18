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Grandas de Salime eta Fonsagrada arteko etapa
Bidea Gestoselotik hasten da Peñafonteraino.
Etapari buruzko informazioa 7: Grandas de Salime eta Fonsagrada arteko etapa
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Ibilbidea
Ohar garrantzitsuak! : Paradanovan (24,4. km), norbaitek A Fonsagrada adierazi du A Pobra de Buronera doan mugarrian, eta dagoeneko hainbat erromes talde galdu dira. Paradanovan, A Fonsagrada ehunka metroko altueran ikusi ondoren, errepidearen ezkerraldean dagoen mugarriari jarraitu behar zaio, Granxatik A Fonsagradaraino. Erroldako aterpetxe publikoa, A Fonsagradaren atzean dagoena, ITXITA dago. Orain, Xuntako aterpetxe berriak ematen ditu zerbitzuak. A Fonsagradako zentro berean dago, eta 2017an inauguratu zen.
- 0 km. Salimeko grandak (zerbitzu guztiak)
Aterpetxetik San Salvadorreko kolegiata ohiraino itzuliko gara. Pascual Madozek, bere Hiztegi geografiko, estatistiko eta historikoan, tenplu horri buruz honako hau aipatzen du: "Tenplarioena izan zen oinarriren batekin esaten da, eta agian herri honetan Santiagoko hilobira joaten ziren erromesentzako ostatua egongo zela". Errepidea gurutzatu eta XVIII. mendeko Carmen kaperaren kalea hartuko dugu, Alvarez de Lineraren leinuari lotua. Atzeko adarkatzean, ezkerretik jarraitu, eta bide belartsu baten gainean eta AS-28 errepideari itsatsitako hariztiaren azpian egingo dugu aurrera. A Farrapa baserriaren parean irtengo gara (1,2 km). Aurrerago, Eskandlares eta Robledorako bidea hartu genuen, esne-industria batzuen ondoan. Bihurgunea igarota, AS-28 errepidea gurutzatuko dugu, eta pista batean aurrera egingo dugu, Xuntakasatik pasatuz eta Cereixeira iritsiz. Bi taberna daude: Casa Federico eta La Parrilla.
- 3,2 km. Cereixeira (tabernak)
Cereixeiratik ateratzean, beste bide belartsu bat hartu eta La Esperanza kaperara (4,5. km) jo genuen. Malneira herrixka eskuinean dago. Hortik Castrora tarte bat pasatzen da harizti baten azpian eta pista zolatu bat, Sandra, Juan eta Nataliak kudeatzen duten gazteentzako aterpetxera eramaten duena.
- 5,5 km. Castro (Bar-IrakasleaAterpetxea. hotela)
Herriaren ondoan Chao Samartineko gotorlekua dago, K.a. 800. urtean datatutako Brontze Aroko asentua. Landa-eremuko elizaren eta Chao Samartn hotelaren ondotik pasa eta errepide bat gurutzatuko dugu. Horrela, herrigunea utziko dugu. Bideetara itzuliko gara. Ezkerretara utziko dugu Padraira, eta aurrerago San Lazaro kapera topatuko dugu, garai bateko itsumutegia (7,1 km). 10 minutu geroago, AS-28ra itzuli eta Gestoselo pasatuko dugu.
- 7,9 km. Keinuak
Oraingoz oso zabalduta dagoen arren, hemendik aurrera Aceboko mendatera igotzen hasi da. Errepide bidez, Peñafonetik (Asturiasko azken gunea) bereizten gaituen 2,2 kilometroko bidea hartuko dugu. Sarreran asfaltoa utzi eta Santa Maria Magdalena elizara igo. Arkupeak atsedena hartzera gonbidatzen gaitu. Tenpluaren ondoan iturria dago; beraz, ez dezagun ahaztu trago bat botatzea eta kantinplora betetzea. Oraindik ere 250 metroko desnibela gainditu beharko dugu 1.110 kotaraino.
- 10,1 km. Peñafonte
Ez gara errepidera itzuliko, Zarro mendiaren magalean gora egingo dugu. Lehen arrapalak izan ezik, tarte nahiko eramangarria da. Berriz ere AS-28 errepidera iritsi, eta Bustelo del Camínerantz gurutzatuko dugu. Ondoren, sarbidearen oinean, ataka bat ireki eta tojo artean doan bidexka hartuko dugu. Curiscada mendira igotzeko ahalegin handiagoa egin behar da, are gehiago aerosorgailuen lerroaren aurrean. Beste ataka bat pasatu ondoren, azken metroak egingo ditugu (13. km). Finkatu gabeko puntu batean, Fonsagradaren lehen begiradaren ondoren, 12 kilometro baino urrunago, Asturiasi agur esaten diogu Galiziari harrera egiteko. Hegoaldean, ezkerrean, lerro zuzenean pare bat kilometrora, Harri Apañadasko mendilerroa dago. Hala deritzo, beharbada, Uriak Santiagorako Erromesaldietan islatzen duen bezala, ibiltariek utzitako harri pila bat egongo litzatekeelako, Ferroko Gurutzean bezala. Aurrean Fonsagrada ikusten da, 12 kilometrotik gora. Aceboko bentaren ondoan jaitsiko gara errepidera. Han dago Galiziako lehen adierazlea. Asturiasen ez bezala, horretan ere ez gara ados jartzen! Orain maskorraren zati irekiari erantzun beharko diogu.
- 14,5 km. Acebo-ren salmenta (denda)
Venta ibaiaren atzean, ordutegiak aurresanezinak baitira, bide bat abiatzen da gorostiz (Ilex aquifolium), toponimoa erakutsiz. Aldapa labur baten ondoren, pista LU-701era hurbiltzen da eta paraleloan egiten du aurrera. Hala, Cabreira iristen da, A Fonsagradako Monteseiroko parrokiako lekua.
- 16,5 km. Kabreira
Pista errepide ondotik doa, Fonfríaren bila. Nukleoa baino lehentxeago, iturri izoztuaren ondotik pasatuko gara. Fonhotz Zaldun Sanjuanisten Ordenaren ardura izan zuen eta Ospitale bat izan zuen.
- 18,6 km. Fonhotza
Azken etxeen ondoan, ezkerrera biratu eta pista trinkotik jarraitu. Han, Jakobeko mugarri batek 165,990 kilometro seinalatzen ditu Santiagora. Penoucosko menditik igarotzen den errepidea ahaztuko dugu tarte batez. Azken tarte hori berriro hil da LU-701 errepidean, Barbeitosen parean. Hemen dago Catro Ventos mesoia, txingarretan erretako haragia eta inguruko espezialitateak dastatzeko leku aproposa.
- 20,2 km. Barbeitos (Mesón)
Barbeitosen errepidea gurutzatuko dugu eta pinudi baten mugan aurrera egiten duen pista bati jarraituko diogu Silvelaraino, Suarnako San Martin parrokiara. Hemen LU-701 errepidea gurutzatu eta Santa Barbarako ermitara iritsiko gara. Gainean begiratoki bat eta eserlekua hartzeko banku bat daude.
- 21,9 km. Santa Barbako-Silvela ermita
Errepidearen gainetik doan beste pasealeku batek Paradanovara eramango gaitu, Suarnako rueirora. Bidegurutze horretan, garai batean, Done Jakueren ibilbidea Burongo A Probara zihoan, eta Fonsagradako hiriburua izan zen 1835 arte. Gaur egun, erromesen ia %100 A Fonsagradaraino igotzen dira.
- 24,4 km. Paradova
Etaparen pisua sentitzen dugunez, Gurutze Santuaren kaperaren atzean bi seinale ikusiko ditugu! Ezkerrean, San Martin de Suarnara doan pistaren ondoan, Granxako camina hasten da. Jarraitu beharreko aukera da! Zaharrena da, 400 metro laburragoa, eta Fonsagradara doan errepidera igotzen da, esfortzurik gabe. Adi! Beste aukera, errepidea gurutzatzen duena, ez dugu hartu behar, A Pobra de Burónera doalako.
- 26,3 km. A Fonsagrada (zerbitzu guztiak)
A Fonsagradan bertan badira zenbait aterpetxe pribatu. Xuntakoa Padrongo parrokian dago, ia bi kilometro aurrerago. Hara iristeko, Galizia etorbide nagusitik jarraitu, eta gasolindegiaren atzean, Las Rodas kalea hartu, eta, gero, errepidera joan. Errazena da bertatik jarraitzea aterpetxeraino, bidearen oinean.
- 28,1 km. Errolda (erromesen aterpea)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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