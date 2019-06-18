Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada

El itinerario

¡Avisos importantes!: En Paradanova (Km 24,4), alguien ha indicado A Fonsagrada en el mojón que se dirige a A Pobra de Burón y ya son varios los grupos de peregrinos que se han perdido. Una vez en Paradanova, viendo A Fonsagrada en un alto a varios cientos de metros, hay que seguir el mojón que se encuentra a la izquierda de la carretera, que asciende por el camín da Granxa hasta A Fonsagrada.

El albergue público de Padrón, situado tras A Fonsagrada, se encuentra CERRADO. Ahora presta sus servicios el nuevo albergue de la Xunta emplazado en el mismo centro de A Fonsagrada e inaugurado en verano de 2017

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Km 0. Grandas de Salime (Todos los servicios)

Regresamos desde el albergue hasta la ex colegiata de San Salvador. Pascual Madoz, en su Diccionario geográfico, estadístico, histórico, reseña que de este templo "se dice con algún fundamento que perteneció a los Templarios y que tal vez habría en esta villa hospedería para los peregrinos que concurrían a visitar el sepulcro de Santiago". Cruzamos enseguida la carretera y tomamos la calle donde se encuentra la capilla del Carmen, del siglo XVIII y vinculada al linaje de los Álvarez de Linera. En la bifurcación posterior seguimos por la izquierda y avanzamos sobre una senda herbosa y bajo el robledal pegado a la AS-28. Salimos a esta a la altura del caserío de A Farrapa (Km 1,2). Más adelante pasamos de largo el desvío a Escanlares y Robledo y junto a unas industrias lácteas. Pasada la curva cruzamos la AS-28 y continuamos por una pista, pasando por Xuntacasa y llegando a Cereixeira, donde hay un par de bares: Casa Federico y La Parrilla.

Km 3,2. Cereixeira (Bares)

A la salida de Cereixeira tomamos otro camino herboso que conduce tras varios giros a la capilla de La Esperanza (Km 4,5). La aldea de Malneira queda a mano derecha. De aquí a Castro sucede un tramo bajo un robledal y una pista pavimentada que lleva al albergue juvenil gestionado por Sandra, Juan y Natalia.

Km 5,5. Castro (Bar-Restaurante-Albergue. Hotel)

Junto a la población se encuentra el castro de Chao Samartín, asentamiento de la Edad del Bronce fechado en el 800 a.C. Pasamos junto a la iglesia de porte rural y el hotel Chao Samartín y cruzamos una carretera, abandonando así este núcleo. Regresamos a los caminos. Dejamos a mano izquierda Padraira y más adelante nos topamos con la capilla de San Lázaro, antiguo lazareto (Km 7,1). Sobre 10 minutos después volvemos a la AS-28 y pasamos Gestoselo.

Km 7,9. Gestoselo

Aunque de momento tendido, a partir de aquí el ascenso al puerto del Acebo comienza a ser más patente. Cubrimos por carretera el trecho de 2,2 kilómetros que nos separa de Peñafonte, el último núcleo asturiano que visitaremos. A la entrada dejamos el asfalto para subir a la iglesia de Santa María Magdalena, cuyo atrio porticado invita al descanso. Junto al templo se encuentra la fuente, así que no olvidemos echar un trago y rellenar la cantimplora. Aún deberemos superar más de 250 metros de desnivel hasta la cota de 1.110.

Km 10,1. Peñafonte

No regresamos a la carretera sino que proseguimos la ascensión por la ladera del monte do Zarro. Salvo las primeras rampas, es un tramo bastante llevadero. Desembocamos de nuevo en la AS-28 y la cruzamos en dirección a Bustelo del Camín. Seguidamente, al pie de la carretera de acceso, abrimos una portilla y tomamos la senda que avanza entre el tojo. El ascenso al monte da Curiscada exige mayor esfuerzo, aún más plantarse ante la línea de aerogeneradores. Tras pasar otra portilla rematamos los últimos metros de ascensión (Km 13).

