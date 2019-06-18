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Cabdavo Baleira eta Lugoko etapa
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Etapari buruzko informazioa 9: Cabdavo Baleira eta Lugoko etapa
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Ibilbidea
- 0 km. O Cádavo Baleira (Zerbitzu guztiak)
O Cádavotik igaro diren azken urratsek Concello Etxearen atzeko plazara eramango gaituzte. Plaza horretara eskailera batzuetatik sartuko gara. Perrelos eta Touzonera joateko bidea eskuinera utzita, ezkerreko auzo-pista hartuko dugu, Pradedaraino igotzen dena, San Pedro da Esperela parrokiara (1,1 km). Pradedatik O Cádavoren irudi ona dugu, Campo da Matanza azpian. Auzo-pista lurrezko bide batean dago, eta, aldapa handi baten ondoren, LU-530 errepidearen oinean dago. Han, Vaqueriza da gaina (2,2 km) igotzen dugu.
- 2,2 km. Vaqueriza gaina
Ez gara errepidean sartuko, haren eskuinetara egingo dugu baso-pista batetik. Errepidera iritsi eta 400 bat metrora, bidegurutze bat dago, orain "bide osagarria" deitzen dugun bide zaharraren eta orain Castroberderaino doan bide ofizialaren artean, Vilalletik pasatuz. Vilallen gaur egun ofiziala den bide hau Vilabade baino 500 metro motzagoa da, baina ez digu uzten bideko bitxi bat ikusten, Vilabade Santa Maria eliza gotikoa, alegia. Beraz, aukera hau gomendatzen eta deskribatzen dugu. Xuntako mugarriak 131,636 kilometro egiten ditu Santiagoraino. Kilometro bat aurrerago, 130,496 kilometroko mugarriaren ondoan, Chaira lautadaren edo goi-lautadaren ikuspegi bikaina lortzen da, hiriburua nabarmentzen den tokian. Cornedo, Fonteseca eta Vilabade mendietako ibilbide leun eta atsegin honek Carmeko kaperara garamatza. Ur freskoaren iturria eta askaldegia erakargarriak dira martxa geldiarazteko (5,3 km). Pista asfaltatutik jaitsiko gara Vilabade arte, Concello de Castroverdeko parrokia. Santa Maria eliza gotikoari Castroberdeko katedrala deitzen zaio eta 1979an Monumentu Nazional izendatu zuten.
- 6,2 km. Vilabade
Herriko errepide batek LU-530era eramango gaitu, Castroberderako sarreran. Bidearen eskuinaldean dago Xuntako erromesen aterpetxea, 2012an inauguratu zena. Concello hiriburua zeharkatuko dugu —bertan XIV. mendeko gaztelu zahar baten omenezko dorrea nabarmentzen da— LU-530 errepidetik, eta ezkerretara egingo dugu Santiago eliza bisitatzeko. Oinaldean bi nenoko fontea eta Udala daude.
- 8,6 km. Castroverde (zerbitzu guztiak)
Castroverde zen etapako zerbitzuak zituen populazio bakarra, baina aurrerago ikusiko ditugu vending-makinak dituzten zenbait leku. Casa do Concello igaro ondoren, gaztainondoen arteko bidea hartu, eta, bidegurutze baten ondoren, LU-530era jaitsi. Errepidea gurutzatu eta ezkerrera biratuko dugu tunel bat pasatzeko. Pista asfaltatutik San Miguel do Camiñora jaitsiko gara, eliza eskuinera utzita (9,9 km).
- 9,9 km. San Miguel do Camiño
Chaira lucenseatik aurrera egingo dugu, Galizian kongostra izeneko belardietan eta gurdibideetan barrena. Sebe eta iratze eta iratzez estalitako kolamoen artean daude. Chamoso ibaia, Miño ibaiaren adarra, zeharkatu eta 550 bat metrora, errepide batera atera eta metro batzuk aurrerago jarraituko dugu. Ondoren, ezkerreko bazterbidearen ondoan utzi, eta beste congostra batean murgilduko gara. Beste bi errekastok Santo Tomé elizara ematen dute, Souto de Torresko castroverdense parrokiako atarira, eta bertara sartzen gara.
