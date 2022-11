Etapa de Cádavo Baleira a Lugo

L’itinerari

Km 0. O Cádavo Baleira(Tots els serveis)

Km 2,2. Alt dona Vaqueriza

Km 6,2. Vilabade

Km 8,6. Castroverde(Tots els serveis)

Km 9,9. San Miguel do Camiño

Km 12,5. Souto de Torres

Km 15. Vilar de Cas(alberg)

Km 17,6. Gondar(Màquina de refrescos, cafè, snacks i sandvitxos)

Km 24,5. As Casas dona Vinya(Bar a un parell de quilòmetres)

Km 28,4. Castelo

Km 30,5. Lugo(Tots els serveis)

Els últims passos per O Cádavo ens porten fins a la plaça situada darrere de la Casa del Concello, a la qual accedim per unes escales. Deixant a la dreta el desviament a Perrelos i Touzón, prenem la pista veïnal de l'esquerra que puja fins a, lloc de la parròquia de Sant Pere dona Esperela. Des de Pradeda tenim una bona imatge d'O Cádavo, situat sota el. La pista veïnal torna en un camí de terra que, després d'una bona costa, ens planta al peu de la DL.-530, on coronem elNo entrem en la carretera, sinó que prosseguim a la dreta d'aquesta per una pista forestal. A uns 400 metres d'arribar a la carretera tenim una bifurcació entre el camí antic que descrivim a continuació, anomenat ara "camí complementari" i l'ara camí oficial que va des d'aquest punt fins a Castroverde passant per Vilalle. Aquest camí ara oficial per Vilalle és 500 metres més curt que per Vilabade però ens impedeix observar una joia del camí com és l'església gòtica de Santa María de Vilabade, per la qual cosa a continuació recomanem i descrivim aquesta opció. Aquí la. Una mica més d'un quilòmetre més endavant, al costat de la fita dels 130,496 quilòmetres, s'obté una magnífica vista de la, la plana o altiplà de Lugo on despunta la seva capital. Aquest recorregut suau i amè per les muntanyes de Cornedo, Fonteseca i Vilabade condueix a la. La sevasón un excel·lent reclam per a detenir la marxa. Descendim per pista asfaltada fins a, parròquia ja. La seva església gòtica consagrada a Santa María es coneix comi va ser declaradaUna carretera local ens acosta fins a la DL.-530, just a l'entrada de. A la dreta de la via situa el, que va ser inaugurat en 2012. Travessem la capital del Concello – en la qual destaca la torre de l'homenatge d'un antic castell del segle XIV – per la mateixa DL.-530 i girem a mà esquerra per a visitar la. Als seus peus es troba lai el. Passada la Casa do Concello vam prendre un camí entre castanyers i, després d'una bifurcació, baixem a la DL.-530. Travessem la carretera i girem a mà esquerra per a passar un túnel. Per pista asfaltada descendim a, deixant l'església a la nostra dretaAvancem per la chaira de Lugo per prats i camins de carro, anomenats a Galícia, que es troben encaixats entrecoberts de falgueres i heures. Uns 550 metres després de travessar el, afluent del Miño, sortim a una carretera i la seguim uns metres de front. La deixem seguidament al costat del voral esquerre i ens submergim en una altra congostra. Dos rierols més donen pas a la, pròleg de la parròquia castroverdense de, a la qual entrem.Travessem Souto en direcció sud i de nou en el Camí creuem el. De seguida sortim a una pista asfaltada i passem al costat de. La parròquia més immediata és, l'església de la qual queda a mà dreta. Li segueixen diversos llocs d'aquesta parròquia, com són, després del qual veurem un fotogènic cruceiro, i, alguna cosa més endavant.A la sortida hi ha la possibilitat de visitari la seva, joia del preromànic restaurada durant el barroc que encara compta en l'absis amb una finestra de l'obra primitiva. La marrada suposa 800 metres addicionals i no fa falta tornar a aquest punt sinó que enllaça una mica més endavant amb l'itinerari oficial. Aquest prossegueix de front fins a una pedrera en hores baixes i travessa el, també tributari del Miño, després de passar les cases de, última entitat de la parròquia de Moreira i del Concello de Castroverde. Desemboquem en lai pugem per ella fins a, primera parròquia del Concello de Lugo.Continuem ascendint per la carretera, pel lloc conegut com a, fins a una pedrera situada en l'alt. Comencem el descens i com a 200 metres sortim de la carretera per la dreta. Per eldesemboquem en una pista, deixanta mà dreta. De seguida, ull al desviament!, girem a la dreta i seguim una pista veïnal paral·lela a la DL.-530, que avança uns 80 metres a la nostra esquerra. Després de girar més endavant a l'esquerra prenem una pista forestal al peu de la DL.-530 i acabem desembocant en ella. Cal progressar per la carretera 1,4 quilòmetres, passant lai el riu del mateix nom. Poc després de superar el p.k 7 agafem a la dreta la. L'abandonem per l'esquerra 250 metres després per a internar-nos en una congostra. Per ella flueix el, que creuarem per a continuar fins a, lloc de la parròquia de Lugo de Carballido.Les forces comencen a flaquejar i l'última part de l'etapa es fa eterna. A la sortida d'As Casas dona Vinya pren el testimoni un camí ampli. Passarem la indicació a un bar situat a 300 mt i de seguida al costat de la. Gairebé pegada es troba l'Autovia del Nord-oest A-6 (Madrid-la Corunya), que salvem per damunt. La pista de terra ens porta a creuar laen els voltants de. No a molt trigar arribarem aDescendim fins a el, amb el seude 29 metres d'altura, on travessem el. Ascendim per la rúa dona Chanca, on veiem la, i passem sota les vies del tren. Alguna cosa més endavant superem les escales de Fontiñas i després seguim l'ascens pel Carril dones Flores, que prenem al costat de la praza do Camiño Primitiu. Desemboquem en la Ronda de la Muralla i penetrem en ella per la, on llegim: “Per aquí va entrar el rei Alfons II el Cast en el segle IX, inaugurant el primer camí de Santiago”. El primer carrer a mà dreta és la, on es troba el. Al costat del Camí, a la sortida de Lugo al peu del pont romà sobre el Miño, es troba el