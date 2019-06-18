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Etapa: A Fonsagrada (Errolda) - O Cádavo Baleira
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Etapari buruzko informazioa 8: Etapa: A Fonsagrada (Errolda) - O Cádavo Baleira
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Ibilbidea
- 0 km. Errolda (erromesen aterpea)
Aterpetxea utzi ondoren, LU-530 errepidea gurutzatu eta Erroldako San Xoán parrokiara sartuko gara. 157,581 mugarritik Santiagorako norabideari jarraituz, errepide azpian aurrera egiten duen bidezidor bat hartuko dugu, eta berriro errepide horretara aterako gara. Berriro ere LU-530 errepidea gurutzatuko dugu, eta ezkerraldetik doan beste pista bati jarraituko diogu. Ondoren, zati komun batek Pastizaleko fontearen ondoan kokatzen gaitu, kantinplora betetzeko aukera ona (1,6 km). Koniferoen arteko baso-pista batek hartzen du erreleboa. Errepideraino jaitsiko da, eta hura zeharkatuko dugu, gora doan beste bide bat hartzeko. Muinoan aurrera eginez, Vilardongo etxe gehienak ezkerretara utziko ditugu, Errolda parrokiako entitatea.
- 3,2 km. Vilardongo
Gure ibilbidea zuzen doa, eta LU-1906 errepidea gurutzatzen du, Pedrafitelasen parean, ezkerraldean ere. Laurehun metro aurrerago, askaldegi baten ondotik pasatuko gara, eta bertatik argazki ederrak aterako ditugu. Bidexka ahokatu baten ondoren, zenbait ubidetatik zipriztindua, Montoutora iritsiko gara.
- 6. km. Montoutoa
Kontuz herritik ateratzean dagoen bidegurutzearekin. Ezkerretara jarraitu behar da, beherantz. Ondoren, mendi-hegal erdira igotzen den tontorra hartuko dugu Montoutoko ospitaleraino, 1023 metroko altueran. Juan Uríak Santiagorako erromesaldietan honakoa jaso du: "1586ko Simancaseko Artxiboko pribilegio batek dioenez, Montouto mendian ospitale bat dago Santiagora doazen erromesen bidean eta hotz eta elur pobreen lur jendegabean". Eskuinean kapera xume bat dago, eta, ondoren, Pedras Dereitas trikuharria eremu irekiaren gainean. Beste aldean, ospitale zaharraren hondakinak, kalea eta zaharberritutako horma eta eraikin batzuk.
- 7,3 km. Montoutoko Ospitalea
Aerosorgailuen lerrotik behera jaisten hasten da belar-pistatik. Os Oteiros alderdian barna. Jaitsieraren bigarren zatia nabarmenagoa da, eta pista uzten da basoan sartuta dagoen bidezidor batetik jarraitzeko. Taberna bat LU-530aren aurrekoa da, eta Paradavellako parrokia zeharkatzeko isuri gara. Beste bi taberna ditu.
- 10,9 km. Paradavella (tabernak)
Fonsko parrokiaren amaieran, mendi-mazela boskosa zeharkatzen duen bidezidor bat hartuko dugu eskuinetara. Zati ederra bezain deserosoa, txirristekin eta zenbait ubiderekin. Errepidean bertan amaitzen da, Galtzadara jaisteko, ezkerretara, eta A Degolada, Baleirako koniferoaren lehen parrokia.
- 13,4 km. A Degolatua
San Lourenzo eliza ikusiko dugu hemen. Kontuz! Izan ere, hurrengo adarkatzean, zuhaitzen azpian, ezkerreko bidexka aukeratu behar da, Pasadiña errekaraino jaisten dena. Ondoren, O Coutora (14,7. km) igoko gara, hagin eder batekin. Ondoren datorren igoera, A Costa do Sapo ospetsua, gogoangarria da, agian orain arte Bide Primitibo osoan indartsuena. Horietako bakoitza errepideraino iristen da, A Lastrara sartzeko.
- 15,8 km. A Lastra (taberna)
San Xoán de A Lastra zeharkatuko dugu errepidearen ondoan, eta San Xoán eliza igaro ondoren (sanjoanzale amorratua izan zen), oso pista maldatsuari ekingo diogu, etxeen artean ezkerretara sortzen den Camín da Rodela. Hala ere, poliki-poliki Fontaneira gainera igotzen jarraituko dugu, pinudiaren azpian gordelekura. Portuaren kota ia 950 metroko altueran dago (18,2 km). Arnasarekin gurutzatuta, Fontaneiratik bereizten gaituzten metroak errepidetik salbatuko ditugu, Santiagori dagokion parrokiarekin. Beste taberna salbatzaile bat eskuinetara dago.
- 18,6 km. Fontaneira (taberna)
Iristeko irrikaz, azken zatia amaigabeko istorioa da, oraindik ia ordubete geratzen baita martxan. Balearretako parrokiatik irtetean, LU530 ezkerretik utziko dugu. Hilerriaren ondotik pasa eta gero errepidera itzuliko gara. Aurrera egin, eta eskuinetik atera (20,8 km). Campo da Matanza izeneko goi-lautadan jarri dugu zutik. Kondairak Alfontso ii.aren armadaren eta musulmanen arteko borroka odoltsua kokatzen du. Nork daki erromesaldian benetan gertatu zen, semitoa Apostoluaren hondakinak ohoratzera joan zenean 813 inguruan. Egia izan ala ez, ezpatak, armadurak eta bestelako armak aurkitu zituzten paraje hartan. Azkenik, Santiagoko karrileirak Baleirako Concello hiriburura eramango gaitu. Hiriburu horren kokapenak ez du uzten behatzen, harik eta oinpean eduki arte. Sarreran, erromesen aterpetxea ikusiko dugu.
- 23,4 km. O Cádavo Baleira (Zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak