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Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada
El camí comença a empinar-se a partir de Gestoselo fins a Peñafonte
Informació sobre l’etapa 7: Etapa de Grandas de Salime a Fonsagrada
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L’itinerari
Avisos importants!: En Paradanova (Km 24,4), algú ha indicat A Fonsagrada en la fita que es dirigeix a A Pobra de Burón i ja són diversos els grups de pelegrins que s'han perdut. Una vegada en Paradanova, veient A Fonsagrada en un alt a diversos centenars de metres, cal seguir la fita que es troba a l'esquerra de la carretera, que ascendeix pel camín dona Granxa fins A Fonsagrada.L'alberg públic de Padró, situat després de Fonsagrada, es troba TANCAT. Ara presta els seus serveis el nou alberg de la Xunta emplaçat en el mateix centre de Fonsagrada i inaugurat a l'estiu de 2017.
- Km 0. Grandas de Salime (Tots els serveis)
Tornem des de l'alberg fins a la ex col·legiata de San Salvador. Pascual Madoz, en el seu Diccionari geogràfic, estadístic, històric, ressenya que d'aquest temple "es diu amb algun fonament que va pertànyer als Templers i que tal vegada hi hauria en aquesta vila hospedería per als pelegrins que concorrien a visitar el sepulcre de Santiago". Travessem de seguida la carretera i prenem el carrer on es troba la capella del Carmen, del segle XVIII i vinculada al llinatge dels Álvarez de Linera. En la bifurcació posterior seguim per l'esquerra i avancem sobre una senda herbosa i sota la roureda pegada a l'AS-28. Sortim a aquesta a l'altura del caseriu de Farrapa (Km 1,2). Més endavant passem de llarg el desviament a Escanlares i Robledo i al costat d'unes indústries làcties. Passada la corba vam creuar l'AS-28 i continuem per una pista, passant per Xuntacasa i arribant a Cereixeira, on hi ha un parell de bars: Casa Federico i La Graella.
- Km 3,2. Cereixeira (Bars)
A la sortida de Cereixeira prenem un altre camí herbós que condueix després de diversos girs a la capella de l'Esperança (Km 4,5). El llogaret de Malneira queda a mà dreta. D'aquí a Castro succeeix un tram sota una roureda i una pista pavimentada que porta a l'alberg juvenil gestionat per Sandra, Juan i Natalia.
- Km 5,5. Castre (Bar-Restaurant-Alberg. Hotel)
Al costat de la població es troba el castre de Chao Samartín, assentament de l'Edat del Bronze datat en el 800 a. C. Passem al costat de l'església de port rural i l'hotel Chao Samartín i travessem una carretera, abandonant així aquest nucli. Tornem als camins. Deixem a mà esquerra Padraira i més endavant ens topem amb la capella de Sant Lázaro, antic llatzeret (Km 7,1). Sobre 10 minuts després tornem a l'AS-28 i passem Gestoselo.
- Km 7,9. Gestoselo
Encara que de moment tendit, a partir d'aquí l'ascens al port del Grèvol comença a ser més palès. Cobrim per carretera el tros de 2,2 quilòmetres que ens separa de Peñafonte, l'últim nucli asturià que visitarem. A l'entrada deixem l'asfalt per a pujar a l'església de Santa María Magdalena, l'atri porticat de la qual convida al descans. Al costat del temple es troba la font, així que no oblidem tirar un glop i emplenar la cantimplora. Encara haurem de superar més de 250 metres de desnivell fins a la cota de 1.110.