En un punto no fijado, tras la primera vista de Fonsagrada, distante aún más de 12 kilómetros, decimos adiós a Asturias para recibir a Galicia. Al sur, a mano izquierda, a un par de kilómetros en línea recta, se sitúa la sierra de Piedras Apañadas, denominada así, tal vez, como refleja Uría en Las Peregrinaciones a Santiago de Compostela, porque habría un montón de piedras depositadas por los caminantes, como en la Cruz de Ferro. Al frente ya se ve Fonsagrada, distante más de 12 kilómetros. Descendemos a la carretera junto a la venta do Acebo, donde se encuentra el primer indicador gallego. Al contrario que en Asturias, ¡ni en esto nos ponemos de acuerdo!, ahora deberemos atender a la parte abierta de la concha.

Km 14,5. Venta del Acebo (Bar-Tienda)

Detrás de la Venta, cuyos horarios son impredecibles, parte un camino repleto de acebos (Ilex aquifolium), haciendo gala del topónimo. Tras un breve repecho la pista se va acercando a la LU-701 y avanza en paralelo, llegando así Cabreira, lugar de la parroquia de Monteseiro, perteneciente ya al concello de A Fonsagrada.

Km 16,5. Cabreira

La pista continúa junto a la carretera en pos de Fonfría. Justo antes del núcleo pasamos junto a la gélida fuente. Fonfría fue encomienda de la Orden de los Caballeros Sanjuanistas y mantuvo un Hospital.

Km 18,6. Fonfría

Junto a las últimas casas giramos a la izquierda y proseguimos por pista compacta, donde uno de los mojones jacobeos señala 165,990 kilómetros a Santiago. Nos olvidamos durante un rato de la carretera transitando por el monte de Penoucos. Este último tramo muere de nuevo en la LU-701 a la altura de Barbeitos. Aquí se encuentra el mesón Catro Ventos, un buen lugar donde degustar carnes a la brasa y especialidades de la zona.

Km 20,2. Barbeitos (Mesón)

En Barbeitos cruzamos la carretera y seguimos una pista que avanza por la linde de un pinar hasta Silvela, lugar de la parroquia de San Martín de Suarna. Aquí se vuelve a cruzar la LU-701 y alcanzamos posteriormente la ermita de Santa Bárbara. Justo encima hay un mirador y un banco donde tomar asiento.

Km 21,9. Ermita de Santa Bárbara-Silvela

Otro paseo que discurre por encima de la carretera nos lleva hasta Paradanova, rueiro también de Suarna. En este cruce de caminos el itinerario jacobeo se dirigía antiguamente a A Proba de Burón, que ostentó la capitalidad del municipio de Fonsagrada hasta 1835. Actualmente casi el 100% de los peregrinos suben hasta A Fonsagrada.

Km 24,4. Paradanova

Sintiendo ya el peso de la etapa, tras la capilla de la Santa Cruz vemos ¡dos señalizaciones! A mano izquierda, junto a la pista que se dirige a San Martín de Suarna, inicia el camín da Granxa. ¡Es la opción que tenemos que seguir! Es la más antigua, 400 metros más corta y asciende, no sin esfuerzo, hasta la carretera de entrada a A Fonsagrada. ¡Atención!, la otra opción, que cruza la carretera, no debemos tomarla ya que se dirige a A Pobra de Burón.

Km 26,3. A Fonsagrada (Todos los servicios)

En el mismo A Fonsagrada ya existen varios albergues privados. El de la Xunta se encuentra en la parroquia de Padrón, casi dos kilómetros más adelante. Para llegar hasta él seguimos la principal Avenida de Galicia y tras la gasolinera seguimos la calle de las Rodas para derivar más adelante a la carretera. Lo más sencillo es continuar ya por ella hasta el mismo albergue, al pie de la vía.