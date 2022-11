Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada

O itinerario

Km 0. Grandas de Salime (Todos os servizos)

Km 3,2. Cereixeira (Bares)

Km 5,5. Castro (Bar-Restaurante-Albergue. Hotel)

Km 7,9. Gestoselo

Km 10,1. Peñafonte

Km 14,5. Venda do Acivro (Bar-Tenda)

Km 16,5. Cabreira

Km 18,6. Fonfría

Km 20,2. Barbeitos (Mesón)

Km 21,9. Ermida de Santa Bárbara-Silvela

Km 24,4. Paradanova

Km 26,3. A Fonsagrada (Todos os servizos)

Km 28,1. Padrón (Albergue de peregrinos)

: En Paradanova (Km 24,4), alguén indicou A Fonsagrada na mouteira que se dirixe á Pobra de Burón e xa son varios os grupos de peregrinos que se perderon. Unha vez en Paradanova, vendo A Fonsagrada nun alto a varios centos de metros, hai que seguir a mouteira que se atopa á esquerda da estrada, que ascende polo camín dá Granxa até A Fonsagrada.O, situado tras A Fonsagrada, atópase. Agora presta os seus servizos o novo albergue da Xunta emprazado no mesmo centro da Fonsagrada e inaugurado no verán de 2017.Regresamos desde o albergue até a. Pascual Madoz, no seu, reseña que deste templo "dise con algún fundamento que pertenceu aos Templarios e que talvez habería nesta vila hospedaría para os peregrinos que concorrían a visitar o sepulcro de Santiago". Cruzamos enseguida a estrada e tomamos a rúa onde se atopa a, do século XVIII e vinculada á liñaxe dos Álvarez de Liñeira. Na bifurcación posterior seguimos pola esquerda e avanzamos sobre unha senda herbosa e baixo o carballal pegado á. Saímos a esta á altura do caserío. Máis adiante pasamos de longo o desvío a Escanlares e Robledo e xunto a unhas industrias lácteas. Pasada a curva cruzamos a AS-28 e continuamos por unha pista, pasando pore chegando a, onde hai un par de bares: Casa Federico e La Parrilla.Á saída de Cereixeira tomamos outro camiño herboso que conduce tras varios xiros á. A aldea dequeda a man dereita. De aquí a Castro sucede un tramo baixo un carballal e unha pista pavimentada que leva aoxestionado por Sandra, Juan e Natalia.Xunto á poboación atopar o, asentamento da Idade do Bronce datado no 800 a.C. Pasamos xunto á igrexa de porte rural e o hotel Chao Samartín e cruzamos unha estrada, abandonando así este núcleo. Regresamos aos camiños. Deixamos a man esquerdae máis adiante topámonos coa, antigo lazareto. Sobre 10 minutos despois volvemos á AS-28 e pasamos Gestoselo.Aínda que de momento tendido, a partir de aquí o ascenso ao porto do Acivro comeza a ser máis patente. Cubrimos por estrada o treito de 2,2 quilómetros que nos separa de, o último núcleo asturiano que visitaremos. Á entrada deixamos o asfalto para subir á, cuxo atrio porticado convida o descanso. Xunto ao templo atópase a fonte, así que non esquezamos botar un grolo e encher a cantimplora. Aínda deberemos superar máis de 250 metros de desnivel até a cota de 1.110.Non regresamos á estrada senón que proseguimos a ascensión pola ladeira do. Salvo as primeiras ramplas, é un tramo bastante levadío. Desembocamos de novo na AS-28 e cruzámola en dirección a. Seguidamente, ao pé da estrada de acceso, abrimos unha portilla e tomamos a senda que avanza entre o toxo. O ascenso aoesixe maior esforzo, aínda máis plantarse ante a liña de aeroxeradores. Tras pasar outra portilla rematamos os últimos metros de ascensión.Nun punto non fixado, tras a primeira vista de Fonsagrada, distante aínda máis de 12 quilómetros, dicimos adeus a Asturias para recibir a Galicia. Ao sur, a man esquerda, a un par de quilómetros en liña recta, sitúase a, denominada así, talvez, como reflicte Uría nas, porque habería unha chea de pedras depositadas polos camiñantes, como na Cruz de Ferro. Á fronte xa se ve Fonsagrada, distante máis de 12 quilómetros. Descendemos á estrada xunto á, onde se atopa o primeiro indicador galego. Ao contrario que en Asturias, nin nisto pómonos de acordo!, agora deberemos atender á parte aberta da cuncha.Detrás da Venda, cuxos horarios son impredicibles, parte un camiño repleto de acivros (), facendo gala do topónimo. Tras un breve repecho a pista vaise achegando á LU-701 e avanza en paralelo, chegando así, lugar da parroquia de Monteseiro, pertencente xa ao concello da Fonsagrada.A pista continúa xunto á estrada en pos de Fonfría. Xusto antes do núcleo pasamos xunto á xélida fonte.foie mantivo un Hospital.Xunto ás últimas casas viramos á esquerda e proseguimos por pista compacta, onde un das mouteiras xacobeas sinala 165,990 quilómetros a Santiago. Esquecémonos durante un intre da estrada transitando polo. Este último tramo morre de novo na LU-701 á altura de. Aquí atópase o mesón Catro Ventos, un bo lugar onde degustar carnes á brasa e especialidades da zona.En Barbeitos cruzamos a estrada e seguimos unha pista que avanza polo linde dun piñeiral até, lugar da parroquia de San Martín de Suarna. Aquí vólvese a cruzar a LU-701 e alcanzamos posteriormente a. Xusto encima hai un miradoiro e un banco onde tomar asento.Outro paseo que discorre por encima da estrada lévanos até, rueiro tamén de Suarna. Neste cruzamento de camiños o itinerario xacobeo dirixíase antigamente, que ostentou a capitalidade do municipio de Fonsagrada até 1835. Actualmente case o 100% dos peregrinos soben até A Fonsagrada.Sentindo xa o peso da etapa, tras avemosA man esquerda, xunto á pista que se dirixe a San Martín de Suarna, inicia oÉ a máis antiga, 400 metros máis curta e ascende, non sen esforzo, até a estrada de entrada á Fonsagrada. Atención!, a outra opción, que cruza a estrada, non debemos tomala xa que se dirixe á Pobra de Burón.No mesmo A Fonsagrada xa existen varios albergues privados. O da Xunta atópase na parroquia de Padrón, case dous quilómetros máis adiante. Para chegar até el seguimos a principal Avenida de Galicia e tras a gasolineira seguimos a rúa das Rodas para derivar máis adiante á estrada. O máis sinxelo é continuar xa por ela até o mesmo albergue, ao pé da vía.