Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada

El itinerario

Km 0. Grandas de Salime (Todos los servicios)

Km 3,2. Cereixeira (Bares)

Km 5,5. Castro (Bar-Restaurante-Albergue. Hotel)

Km 7,9. Gestoselo

Km 10,1. Peñafonte

Km 14,5. Venta del Acebo (Bar-Tienda)

Km 16,5. Cabreira

Km 18,6. Fonfría

Km 20,2. Barbeitos (Mesón)

Km 21,9. Ermita de Santa Bárbara-Silvela

Km 24,4. Paradanova

Km 26,3. A Fonsagrada (Todos los servicios)

Km 28,1. Padrón (Albergue de peregrinos)

: En Paradanova (Km 24,4), alguien ha indicado A Fonsagrada en el mojón que se dirige a A Pobra de Burón y ya son varios los grupos de peregrinos que se han perdido. Una vez en Paradanova, viendo A Fonsagrada en un alto a varios cientos de metros, hay que seguir el mojón que se encuentra a la izquierda de la carretera, que asciende por el camín da Granxa hasta A Fonsagrada. El, situado tras A Fonsagrada, se encuentra. Ahora presta sus servicios el nuevo albergue de la Xunta emplazado en el mismo centro de A Fonsagrada e inaugurado en verano de 2017 .Regresamos desde el albergue hasta la. Pascual Madoz, en su, reseña que de este templo "se dice con algún fundamento que perteneció a los Templarios y que tal vez habría en esta villa hospedería para los peregrinos que concurrían a visitar el sepulcro de Santiago". Cruzamos enseguida la carretera y tomamos la calle donde se encuentra la, del siglo XVIII y vinculada al linaje de los Álvarez de Linera. En la bifurcación posterior seguimos por la izquierda y avanzamos sobre una senda herbosa y bajo el robledal pegado a la. Salimos a esta a la altura del caserío de. Más adelante pasamos de largo el desvío a Escanlares y Robledo y junto a unas industrias lácteas. Pasada la curva cruzamos la AS-28 y continuamos por una pista, pasando pory llegando a, donde hay un par de bares: Casa Federico y La Parrilla.A la salida de Cereixeira tomamos otro camino herboso que conduce tras varios giros a la. La aldea dequeda a mano derecha. De aquí a Castro sucede un tramo bajo un robledal y una pista pavimentada que lleva algestionado por Sandra, Juan y Natalia.Junto a la población se encuentra el, asentamiento de la Edad del Bronce fechado en el 800 a.C. Pasamos junto a la iglesia de porte rural y el hotel Chao Samartín y cruzamos una carretera, abandonando así este núcleo. Regresamos a los caminos. Dejamos a mano izquierday más adelante nos topamos con la, antiguo lazareto. Sobre 10 minutos después volvemos a la AS-28 y pasamos Gestoselo.Aunque de momento tendido, a partir de aquí el ascenso al puerto del Acebo comienza a ser más patente. Cubrimos por carretera el trecho de 2,2 kilómetros que nos separa de, el último núcleo asturiano que visitaremos. A la entrada dejamos el asfalto para subir a la, cuyo atrio porticado invita al descanso. Junto al templo se encuentra la fuente, así que no olvidemos echar un trago y rellenar la cantimplora. Aún deberemos superar más de 250 metros de desnivel hasta la cota de 1.110.No regresamos a la carretera sino que proseguimos la ascensión por la ladera del. Salvo las primeras rampas, es un tramo bastante llevadero. Desembocamos de nuevo en la AS-28 y la cruzamos en dirección a. Seguidamente, al pie de la carretera de acceso, abrimos una portilla y tomamos la senda que avanza entre el tojo. El ascenso alexige mayor esfuerzo, aún más plantarse ante la línea de aerogeneradores. Tras pasar otra portilla rematamos los últimos metros de ascensión. En un punto no fijado, tras la primera vista de Fonsagrada, distante aún más de 12 kilómetros, decimos adiós a Asturias para recibir a Galicia. Al sur, a mano izquierda, a un par de kilómetros en línea recta, se sitúa la, denominada así, tal vez, como refleja Uría en Las, porque habría un montón de piedras depositadas por los caminantes, como en la Cruz de Ferro. Al frente ya se ve Fonsagrada, distante más de 12 kilómetros. Descendemos a la carretera junto a la, donde se encuentra el primer indicador gallego. Al contrario que en Asturias, ¡ni en esto nos ponemos de acuerdo!, ahora deberemos atender a la parte abierta de la concha.Detrás de la Venta, cuyos horarios son impredecibles, parte un camino repleto de acebos (), haciendo gala del topónimo. Tras un breve repecho la pista se va acercando a la LU-701 y avanza en paralelo, llegando así, lugar de la parroquia de Monteseiro, perteneciente ya al concello de A Fonsagrada.La pista continúa junto a la carretera en pos de Fonfría. Justo antes del núcleo pasamos junto a la gélida fuente.fuey mantuvo un Hospital.Junto a las últimas casas giramos a la izquierda y proseguimos por pista compacta, donde uno de los mojones jacobeos señala 165,990 kilómetros a Santiago. Nos olvidamos durante un rato de la carretera transitando por el. Este último tramo muere de nuevo en la LU-701 a la altura de. Aquí se encuentra el mesón Catro Ventos, un buen lugar donde degustar carnes a la brasa y especialidades de la zona.En Barbeitos cruzamos la carretera y seguimos una pista que avanza por la linde de un pinar hasta, lugar de la parroquia de San Martín de Suarna. Aquí se vuelve a cruzar la LU-701 y alcanzamos posteriormente la. Justo encima hay un mirador y un banco donde tomar asiento.Otro paseo que discurre por encima de la carretera nos lleva hasta, rueiro también de Suarna. En este cruce de caminos el itinerario jacobeo se dirigía antiguamente a, que ostentó la capitalidad del municipio de Fonsagrada hasta 1835. Actualmente casi el 100% de los peregrinos suben hasta A Fonsagrada.Sintiendo ya el peso de la etapa, tras lavemosA mano izquierda, junto a la pista que se dirige a San Martín de Suarna, inicia elEs la más antigua, 400 metros más corta y asciende, no sin esfuerzo, hasta la carretera de entrada a A Fonsagrada. ¡Atención!, la otra opción, que cruza la carretera, no debemos tomarla ya que se dirige a A Pobra de Burón.En el mismo A Fonsagrada ya existen varios albergues privados. El de la Xunta se encuentra en la parroquia de Padrón, casi dos kilómetros más adelante. Para llegar hasta él seguimos la principal Avenida de Galicia y tras la gasolinera seguimos la calle de las Rodas para derivar más adelante a la carretera. Lo más sencillo es continuar ya por ella hasta el mismo albergue, al pie de la vía.