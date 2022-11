Etapa de Fonsagrada (Padró) a O Cádavo Baleira

L’itinerari

Km 0. Padró (Alberg de pelegrins)

Km 3,2. Vilardongo

Km 6. Montouto

Km 7,3. Hospital de Montouto

Km 10,9. Paradavella (Bars)

Km 13,4. A Degolada

Km 15,8. A Lastra (Bar)

Km 18,6. Fontaneira (Bar)

Km 23,4. O Cádavo Baleira (Tots els serveis)

Després de deixar l'alberg creuem la DL.-530 i accedim a la parròquia de. Seguint la direcció de la fita 157,581 a Santiago, prenem una senda que avança sota la carretera i sortim de nou a aquesta. Creuem de nou la DL.-530 i prosseguim per una altra pista que ara discorre per la part esquerra. Un posterior tram comú ens situa al costat de la, bona ocasió per a omplir la cantimplora. Una pista forestal entre les coníferes s'encarrega de prendre el relleu. Acaba descendint fins a la carretera, que travessem per a enganxar una altra senda que ascendeix. Progressant per la lloma deixem el gruix de cases dea mà esquerra, entitat pertanyent a la parròquia de Padró.El nostre itinerari avança en línia recta i creua la DL.-1906 a l'altura de, que també queda a l'esquerrana. Quatre-cents metres més endavant passem al costat d'un, des del qual s'obtenen, per cert, belles fotografies. Després d'una senda encaixada, esquitxada de diversos cursos d'aigua, arribem aUll a l'encreuament situat a la sortida de la població. Cal seguir a l'esquerra, cap avall. Seguidament agafem el viarany que puja a mig vessant fins al mateix, a 1023 metres d'altitud. Juan Uría recull enque "un privilegi de l'Arxiu de Simancas de 1586 diu que a la muntanya de Montouto es troba un hospital en el camí dels pelegrins que van a Santiago i en terra despoblada on perien els pobres de fred i neu". A mà dreta trobem una senzilla, i just després elsobre el camp obert. A l'altre costat les, amb el carrer i alguns dels murs i edificis rehabilitats.Inicia el descens per pista herbosa sota la línia d'aerogeneradors. Transita pel paratge d'. La segona part de la baixada és més acusada, deixant la pista per a continuar per una senda encaixada en el bosc. Un bar antecedeix a la DL.-530, a la qual desemboquem per a travessar la parròquia de, que compta amb un altre parell de bars.Al final de la parròquia fonsagradina prenem una sendera a mà dreta que recorre el vessant boscós. Un tram tan bell com incòmode, amb tobogans i diversos cursos d'aigua. Finalitza en la pròpia carretera, que creuem per a baixar fins, a mà esquerra, i la immediata, primera parròquia delAquí visitem l', perquè en la següent bifurcació, ja sota arbratge, cal triar la senda de l'esquerra, que descendeix sense remei fins al. Posteriorment pugem al lloc, que compta amb un preciós. La pujada que ve a continuació, la cèlebre, és memorable, potser la més forta de tot el Camí Primitiu fins ara. Cadascuna grimpa com pot fins a la carretera, que dona entradaTravessem San Xoán de Lastra al costat de la carretera i passada l'església de San Xoán, que va ser encàrrec sanjuanista, com tantes altres, iniciem una pista molt empinada, elque sorgeix a mà esquerra, entre les cases. No sense bleix prosseguim lentament l', ja a resguard sota la pineda. La cota del port es troba a gairebé 950 metres d'altitud. Amb la respiració encara entretallada salvem per carretera els metres que ens separen de, amb el seu parroquial consagrada a Santiago. Un altre bar salvador espera a mà dreta.Les ànsies per arribar fan del tram final una història interminable, ja que encara resta gairebé una hora de marxa. A la sortida de la parròquia baleirense deixem la DL.-530 per l'esquerra. Passem al costat del cementiri tornant després a la carretera. Avancem per ella un bon tros i sortim d'ella per la dreta. Posem peu sobre peu sobre el, altiplà on la llegenda situa el sagnant combat lliurat entre l'exèrcit d'Alfons II i els musulmans. Qui sap si va succeir de veritat en plena peregrinació, quan el seguici va anar a honrar les restes de l'Apòstol allà pel 813. Cert o no, sí que es van descobrir en aquest paratge espases, armadures i altres armes. Finalment, la carrileira de Santiago ens acosta a la capital del Concello de Baleira, l'emplaçament del qual no permet contemplar-ho fins a tenir-ho sota els peus. Ens topem amb l'alberg de pelegrins just a l'entrada.