Etapa de A Fonsagrada (Padrón) a O Cádavo Baleira

El itinerario

Km 0. Padrón (Albergue de peregrinos)

Km 3,2. Vilardongo

Km 6. Montouto

Km 7,3. Hospital de Montouto

Km 10,9. Paradavella (Bares)

Km 13,4. A Degolada

Km 15,8. A Lastra (Bar)

Km 18,6. Fontaneira (Bar)

Km 23,4. O Cádavo Baleira (Todos los servicios)

Tras dejar el albergue cruzamos la LU-530 y accedemos a la parroquia de. Siguiendo la dirección del mojón 157,581 a Santiago, tomamos una senda que avanza bajo la carretera y salimos de nuevo a ésta. Cruzamos de nuevo la LU-530 y proseguimos por otra pista que ahora discurre por la parte izquierda. Un posterior tramo común nos sitúa junto a la, buena ocasión para llenar la cantimplora. Una pista forestal entre las coníferas se encarga de tomar el relevo. Termina descendiendo hasta la carretera, que atravesamos para enganchar otra senda que asciende. Progresando por la loma dejamos el grueso de casas dea mano izquierda, entidad perteneciente a la parroquia de Padrón.Nuestro itinerario avanza en línea recta y cruza la LU-1906 a la altura de, que también queda a la zurda. Cuatrocientos metros más adelante pasamos junto a un, desde el que se obtienen, por cierto, hermosas fotografías. Después de una senda encajada, salpicada de varios cursos de agua, llegamos aOjo al cruce situado a la salida de la población. Hay que seguir a la izquierda, hacia abajo. Seguidamente cogemos la trocha que sube a media ladera hasta el mismo, a 1023 metros de altitud. Juan Uría recoge enque "un privilegio del Archivo de Simancas de 1586 dice que en la montaña de Montouto se halla un hospital en el camino de los peregrinos que van a Santiago y en tierra despoblada donde perecían los pobres de frío y nieve". A mano derecha encontramos una sencilla, y justo después elsobre el campo abierto. Al otro lado las, con la calle y algunos de los muros y edificios rehabilitados.Inicia el descenso por pista herbosa bajo la línea de aerogeneradores. Transita por el paraje de. La segunda parte de la bajada es más acusada, dejando la pista para continuar por una senda encajada en el bosque. Un bar antecede a la LU-530, a la que desembocamos para atravesar la parroquia de, que cuenta con otro par de bares.Al término de la parroquia fonsagradina tomamos un sendero a mano derecha que recorre la ladera boscosa. Un tramo tan bello como incómodo, con toboganes y varios cursos de agua. Finaliza en la propia carretera, que cruzamos para bajar hasta, a mano izquierda, y la inmediata, primera parroquia delAquí visitamos la, porque en la siguiente bifurcación, ya bajo arbolado, hay que elegir la senda de la izquierda, que desciende sin remedio hasta el. Posteriormente subimos al lugar de, que cuenta con un precioso. La subida que viene a continuación, la célebre, es memorable, quizás la más fuerte de todo el Camino Primitivo hasta ahora. Cada una trepa como puede hasta la carretera, que da entrada aAtravesamos San Xoán de A Lastra junto a la carretera y pasada la iglesia de San Xoán, que fue encomienda sanjuanista, como tantas otras, iniciamos una pista muy empinada, elque surge a mano izquierda, entre las casas. No sin resuello proseguimos lentamente el, ya a resguardo bajo el pinar. La cota del puerto se encuentra a casi 950 metros de altitud. Con la respiración aún entrecortada salvamos por carretera los metros que nos separan de, con su parroquial consagrada a Santiago. Otro bar salvador aguarda a mano derecha.Las ansias por llegar hacen del tramo final una historia interminable, ya que aún resta casi una hora de marcha. A la salida de la parroquia baleirense dejamos la LU-530 por la izquierda. Pasamos junto al cementerio regresando después a la carretera. Avanzamos por ella un buen trecho y salimos de ella por la derecha. Ponemos pie sobre pie sobre el, meseta donde la leyenda ubica el sangriento combate librado entre el ejército de Alfonso II y los musulmanes. Quién sabe si sucedió de verdad en plena peregrinación, cuando el séquito fue a honrar los restos del Apóstol allá por el 813. Cierto o no, sí que se descubrieron en este paraje espadas, armaduras y otras armas. Finalmente, la carrileira de Santiago nos acerca a la capital del Concello de Baleira, cuyo emplazamiento no permite contemplarlo hasta tenerlo bajo los pies. Nos topamos con el albergue de peregrinos justo a la entrada.