Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada
O camiño comeza a ser empinado de Gestoselo a Peñafonte
Información sobre a etapa 7: Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada
Ampliar mapa
O itinerario
Avisos importantes!: En Paradanova (Km 24,4), alguén indicou A Fonsagrada na mouteira que se dirixe á Pobra de Burón e xa son varios os grupos de peregrinos que se perderon. Unha vez en Paradanova, vendo A Fonsagrada nun alto a varios centos de metros, hai que seguir a mouteira que se atopa á esquerda da estrada, que ascende polo camín dá Granxa até A Fonsagrada.O albergue público de Padrón, situado tras A Fonsagrada, atópase PECHO. Agora presta os seus servizos o novo albergue da Xunta emprazado no mesmo centro da Fonsagrada e inaugurado no verán de 2017.
- Km 0. Grandas de Salime (Todos os servizos)
Regresamos desde o albergue até a ex colexiata de San Salvador. Pascual Madoz, no seu Dicionario xeográfico, estadístico, histórico, reseña que deste templo "dise con algún fundamento que pertenceu aos Templarios e que talvez habería nesta vila hospedaría para os peregrinos que concorrían a visitar o sepulcro de Santiago". Cruzamos enseguida a estrada e tomamos a rúa onde se atopa a capela da Carmen, do século XVIII e vinculada á liñaxe dos Álvarez de Liñeira. Na bifurcación posterior seguimos pola esquerda e avanzamos sobre unha senda herbosa e baixo o carballal pegado á AS-28. Saímos a esta á altura do caserío da Farrapa (Km 1,2). Máis adiante pasamos de longo o desvío a Escanlares e Robledo e xunto a unhas industrias lácteas. Pasada a curva cruzamos a AS-28 e continuamos por unha pista, pasando por Xuntacasa e chegando a Cereixeira, onde hai un par de bares: Casa Federico e La Parrilla.
- Km 3,2. Cereixeira (Bares)
Á saída de Cereixeira tomamos outro camiño herboso que conduce tras varios xiros á capela da Esperanza (Km 4,5). A aldea de Malneira queda a man dereita. De aquí a Castro sucede un tramo baixo un carballal e unha pista pavimentada que leva ao albergue xuvenil xestionado por Sandra, Juan e Natalia.
- Km 5,5. Castro (Bar-Restaurante-Albergue. Hotel)
Xunto á poboación atopar o castro de Chao Samartín, asentamento da Idade do Bronce datado no 800 a.C. Pasamos xunto á igrexa de porte rural e o hotel Chao Samartín e cruzamos unha estrada, abandonando así este núcleo. Regresamos aos camiños. Deixamos a man esquerda Padraira e máis adiante topámonos coa capela de San Lázaro, antigo lazareto (Km 7,1). Sobre 10 minutos despois volvemos á AS-28 e pasamos Gestoselo.
- Km 7,9. Gestoselo
Aínda que de momento tendido, a partir de aquí o ascenso ao porto do Acivro comeza a ser máis patente. Cubrimos por estrada o treito de 2,2 quilómetros que nos separa de Peñafonte, o último núcleo asturiano que visitaremos. Á entrada deixamos o asfalto para subir á igrexa de Santa María Magdalena, cuxo atrio porticado convida o descanso. Xunto ao templo atópase a fonte, así que non esquezamos botar un grolo e encher a cantimplora. Aínda deberemos superar máis de 250 metros de desnivel até a cota de 1.110.