- Km 10,1. Peñafonte
No tornem a la carretera sinó que prosseguim l'ascensió pel vessant de la muntanya do Zarro. Excepte les primeres rampes, és un tram bastant suportable. Desemboquem de nou en l'AS-28 i la creuem en direcció a Bustelo del Camín. Seguidament, al peu de la carretera d'accés, obrim una portilla i prenem la senda que avança entre el tojo. L'ascens a la muntanya dona Curiscada exigeix major esforç, encara més plantar-se davant la línia d'aerogeneradors. Després de passar una altra portilla rematem els últims metres d'ascensió (Km 13).En un punt no fixat, després de la primera vista de Fonsagrada, distant encara més de 12 quilòmetres, diem adeu a Astúries per a rebre a Galícia. Al sud, a mà esquerra, a un parell de quilòmetres en línia recta, se situa la serra de Pedres Apanyades, denominada així, tal vegada, com reflecteix Uría en Les Peregrinacions a Santiago de Compostel·la, perquè hi hauria un munt de pedres dipositades pels caminantes, com en la Creu de Ferro. Al capdavant ja es veu Fonsagrada, distant més de 12 quilòmetres. Descendim a la carretera al costat de la venda do Acebo, on es troba el primer indicador gallec. Al contrari que a Astúries, ni en això ens posem d'acord!, ara haurem d'atendre la part oberta de la petxina.
- Km 14,5. Venda del Grèvol (Bar-Botiga)
Darrere de la Venda, els horaris de la qual són impredictibles, part un camí replet de grèvols (Ilex aquifolium), fent gala del topònim. Després d'un breu repit la pista es va acostant a la DL.-701 i avança en paral·lel, arribant així Cabreira, lloc de la parròquia de Monteseiro, pertanyent ja al concello de Fonsagrada.
- Km 16,5. Cabreira
La pista continua al costat de la carretera darrere de Fonfría. Just abans del nucli passem al costat de la gèlida font. Fonfría va ser encàrrec de l'Orde dels Cavallers Sanjuanistas i va mantenir un Hospital.
- Km 18,6. Fonfría
Al costat de les últimes cases girem a l'esquerra i prosseguim per pista compacta, on un de les fites jacobeos assenyala 165,990 quilòmetres a Santiago. Ens oblidem durant una estona de la carretera transitant per la muntanya de Penoucos. Aquest últim tram mor de nou en la DL.-701 a l'altura de Barbeitos. Aquí es troba la fonda Catro Ventos, un bon lloc on degustar carns a la brasa i especialitats de la zona.
- Km 20,2. Barbeitos (Fonda)
En Barbeitos travessem la carretera i seguim una pista que avança per la boga d'una pineda fins a Silvela, lloc de la parròquia de Sant Martí de Suarna. Aquí es torna a creuar la DL.-701 i aconseguim posteriorment l'ermita de Santa Bàrbara. Just damunt hi ha un mirador i un banc on prendre seient.
- Km 21,9. Ermita de Santa Bàrbara-Silvela
Un altre passeig que discorre per sobre de la carretera ens porta fins a Paradanova, rueiro també de Suarna. En aquest encreuament de camins l'itinerari jacobeo es dirigia antigament a A Proba de Burón, que va ostentar la capitalitat del municipi de Fonsagrada fins a 1835. Actualment gairebé el 100% dels pelegrins pugen fins A Fonsagrada.
- Km 24,4. Paradanova
Sentint ja el pes de l'etapa, després de la capella de la Santa Cruz veiem dues senyalitzacions! A mà esquerra, al costat de la pista que es dirigeix a Sant Martí de Suarna, inicia el camín dona Granxa. És l'opció que hem de seguir! És la més antiga, 400 metres més curta i ascendeix, no sense esforç, fins a la carretera d'entrada a A Fonsagrada. Atenció!, l'altra opció, que travessa la carretera, no hem de prendre-la ja que es dirigeix a A Pobra de Burón.
- Km 26,3. A Fonsagrada (Tots els serveis)
En el mateix A Fonsagrada ja existeixen diversos albergs privats. El de la Xunta es troba en la parròquia de Padró, gairebé dos quilòmetres més endavant. Per a arribar fins ell seguim la principal Avinguda de Galícia i després de la gasolinera seguim el carrer de les Rodas per a derivar més endavant a la carretera. El més senzill és continuar ja per ella fins al mateix alberg, al peu de la via.
- Km 28,1. Padró (Alberg de pelegrins)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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