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Camiño Primitivo

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Etapa 7

Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada

km 28,1
Tempo 06H 45’
Dificultade media
Albergues 6
Dispoñible sen conexión

O camiño comeza a ser empinado de Gestoselo a Peñafonte

Información sobre a etapa 7: Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada

Perfil: Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada

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O itinerario

Avisos importantes!: En Paradanova (Km 24,4), alguén indicou A Fonsagrada na mouteira que se dirixe á Pobra de Burón e xa son varios os grupos de peregrinos que se perderon. Unha vez en Paradanova, vendo A Fonsagrada nun alto a varios centos de metros, hai que seguir a mouteira que se atopa á esquerda da estrada, que ascende polo camín dá Granxa até A Fonsagrada.O albergue público de Padrón, situado tras A Fonsagrada, atópase PECHO. Agora presta os seus servizos o novo albergue da Xunta emprazado no mesmo centro da Fonsagrada e inaugurado no verán de 2017.

  • Km 0. Grandas de Salime (Todos os servizos)

Regresamos desde o albergue até a ex colexiata de San Salvador. Pascual Madoz, no seu Dicionario xeográfico, estadístico, histórico, reseña que deste templo "dise con algún fundamento que pertenceu aos Templarios e que talvez habería nesta vila hospedaría para os peregrinos que concorrían a visitar o sepulcro de Santiago". Cruzamos enseguida a estrada e tomamos a rúa onde se atopa a capela da Carmen, do século XVIII e vinculada á liñaxe dos Álvarez de Liñeira. Na bifurcación posterior seguimos pola esquerda e avanzamos sobre unha senda herbosa e baixo o carballal pegado á AS-28. Saímos a esta á altura do caserío da Farrapa (Km 1,2). Máis adiante pasamos de longo o desvío a Escanlares e Robledo e xunto a unhas industrias lácteas. Pasada a curva cruzamos a AS-28 e continuamos por unha pista, pasando por Xuntacasa e chegando a Cereixeira, onde hai un par de bares: Casa Federico e La Parrilla.

  • Km 3,2. Cereixeira (Bares)

Á saída de Cereixeira tomamos outro camiño herboso que conduce tras varios xiros á capela da Esperanza (Km 4,5). A aldea de Malneira queda a man dereita. De aquí a Castro sucede un tramo baixo un carballal e unha pista pavimentada que leva ao albergue xuvenil xestionado por Sandra, Juan e Natalia.

  • Km 5,5. Castro (Bar-Restaurante-Albergue. Hotel)

Xunto á poboación atopar o castro de Chao Samartín, asentamento da Idade do Bronce datado no 800 a.C. Pasamos xunto á igrexa de porte rural e o hotel Chao Samartín e cruzamos unha estrada, abandonando así este núcleo. Regresamos aos camiños. Deixamos a man esquerda Padraira e máis adiante topámonos coa capela de San Lázaro, antigo lazareto (Km 7,1). Sobre 10 minutos despois volvemos á AS-28 e pasamos Gestoselo.

  • Km 7,9. Gestoselo

Aínda que de momento tendido, a partir de aquí o ascenso ao porto do Acivro comeza a ser máis patente. Cubrimos por estrada o treito de 2,2 quilómetros que nos separa de Peñafonte, o último núcleo asturiano que visitaremos. Á entrada deixamos o asfalto para subir á igrexa de Santa María Magdalena, cuxo atrio porticado convida o descanso. Xunto ao templo atópase a fonte, así que non esquezamos botar un grolo e encher a cantimplora. Aínda deberemos superar máis de 250 metros de desnivel até a cota de 1.110.