- Km 10,1. Peñafonte
Non regresamos á estrada senón que proseguimos a ascensión pola ladeira do monte do Zarro. Salvo as primeiras ramplas, é un tramo bastante levadío. Desembocamos de novo na AS-28 e cruzámola en dirección a Bustelo do Camín. Seguidamente, ao pé da estrada de acceso, abrimos unha portilla e tomamos a senda que avanza entre o toxo. O ascenso ao monte dá Curiscada esixe maior esforzo, aínda máis plantarse ante a liña de aeroxeradores. Tras pasar outra portilla rematamos os últimos metros de ascensión (Km 13).Nun punto non fixado, tras a primeira vista de Fonsagrada, distante aínda máis de 12 quilómetros, dicimos adeus a Asturias para recibir a Galicia. Ao sur, a man esquerda, a un par de quilómetros en liña recta, sitúase a serra de Pedras Apañadas, denominada así, talvez, como reflicte Uría nas Peregrinacións a Santiago de Compostela, porque habería unha chea de pedras depositadas polos camiñantes, como na Cruz de Ferro. Á fronte xa se ve Fonsagrada, distante máis de 12 quilómetros. Descendemos á estrada xunto á venda do Acivro, onde se atopa o primeiro indicador galego. Ao contrario que en Asturias, nin nisto pómonos de acordo!, agora deberemos atender á parte aberta da cuncha.
- Km 14,5. Venda do Acivro (Bar-Tenda)
Detrás da Venda, cuxos horarios son impredicibles, parte un camiño repleto de acivros (Ilex aquifolium), facendo gala do topónimo. Tras un breve repecho a pista vaise achegando á LU-701 e avanza en paralelo, chegando así Cabreira, lugar da parroquia de Monteseiro, pertencente xa ao concello da Fonsagrada.
- Km 16,5. Cabreira
A pista continúa xunto á estrada en pos de Fonfría. Xusto antes do núcleo pasamos xunto á xélida fonte. Fonfría foi encomenda da Orde dos Cabaleiros Sanjuanistas e mantivo un Hospital.
- Km 18,6. Fonfría
Xunto ás últimas casas viramos á esquerda e proseguimos por pista compacta, onde un das mouteiras xacobeas sinala 165,990 quilómetros a Santiago. Esquecémonos durante un intre da estrada transitando polo monte de Penoucos. Este último tramo morre de novo na LU-701 á altura de Barbeitos. Aquí atópase o mesón Catro Ventos, un bo lugar onde degustar carnes á brasa e especialidades da zona.
- Km 20,2. Barbeitos (Mesón)
En Barbeitos cruzamos a estrada e seguimos unha pista que avanza polo linde dun piñeiral até Silvela, lugar da parroquia de San Martín de Suarna. Aquí vólvese a cruzar a LU-701 e alcanzamos posteriormente a ermida de Santa Bárbara. Xusto encima hai un miradoiro e un banco onde tomar asento.
- Km 21,9. Ermida de Santa Bárbara-Silvela
Outro paseo que discorre por encima da estrada lévanos até Paradanova, rueiro tamén de Suarna. Neste cruzamento de camiños o itinerario xacobeo dirixíase antigamente á Proba de Burón, que ostentou a capitalidade do municipio de Fonsagrada até 1835. Actualmente case o 100% dos peregrinos soben até A Fonsagrada.
- Km 24,4. Paradanova
Sentindo xa o peso da etapa, tras a capela da Santa Cruz vemos dúas sinalizacións! A man esquerda, xunto á pista que se dirixe a San Martín de Suarna, inicia o camín dá Granxa. É a opción que temos que seguir! É a máis antiga, 400 metros máis curta e ascende, non sen esforzo, até a estrada de entrada á Fonsagrada. Atención!, a outra opción, que cruza a estrada, non debemos tomala xa que se dirixe á Pobra de Burón.
- Km 26,3. A Fonsagrada (Todos os servizos)
No mesmo A Fonsagrada xa existen varios albergues privados. O da Xunta atópase na parroquia de Padrón, case dous quilómetros máis adiante. Para chegar até el seguimos a principal Avenida de Galicia e tras a gasolineira seguimos a rúa das Rodas para derivar máis adiante á estrada. O máis sinxelo é continuar xa por ela até o mesmo albergue, ao pé da vía.
- Km 28,1. Padrón (Albergue de peregrinos)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo