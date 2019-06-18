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Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
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Informació sobre l’etapa 9: Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
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L’itinerari
- Km 0. O Cádavo Baleira(Tots els serveis)
Els últims passos per O Cádavo ens porten fins a la plaça situada darrere de la Casa del Concello, a la qual accedim per unes escales. Deixant a la dreta el desviament a Perrelos i Touzón, prenem la pista veïnal de l'esquerra que puja fins a Pradeda, lloc de la parròquia de Sant Pere dona Esperela (Km 1,1). Des de Pradeda tenim una bona imatge d'O Cádavo, situat sota el Camp dona Matança. La pista veïnal torna en un camí de terra que, després d'una bona costa, ens planta al peu de la DL.-530, on coronem el alt dona Vaqueriza (Km 2,2).
- Km 2,2. Alt dona Vaqueriza
No entrem en la carretera, sinó que prosseguim a la dreta d'aquesta per una pista forestal. A uns 400 metres d'arribar a la carretera tenim una bifurcació entre el camí antic que descrivim a continuació, anomenat ara "camí complementari" i l'ara camí oficial que va des d'aquest punt fins a Castroverde passant per Vilalle. Aquest camí ara oficial per Vilalle és 500 metres més curt que per Vilabade però ens impedeix observar una joia del camí com és l'església gòtica de Santa María de Vilabade, per la qual cosa a continuació recomanem i descrivim aquesta opció. Aquí la fita de la Xunta marca 131,636 quilòmetres fins a Santiago. Una mica més d'un quilòmetre més endavant, al costat de la fita dels 130,496 quilòmetres, s'obté una magnífica vista de la Chaira, la plana o altiplà de Lugo on despunta la seva capital. Aquest recorregut suau i amè per les muntanyes de Cornedo, Fonteseca i Vilabade condueix a la capella del Carme. La seva font d'aigua fresca i el berenador són un excel·lent reclam per a detenir la marxa (Km 5,3). Descendim per pista asfaltada fins a Vilabade, parròquia ja pertanyent al Concello de Castroverde. La seva església gòtica consagrada a Santa María es coneix com la catedral de Castroverde i va ser declarada Monument Nacional en 1979.
- Km 6,2. Vilabade
Una carretera local ens acosta fins a la DL.-530, just a l'entrada de Castroverde. A la dreta de la via situa el alberg de pelegrins de la Xunta, que va ser inaugurat en 2012. Travessem la capital del Concello – en la qual destaca la torre de l'homenatge d'un antic castell del segle XIV – per la mateixa DL.-530 i girem a mà esquerra per a visitar la església de Santiago. Als seus peus es troba la fonte dues nenos i el Ajuntament.
- Km 8,6. Castroverde(Tots els serveis)
Castroverde era l'única població amb serveis de l'etapa encara que més endavant trobarem diversos llocs amb màquines de vending. Passada la Casa do Concello vam prendre un camí entre castanyers i, després d'una bifurcació, baixem a la DL.-530. Travessem la carretera i girem a mà esquerra per a passar un túnel. Per pista asfaltada descendim a San Miguel do Camiño, deixant l'església a la nostra dreta (Km 9,9).
- Km 9,9. San Miguel do Camiño
Avancem per la chaira de Lugo per prats i camins de carro, anomenats a Galícia congostras, que es troben encaixats entre sebes o cómaros coberts de falgueres i heures. Uns 550 metres després de travessar el riu Chamoso, afluent del Miño, sortim a una carretera i la seguim uns metres de front. La deixem seguidament al costat del voral esquerre i ens submergim en una altra congostra. Dos rierols més donen pas a la església de Sao Tomé, pròleg de la parròquia castroverdense de Souto de Torres, a la qual entrem.
- Km 12,5. Souto de Torres
Travessem Souto en direcció sud i de nou en el Camí creuem el rego d'Angueiro. De seguida sortim a una pista asfaltada i passem al costat de Fonda de Fraias (Km 13,5). La parròquia més immediata és Santa María de Moreira, l'església de la qual queda a mà dreta. Li segueixen diversos llocs d'aquesta parròquia, com són Nadela, després del qual veurem un fotogènic cruceiro, i Vilar de Cas, alguna cosa més endavant.
- Km 15. Vilar de Cas(alberg)
A la sortida hi ha la possibilitat de visitar Soutomerille i la seva església de San Salvador, joia del preromànic restaurada durant el barroc que encara compta en l'absis amb una finestra de l'obra primitiva. La marrada suposa 800 metres addicionals i no fa falta tornar a aquest punt sinó que enllaça una mica més endavant amb l'itinerari oficial. Aquest prossegueix de front fins a una pedrera en hores baixes i travessa el riu Romeán, també tributari del Miño, després de passar les cases de A Pallota, última entitat de la parròquia de Moreira i del Concello de Castroverde (Km 16,5). Desemboquem en la DL.-P-2917 i pugem per ella fins a Gondar, primera parròquia del Concello de Lugo.
- Km 17,6. Gondar(Màquina de refrescos, cafè, snacks i sandvitxos)
Continuem ascendint per la carretera, pel lloc conegut com a Cuesta Francesa, fins a una pedrera situada en l'alt. Comencem el descens i com a 200 metres sortim de la carretera per la dreta. Per el Camiño dona Caciza desemboquem en una pista, deixant Bascuas a mà dreta. De seguida, ull al desviament!, girem a la dreta i seguim una pista veïnal paral·lela a la DL.-530, que avança uns 80 metres a la nostra esquerra. Després de girar més endavant a l'esquerra prenem una pista forestal al peu de la DL.-530 i acabem desembocant en ella (Km 21,4). Cal progressar per la carretera 1,4 quilòmetres, passant la finca Carballido i el riu del mateix nom. Poc després de superar el p.k 7 agafem a la dreta la carretera que es dirigeix a Manzoi i O Pondelo (Km 22,8). L'abandonem per l'esquerra 250 metres després per a internar-nos en una congostra. Per ella flueix el rego do Muiño, que creuarem per a continuar fins a As Casas dona Vinya, lloc de la parròquia de Lugo de Carballido.
- Km 24,5. As Casas dona Vinya(Bar a un parell de quilòmetres)
Les forces comencen a flaquejar i l'última part de l'etapa es fa eterna. A la sortida d'As Casas dona Vinya pren el testimoni un camí ampli. Passarem la indicació a un bar situat a 300 mt i de seguida al costat de la subestació de San Cibrao. Gairebé pegada es troba l'Autovia del Nord-oest A-6 (Madrid-la Corunya), que salvem per damunt (Km 26,9). La pista de terra ens porta a creuar la ronda aquest en els voltants de O Carqueixo. No a molt trigar arribarem a Castelo
- Km 28,4. Castelo
Descendim fins a el barri dona Chanca, amb el seu viaducte de 29 metres d'altura, on travessem el riu Rato. Ascendim per la rúa dona Chanca, on veiem la fita dels 104,241 km a Santiago, i passem sota les vies del tren. Alguna cosa més endavant superem les escales de Fontiñas i després seguim l'ascens pel Carril dones Flores, que prenem al costat de la praza do Camiño Primitiu. Desemboquem en la Ronda de la Muralla i penetrem en ella per la Porta de Sant Pere, on llegim: “Per aquí va entrar el rei Alfons II el Cast en el segle IX, inaugurant el primer camí de Santiago”. El primer carrer a mà dreta és la Rúa dones Noreas, on es troba el alberg de pelegrins de la Xunta. Al costat del Camí, a la sortida de Lugo al peu del pont romà sobre el Miño, es troba el alberg privat.
- Km 30,5. Lugo(Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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