  • Km 10,1. Peñafonte

Non regresamos á estrada senón que proseguimos a ascensión pola ladeira do monte do Zarro. Salvo as primeiras ramplas, é un tramo bastante levadío. Desembocamos de novo na AS-28 e cruzámola en dirección a Bustelo do Camín. Seguidamente, ao pé da estrada de acceso, abrimos unha portilla e tomamos a senda que avanza entre o toxo. O ascenso ao monte dá Curiscada esixe maior esforzo, aínda máis plantarse ante a liña de aeroxeradores. Tras pasar outra portilla rematamos os últimos metros de ascensión (Km 13).Nun punto non fixado, tras a primeira vista de Fonsagrada, distante aínda máis de 12 quilómetros, dicimos adeus a Asturias para recibir a Galicia. Ao sur, a man esquerda, a un par de quilómetros en liña recta, sitúase a serra de Pedras Apañadas, denominada así, talvez, como reflicte Uría nas Peregrinacións a Santiago de Compostela, porque habería unha chea de pedras depositadas polos camiñantes, como na Cruz de Ferro. Á fronte xa se ve Fonsagrada, distante máis de 12 quilómetros. Descendemos á estrada xunto á venda do Acivro, onde se atopa o primeiro indicador galego. Ao contrario que en Asturias, nin nisto pómonos de acordo!, agora deberemos atender á parte aberta da cuncha.

  • Km 14,5. Venda do Acivro (Bar-Tenda)

Detrás da Venda, cuxos horarios son impredicibles, parte un camiño repleto de acivros (Ilex aquifolium), facendo gala do topónimo. Tras un breve repecho a pista vaise achegando á LU-701 e avanza en paralelo, chegando así Cabreira, lugar da parroquia de Monteseiro, pertencente xa ao concello da Fonsagrada.

  • Km 16,5. Cabreira

A pista continúa xunto á estrada en pos de Fonfría. Xusto antes do núcleo pasamos xunto á xélida fonte. Fonfría foi encomenda da Orde dos Cabaleiros Sanjuanistas e mantivo un Hospital.

  • Km 18,6. Fonfría

Xunto ás últimas casas viramos á esquerda e proseguimos por pista compacta, onde un das mouteiras xacobeas sinala 165,990 quilómetros a Santiago. Esquecémonos durante un intre da estrada transitando polo monte de Penoucos. Este último tramo morre de novo na LU-701 á altura de Barbeitos. Aquí atópase o mesón Catro Ventos, un bo lugar onde degustar carnes á brasa e especialidades da zona.

  • Km 20,2. Barbeitos (Mesón)

En Barbeitos cruzamos a estrada e seguimos unha pista que avanza polo linde dun piñeiral até Silvela, lugar da parroquia de San Martín de Suarna. Aquí vólvese a cruzar a LU-701 e alcanzamos posteriormente a ermida de Santa Bárbara. Xusto encima hai un miradoiro e un banco onde tomar asento.

  • Km 21,9. Ermida de Santa Bárbara-Silvela

Outro paseo que discorre por encima da estrada lévanos até Paradanova, rueiro tamén de Suarna. Neste cruzamento de camiños o itinerario xacobeo dirixíase antigamente á Proba de Burón, que ostentou a capitalidade do municipio de Fonsagrada até 1835. Actualmente case o 100% dos peregrinos soben até A Fonsagrada.

  • Km 24,4. Paradanova

Sentindo xa o peso da etapa, tras a capela da Santa Cruz vemos dúas sinalizacións! A man esquerda, xunto á pista que se dirixe a San Martín de Suarna, inicia o camín dá Granxa. É a opción que temos que seguir! É a máis antiga, 400 metros máis curta e ascende, non sen esforzo, até a estrada de entrada á Fonsagrada. Atención!, a outra opción, que cruza a estrada, non debemos tomala xa que se dirixe á Pobra de Burón.

  • Km 26,3. A Fonsagrada (Todos os servizos)

No mesmo A Fonsagrada xa existen varios albergues privados. O da Xunta atópase na parroquia de Padrón, case dous quilómetros máis adiante. Para chegar até el seguimos a principal Avenida de Galicia e tras a gasolineira seguimos a rúa das Rodas para derivar máis adiante á estrada. O máis sinxelo é continuar xa por ela até o mesmo albergue, ao pé da vía.

  • Km 28,1. Padrón (Albergue de peregrinos)

As dificultades

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En imaxes

Que ver, que facer

Albergues

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