- 12,5 km. Torres Soutoa
Souto hegoalderantz zeharkatuko dugu, eta berriz ere bidean, Angueiroko erregua zeharkatuko dugu. Pista asfaltatu batera atera eta Fraiasko mesoiaren ondotik pasa (13,5 km). Parrokiarik hurbilena Moreirako Santa Maria da, eta haren eliza eskuinean dago. Ondoren, parrokia horretako hainbat leku daude, hala nola Nadela, eta horren atzean, gurutzearte fotogeniko bat ikusiko dugu, eta Vilar de Cas, aurrerago.
- 15 km. Vilar de Cas (aterpetxea)
Irteeran, Soutomerille eta San Salvador eliza bisitatzeko aukera dago. Barrokoan zaharberritutako prerromanikoaren altxorra da San Salvador eliza, eta absidean oraindik ere jatorrizko lanaren leihoa du. Rodeoak 800 metro gehiago ditu, eta ez da beharrezkoa puntu horretara itzultzea, aurrerago ibilbide ofizialarekin lotzen baita. Honek aurrez aurre jarraitzen du ordu gutxiko harrobi bateraino, eta Romeán ibaia gurutzatzen du, Miñoko adarra ere bai, A Pallotaren etxeak igaro ondoren, Moreira eta Concello de Castroverde (16,5 km) parrokiako azken erakundea. LUtik (P-2917) abiatu eta Gondarrera (Lugoko Concello parrokiako lehena) igoko gara.
- 17,6 km. Gondar (freskagarri, kafe, snack eta sandwichetarako makina)
Errepidean gora jarraitu, Cuesta Francés izeneko lekutik, gainean dagoen harrobi bateraino. Jaisten hasiko gara, eta 200 metrora eskuinetik aterako gara errepidetik. Camiño da Cacizatik pista batera iristen gara, Bascuas eskuinetara utzita. Segituan, kontuz desbideraketara! Eskuinera biratu, eta LU-530 errepidearen pareko auzo-pista bati jarraitu. Pista horrek 80 bat metro egiten du ezkerretara. Ezkerrera biratu ondoren, baso-pista bat hartu LUren oinean (530 km), eta, azkenik, pista horretara iritsi (21,4 km). Errepidean 1,4 kilometro egin behar dira, Carballido finka eta izen bereko ibaia pasatuz. 7. kp-tik gutxira, eskuinera hartuko dugu Manzoi eta O Pondelora doan errepidea (22,8 km). Ezkerretik utzi, 250 metro geroago, eta kongostra batean barneratu. Bertatik Muiño errekastoa igarotzen da eta As Casas da Viñaraino jarraituko dugu, Carballidoko luxuzko parrokiara.
- 24,5 km. As Casas da Viña (bi kilometrora dagoen taberna)
Indarrak flakeatzen hasten dira, eta etaparen azken zatia betierekoa bihurtzen da. As Casas da Viñatik irtetean, bide zabal bat hartu du lekukoak. Seinalea 300 metrora dagoen taberna batera igaroko dugu, San Cibraoko azpiestazioaren ondoan. Ia itsatsita dago Ipar-mendebaldeko A-6 autobia (Tolosako Coruña), eta gainetik salbatuko dugu (26,9 km). Lurrezko pistak ekialdeko ingurabidea zeharkatzera garamatza, O Carqueixo inguruan. Laster iritsiko gara Castelora.
- 28,4 km. Gaztelania
La Chanca auzoraino jaitsiko gara, 29 metroko altuerako biaduktuarekin, Rato ibaia zeharkatuz. Chanca lautadan gora egin, Santiagora 104,241 km-ko mugarria ikusi eta trenbidearen azpitik pasa. Aurrerago, Fontiñasko eskailerak gaindituko ditugu, eta, ondoren, Das Flores erreitik jarraituko dugu, Camiño Primitiboaren prazaren ondoan. Harresiaren ingurabidean amaitu, eta San Pedroko atetik sartuko gara. Hau irakurriko dugu: “Handik sartu zen Alfontso ii.a Kastoa erregea IX. mendean, Santiagorako lehen bidea inauguratuz”. Eskuin aldeko lehen kalea Rúa das Noreas da, non Xuntako erromesen aterpetxea baitago. Bidearen ondoan, Lugoko irteeran, Miñoko zubi erromatarraren oinean, aterpetxe pribatua dago.
- 30,5 km. Lugo (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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