Cabdavo Baleira eta Lugoko etapa

Ibilbidea

0 km. O Cádavo Baleira (Zerbitzu guztiak)

2,2 km. Vaqueriza gaina

6,2 km. Vilabade

8,6 km. Castroverde (zerbitzu guztiak)

9,9 km. San Miguel do Camiño

12,5 km. Torres Soutoa

15 km. Vilar de Cas (aterpetxea)

17,6 km. Gondar (freskagarri, kafe, snack eta sandwichetarako makina)

24,5 km. As Casas da Viña (bi kilometrora dagoen taberna)

28,4 km. Gaztelania

30,5 km. Lugo (zerbitzu guztiak)

O Cádavotik igaro diren azken urratsek Concello Etxearen atzeko plazara eramango gaituzte. Plaza horretara eskailera batzuetatik sartuko gara. Perrelos eta Touzonera joateko bidea eskuinera utzita, ezkerreko auzo-pista hartuko dugu, Pradedaraino igotzen dena,Pedro da Esperela parrokiara (1,1 km).Pradedatik O Cádavoren irudi ona dugu, Campo da Matanza azpian.Auzo-pista lurrezko bide batean dago, eta, aldapa handi baten ondoren, LU-530 errepidearen oinean dago. Han, Vaqueriza da gaina (2,2 km) igotzen dugu.Ez gara errepidean sartuko, haren eskuinetara egingo dugu baso-pista batetik. Errepidera iritsi eta 400 bat metrora, bidegurutze bat dago, orain "bide osagarria" deitzen dugun bide zaharraren eta orain Castroberderaino doan bide ofizialaren artean, Vilalletik pasatuz. Vilallen gaur egun ofiziala den bide hau Vilabade baino 500 metro motzagoa da, baina ez digu uzten bideko bitxi bat ikusten, Vilabade Santa Maria eliza gotikoa, alegia. Beraz, aukera hau gomendatzen eta deskribatzen dugu. Xuntako mugarriak 131,636 kilometro egiten ditu Santiagoraino.Kilometro bat aurrerago, 130,496 kilometroko mugarriaren ondoan, Chairaedo goi-lautadaren ikuspegi bikaina lortzen da, hiriburua nabarmentzen den tokian. Cornedo, Fonteseca eta Vilabade mendietako ibilbide leun eta atsegin honek Carmeko kaperara garamatza.martxa geldiarazteko (5,3 km).Pista asfaltatutik jaitsiko garaarte, Concello de Castroverdeko parrokia.Santa Maria eliza gotikoari CastroberdekoNazional izendatu zuten.Herriko errepide batek LU-530era eramango gaitu, Castroberderako sarreran.Bidearen eskuinaldean dagoinauguratu zena. Concello hiriburua zeharkatuko dugu —bertan XIV. mendeko gaztelu zahar baten omenezko dorrea nabarmentzen da— LU-530 errepidetik, eta ezkerretara egingo dugu Santiago eliza bisitatzeko.OinaldeanCasa do Concello igaro ondoren, gaztainondoen arteko bidea hartu, eta, bidegurutze baten ondoren, LU-530era jaitsi. Errepidea gurutzatu eta ezkerrera biratuko dugu tunel bat pasatzeko. Pista asfaltatutik San(9,9 km).Chaira lucenseatik aurrera egingo dugu, Galizian kongostra izeneko belardietan eta gurdibideetan barrena.iratzez estalitako kolamoen artean daude. Chamoso ibaia, Miñoadarra, zeharkatu eta 550 bat metrora, errepide batera atera eta metro batzuk aurrerago jarraituko dugu. Ondoren, ezkerreko bazterbidearen ondoan utzi, eta beste congostra batean murgilduko gara. Beste bi errekastokTorresko castroverdense parrokiako atarira, eta bertaragara.Souto hegoalderantz zeharkatuko dugu, eta berriz ere bidean, Angueiroko erregua zeharkatuko dugu.Pista asfaltatu batera atera eta Fraiasko mesoiaren ondotik pasa (13,5 km).Parrokiarik hurbilena Moreirako Santaeliza eskuinean dago. Ondoren, parrokia horretako hainbat leku daude, hala nola Nadela,horren atzean, gurutzearte fotogeniko bat ikusiko dugu, eta Vilar deIrteeran, Soutomerille eta San Salvador elizaaukerada San Salvador eliza, eta absidean oraindik ere jatorrizko lanaren leihoa du. Rodeoak 800 metro gehiago ditu, eta ez da beharrezkoa puntu horretara itzultzea, aurrerago ibilbide ofizialarekin lotzen baita. Honek aurrez aurre jarraitzen du ordu gutxiko harrobi bateraino, eta Romeán ibaia gurutzatzen du, Miñoko adarrabai, A Pallotaren etxeak igaroazken erakundea.LUtik (P-2917) abiatu eta Gondarrera (Lugokogara.Errepidean gora jarraitu, Cuesta Francés izenekobateraino. Jaisten hasiko gara, eta 200 metrora eskuinetik aterako gara errepidetik. Camiñoiristen gara, Bascuas eskuinetara utzita.Segituan, kontuz desbideraketara! Eskuinera biratu, eta LU-530 errepidearen pareko auzo-pista bati jarraitu. Pista horrek 80 bat metro egiten du ezkerretara. Ezkerrera biratu ondoren, baso-pista bat hartu LUren oinean (530 km), eta, azkenik, pista horretara iritsi (21,4 km).Errepidean 1,4 kilometro egin behar dira, Carballido finkaizen bereko ibaia pasatuz. 7. kp-tik gutxira, eskuinera hartuko dugu Manzoi eta O Pondelora doan errepidea (22,8 km).Ezkerretik utzi, 250 metro geroago, eta kongostra batean barneratu. Bertatik Muiño errekastoa igarotzen da eta As Casas daCarballidoko luxuzko parrokiara.Indarrak flakeatzen hasten dira, eta etaparen azken zatia betierekoa bihurtzen da. As Casas da Viñatik irtetean, bide zabal bat hartu du lekukoak. Seinalea 300 metrora dagoen taberna batera igaroko dugu, San Cibraoko azpiestazioaren ondoan.Ia itsatsita dago Ipar-mendebaldeko A-6 autobia (Tolosako Coruña), eta gainetik salbatuko dugu (26,9 km).Lurrezko pistak ekialdeko ingurabidea zeharkatzeraCarqueixo inguruan.Laster iritsiko gara Castelora.La Chanca auzoraino jaitsiko29 metrokobiaduktuarekin, Rato ibaia zeharkatuz.Chanca lautadan gora egin, Santiagoratrenbidearen azpitik pasa. Aurrerago, Fontiñasko eskailerak gaindituko ditugu, eta, ondoren, Das Flores erreitik jarraituko dugu, Camiño Primitiboaren prazaren ondoan. Harresiaren ingurabidean amaitu, etadugu: “Handik sartu zen Alfontso ii.a Kastoa erregea IX. mendean, Santiagorako lehen bidea inauguratuz”. Eskuin aldeko lehen kalea RúaXuntako erromesen aterpetxea baitago.Bidearen ondoan, Lugoko irteeran, Miñoko zubi erromatarraren oinean, aterpetxe pribatua dago.