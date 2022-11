Etapa de la Mesa a Grandas de Salime

L’itinerari

Km 0. La Mesa (Alberg. Botiga en temporada)

Km 2,3. Buspol

Km 10. Embassament de Salime (Hotel-Bar-Restaurant 1 km després)

Km 16,8. Grandas de Salime (Tots els serveis)

Reprenem des del mateix alberg la pista local que ens va portar fins a la Mesa. Afrontem un desnivell de 150 metres, envoltant la, clavetejada per una nodrida fila de molins de vent. Després de l'alt descendim al lloc deAl costat de laes troba la, austera i al seu torn bella construcció en pedra i lajas de pissarra. Amb tota probabilitat va formar part de l'citat en aquest lloc. La campana, del segle XIV, ja no es troba emplenant l'espadanya. No obstant això, a través de la porta podem albirar les tres acolorides talles que componen el retaule. Traspassant la cancel·la posterior comencem el llarg descens a la. Conforme anem perdent metres, Grandas de Salime anirà diluint-se de la nostra panoràmica.Per davant 760 metres de desnivell negatiu fins a la mateixa presa de Salime. Perdem altura pel vessant, coberta de piornos i bosc baix i d'una pineda de repoblació. Prop de 45 minuts després, des de Buspol, segueix un tram de fals pla amb alguns tobogans per pista forestal. A mà esquerra queda el desviament que es prenia fa ja anys per a creuar l'embassament amb llanxa des dels voltants del negat poble de Salime. Un quilòmetre més endavant, sobre una corba i en el vessant de solana, hi ha un, un mur circular de pedra que serveix per a protegir els ruscos dels ossos. Un tros després passem al costat d'una creu i 400 metres més endavant, Ull!, prenem el desviament a mà esquerra que ens submergeix en un esplèndid castañar.Després de diverses voltes i revoltes desemboquem en l', que seguim en direcció a la presa. Abans d'arribar a ella podem entrar en la, un mirador penjant dissenyat per Vaquer Turcios que ofereix unes vistes espectaculars de la presa de 128 metres d'altura. Tot seguit creuem per fi aquest embassament inaugurat en 1953.L'AS-14 guiarà els nostres passos durant els pròxims 4,5 quilòmetres. Un quilòmetre més endavant passarem al costat de l', situat en el lloc de. Deixarem passar els quilòmetres d'asfalt abstrets per l'entorn i, uns 200 metres passat el desviament a Pénjamo,(Km 14,5). L'arreón que propina un corriol molt empinat dona pas a una bucòlica senda boscosa que porta fins a. Prenent el primer desviament a la dreta entrem per l'avinguda del Ferreiro, al costat del, i aconseguim l', on es trobava l'antic alberg. Per a dirigir-se a l'actual cal prendre a la dreta l'Avinguda de la Costa (AS-12).